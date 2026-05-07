Legenda Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, Landon Donovan, memberikan peringatan agar "jaga mulutmu" kepada Gio Reyna, sang playmaker yang memiliki "kualitas bintang top", yang kini cemas menanti seleksi Piala Dunia 2026
Tekanan semakin meningkat menjelang Piala Dunia 2026
Amerika Serikat sedang menuju momen bersejarah seiring persiapan mereka untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 di seluruh Amerika Utara. Seiring meningkatnya ekspektasi, tekanan pun semakin besar bagi para pemain Amerika Serikat generasi saat ini untuk menunjukkan performa terbaik di kandang sendiri. Reyna secara luas dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat secara alami di skuad USMNT. Namun, waktu bermain yang tidak konsisten di level klub serta masalah-masalah di masa lalu dalam struktur tim nasional telah menimbulkan ketidakpastian terkait perannya dalam jangka panjang.
Donovan memberikan nasihat yang blak-blakan
Donovan, yang secara luas dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan sepak bola Amerika, berpendapat bahwa gelandang Borussia Mönchengladbach itu kini harus sepenuhnya fokus pada penampilannya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di posisi penyerang dan gelandang, ruang untuk melakukan kesalahan semakin menyempit menjelang turnamen. Ia tidak segan-segan saat membahas situasi Reyna dan sorotan yang mengelilingi kariernya.
Berbicara dalam podcast Unfiltered Soccer miliknya, ia mengatakan: "Begini cara saya melihatnya, jika daftar pemainnya 23 orang, Gio tidak akan masuk. Saya pikir karena daftar pemainnya 26, Anda bisa menambahkan satu, dua, atau tiga pemain yang memiliki kualitas bintang. Dan terkadang itu berarti menjadi rekan setim yang luar biasa, hebat dalam latihan, yang membantu seluruh tim menjadi lebih baik. Terkadang itu berarti seorang pemain yang melakukan sesuatu yang istimewa, dan Gio bisa melakukan hal istimewa.
"Peringatan saya soal Gio adalah, jika saya Pochettino, saya akan menemuinya dan berkata: 'Gio, ada kemungkinan besar kamu tidak akan bermain satu menit pun musim panas ini. Kemungkinan besar. Ada kemungkinan kamu akan bermain banyak menit. Tapi apapun yang terjadi, saya perlu tahu kamu akan menjadi rekan setim yang baik di tim ini. Diam saja. Terus bekerja dan bantu tim. Jika kamu bersedia melakukannya, aku akan membawamu. Dan jika kamu bilang bersedia tapi tidak melakukannya di suatu titik dalam turnamen, aku akan mengirimmu pulang.' Itu saja. Jika kamu melakukannya dan dia setuju dengan itu, dia layak untuk dipertahankan."
Persaingan untuk mendapatkan waktu bermain di Bundesliga
Kurangnya ritme pertandingan yang dimiliki Reyna menjadi perhatian utama bagi staf kepelatihan USMNT menjelang turnamen ini. Sejak pindah ke Mönchengladbach musim panas lalu, pemain berusia 23 tahun ini kesulitan mempertahankan konsistensi dan kebugaran, serta belum pernah sekali pun menjadi starter sepanjang tahun kalender ini.
Waktunya di lapangan terbatas hanya 82 menit yang tersebar di enam penampilan sebagai pemain pengganti, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapannya menghadapi tuntutan fisik Piala Dunia. Meskipun kurangnya waktu bermain, mantan kiper USMNT Tim Howard percaya bahwa Reyna menawarkan keunggulan khusus yang mungkin berguna bagi Pochettino dalam situasi bertekanan tinggi.
"Kamu tahu, hal lain yang menurutku Gio kurang mendapat pengakuan, dia punya semangat dan gigih, bro," jelas Howard. "Aku hanya bertanya-tanya apakah ada momen di mana Poch mulai frustrasi di menit ke-60 dan berkata, 'Aku butuh seseorang di lapangan yang bersedia berjuang habis-habisan'. Dan jelas dia sangat berbakat dalam hal menguasai bola."
Reyna menghadapi masa yang krusial
Persaingan untuk posisi penyerang di timnas AS semakin ketat. Para pemain seperti Christian Pulisic, Malik Tillman, dan Brenden Aaronson sama-sama berupaya memberikan kontribusi kreatif bagi tim. Beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu bagi Reyna. Mendapatkan menit bermain yang konsisten di klub dan menunjukkan kedewasaan di dalam skuad akan menjadi kunci baginya untuk mengamankan posisinya menjelang Piala Dunia 2026.