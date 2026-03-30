Legenda Tottenham memperingatkan Spurs bahwa mereka sedang menuju ke Championship — dan manajer baru pun tak akan mengubah nasib degradasi mereka

Waddle mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap arah klub ini setelah rentetan hasil buruk yang membuat mereka harus berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Pemain sayap legendaris itu berpendapat bahwa bahkan upaya pencarian pelatih kepala baru yang akan segera dilakukan mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari degradasi.

Berbicara kepada 10bet, Waddle mengatakan ketika ditanya ke mana arah mantan klubnya setelah pemecatan manajer sementara Tudor: “Sepertinya ke Championship. Saya benar-benar prihatin dan khawatir dengan apa yang terjadi di klub sepak bola itu. Saya tidak percaya klub sebesar itu berada dalam posisi seperti sekarang ini." Dia menunjuk kekalahan telak 3-0 baru-baru ini melawan Nottingham Forest sebagai momen ketika skala bencana itu menjadi jelas, sambil menambahkan: “Setelah hasil melawan Forest, Tottenham Hotspur pada dasarnya menjadi favorit untuk menempati posisi ketiga yang akan terdegradasi.”