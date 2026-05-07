Donovan, yang secara luas dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan sepak bola Amerika, berpendapat bahwa gelandang Borussia Mönchengladbach itu kini harus sepenuhnya fokus pada penampilannya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di posisi penyerang dan gelandang, ruang untuk melakukan kesalahan semakin menyempit menjelang turnamen. Ia tidak segan-segan saat membahas situasi Reyna dan sorotan yang mengelilingi kariernya.

Berbicara dalam podcast Unfiltered Soccer miliknya, ia mengatakan: "Begini cara saya melihatnya, jika daftar pemainnya 23 orang, Gio tidak akan masuk. Saya pikir karena daftar pemainnya 26, Anda bisa menambahkan satu, dua, atau tiga pemain yang memiliki kualitas bintang. Dan terkadang itu berarti menjadi rekan setim yang luar biasa, hebat dalam latihan, yang membantu seluruh tim menjadi lebih baik. Terkadang itu berarti seorang pemain yang melakukan sesuatu yang istimewa, dan Gio bisa melakukan hal istimewa.

"Peringatan saya soal Gio adalah, jika saya Pochettino, saya akan menemuinya dan berkata: 'Gio, ada kemungkinan besar kamu tidak akan bermain satu menit pun musim panas ini. Kemungkinan besar. Ada kemungkinan kamu akan bermain banyak menit. Tapi apapun yang terjadi, saya perlu tahu kamu akan menjadi rekan setim yang baik di tim ini. Diam saja. Terus bekerja dan bantu tim. Jika kamu bersedia melakukannya, aku akan membawamu. Dan jika kamu bilang bersedia tapi tidak melakukannya di suatu titik dalam turnamen, aku akan mengirimmu pulang.' Itu saja. Jika kamu melakukannya dan dia setuju dengan itu, dia layak untuk dipertahankan."