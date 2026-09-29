Legenda Real Madrid Michel Salgado menjelaskan alasan ia menerima tawaran mengejutkan untuk melatih tim kecil Brasil, North EC

Mantan pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa pendekatan gigih dari petinggi klub menjadi faktor penentu yang meyakinkannya untuk meniti karier kepelatihan di Amerika Selatan. Berbicara kepada ESPN Brazil tentang keputusannya mengambil peran tersebut, Salgado berkata: "Presiden bekerja sangat keras untuk merekrut saya sejak awal. Dia mengundang saya untuk melihat fasilitas di Montes Claros."

Menilai potensi skuad barunya, dia menambahkan: "Ini adalah tim muda dengan keinginan besar untuk meraih sesuatu. Saya banyak memikirkannya, tetapi saya ingin merasakan kompetisi sebesar Campeonato Mineiro, di negara dan benua tempat sepakbola adalah jalan hidup. Kami hanya sepakat untuk bermain di divisi pertama Campeonato Mineiro, dan kami akan menjalaninya dengan rendah hati serta keinginan untuk bekerja dan menjalani pengalaman ini."