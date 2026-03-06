Legenda Tottenham, Glenn Hoddle, secara mengejutkan mengusulkan bahwa ia akan mengambil alih dan melatih Spurs dalam upaya menyelamatkan mereka dari degradasi ke Liga Premier

Hoddle, kini berusia 68 tahun, telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik klub sebelum menjadi manajer mereka antara tahun 2001 dan 2003. Dalam podcast 'Could It Be Magic', ia mengungkapkan keinginan tulus untuk membantu klub masa kecilnya. Ketika ditanya, sebelum kekalahan melawan Palace, apakah kembali ke dunia manajemen menarik baginya, Hoddle menjawab dengan tegas: "Saya pikir sebenarnya iya. Terutama dengan Tottenham, karena itu adalah klub saya. Saya telah mendukung mereka sejak usia delapan tahun. Jadi, mereka merupakan bagian besar dalam hidup saya."