Legenda Tottenham memperingatkan Spurs bahwa mereka sedang menuju ke Championship — dan manajer baru pun tak akan mengubah nasib degradasi mereka
Nasib degradasi mengancam Spurs
Waddle mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap arah klub ini setelah rentetan hasil buruk yang membuat mereka harus berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Pemain sayap legendaris itu berpendapat bahwa bahkan upaya pencarian pelatih kepala baru yang akan segera dilakukan mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari degradasi.
Berbicara kepada 10bet, Waddle mengatakan ketika ditanya ke mana arah mantan klubnya setelah pemecatan manajer sementara Tudor: “Sepertinya ke Championship. Saya benar-benar prihatin dan khawatir dengan apa yang terjadi di klub sepak bola itu. Saya tidak percaya klub sebesar itu berada dalam posisi seperti sekarang ini." Dia menunjuk kekalahan telak 3-0 baru-baru ini melawan Nottingham Forest sebagai momen ketika skala bencana itu menjadi jelas, sambil menambahkan: “Setelah hasil melawan Forest, Tottenham Hotspur pada dasarnya menjadi favorit untuk menempati posisi ketiga yang akan terdegradasi.”
Pergantian manajemen tidak akan memperbaiki masalah yang sudah memburuk
Meskipun petinggi klub dilaporkan bersedia menawarkan bonus kelangsungan hidup yang besar kepada Roberto De Zerbi agar ia segera mengambil alih, Waddle tetap tidak yakin bahwa pergantian kepemimpinan akan menyelesaikan masalah mendasar. Ia berpendapat bahwa skuad tersebut kurang memiliki karakter yang dibutuhkan untuk pertarungan sengit menghindari degradasi. Ia menambahkan: "Lihatlah para manajer yang pernah menangani Tottenham dalam beberapa tahun terakhir. Antonio Conte. Jose Mourinho. Mereka adalah pemenang yang sudah teruji. Apakah ada yang berubah? Saya tidak berpikir manajer baru di Tottenham akan mengubah apa pun.
"Para pemain tidak cukup baik dan itu tidak akan berubah jika manajer baru datang. Saya melihat skuad ini, melihat individu-individu yang sepertinya tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk menarik klub keluar dari lubang yang sedang mereka hadapi. Apakah mereka memiliki nyali untuk pertarungan degradasi? Bisakah mereka bekerja keras? Saya tidak yakin bahwa kelompok pemain ini memiliki cukup kualitas untuk menghentikan kemerosotan ini.”
Tanggung jawab dilimpahkan kepada dewan
Waddle tidak segan-segan mengkritik kepemimpinan klub, dengan menegaskan bahwa kebijakan perekrutan dan budaya di jajaran pimpinan adalah penyebab utama kemunduran Tottenham. "Ini bukan soal manajer; ini soal mengubah budaya di jajaran atas klub. Para pemain memang perlu mengambil tanggung jawab, tapi pihak yang paling bersalah adalah dewan direksi dan pimpinan klub," kata Waddle. "Mereka tidak menginvestasikan uang untuk pemain; mereka selalu membeli pemain untuk masa depan, tapi Tottenham butuh pemain yang lebih baik untuk saat ini. Klub ini benar-benar berantakan."
Proses rekrutmen yang meragukan dan peringatan terakhir
Mantan bintang Spurs itu mengutip beberapa kesepakatan transfer belakangan ini sebagai bukti perencanaan yang buruk, khususnya mempertanyakan perekrutan Conor Gallagher di tengah musim. Ia berpendapat bahwa Tottenham terus-menerus kehilangan talenta siap pakai dari Liga Premier yang bisa membantu mereka menghindari situasi sulit saat ini. "Tanpa bermaksud merendahkan Gallagher, tapi jika Atletico rela melepasnya setelah satu setengah musim, maka seharusnya sudah ada tanda bahaya," tambah Waddle. "Tottenham memiliki stadion terbaik di negara ini dan fasilitas latihan terbaik. Mereka tidak memiliki pemain terbaik dan selama dewan direksi tidak mengubah kebijakan perekrutannya, klub ini akan selalu kesulitan. Tidak ada yang saya lihat dari kelompok pemain ini yang meyakinkan saya bahwa Tottenham akan bermain di Liga Premier musim depan.”