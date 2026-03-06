Getty Images Sport
Legenda Tottenham, Glenn Hoddle, secara mengejutkan mengusulkan bahwa ia akan mengambil alih dan melatih Spurs dalam upaya menyelamatkan mereka dari degradasi ke Liga Premier
Perjuangan yang putus asa untuk bertahan hidup
Tudor mengambil alih kendali dari Thomas Frank pada 14 Februari dan telah memimpin total tiga pertandingan di Premier League hingga saat ini, dengan Spurs kalah dalam semua tiga pertandingan tersebut. Pukulan terbaru datang dalam kekalahanyang mematahkan semangat 3-1 dari Crystal Palace pada Kamis, hasil yang membuat banyak pendukung menuntut perubahan kepemimpinan lagi sebelum musim ini berakhir dan ancaman degradasi menjadi kenyataan.
Seorang legenda yang siap menjawab panggilan.
Hoddle, kini berusia 68 tahun, telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik klub sebelum menjadi manajer mereka antara tahun 2001 dan 2003. Dalam podcast 'Could It Be Magic', ia mengungkapkan keinginan tulus untuk membantu klub masa kecilnya. Ketika ditanya, sebelum kekalahan melawan Palace, apakah kembali ke dunia manajemen menarik baginya, Hoddle menjawab dengan tegas: "Saya pikir sebenarnya iya. Terutama dengan Tottenham, karena itu adalah klub saya. Saya telah mendukung mereka sejak usia delapan tahun. Jadi, mereka merupakan bagian besar dalam hidup saya."
Refleksi atas masa awal yang sulit
Mantan manajer Inggris itu merasa masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih Spurs terhambat oleh keterbatasan finansial. Mencermati periode tersebut, Hoddle menjelaskan: "Saya mungkin mengelola mereka pada waktu yang salah, saya harus akui. Begitulah adanya. Secara politik dan finansial, tidak ada dana yang tersedia. Tentu saja, itu bukan seperti yang mereka katakan kepada saya saat saya mulai."
Kemungkinan kerja sama dengan Robbie Keane
Hoddle diberitahu bahwa mantan penyerang Tottenham Hotspur, Robbie Keane, bisa menjadi kandidat untuk posisi tersebut, setelah meraih kesuksesan bersama tim Hungaria Ferencvaros. Dia menambahkan: "Robbie tampil bagus sebagai manajer muda, tapi memiliki seseorang yang berpengalaman seperti saya... itu akan menjadi formula yang baik dalam banyak hal. Saya pikir itu langkah yang cerdas... Anda belajar sambil bekerja, tapi Anda bisa belajar sambil bekerja dan memiliki pengalaman di sekitar Anda."
