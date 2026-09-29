ZUMA Press Wire
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Legenda Real Madrid Michel Salgado menjelaskan alasan ia menerima tawaran mengejutkan untuk melatih tim kecil Brasil, North EC
Salgado menerima tantangan melatih tim Brasil
Mantan bek kanan Madrid Salgado secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru klub Brasil North ECmenjelang musim 2027. Juru taktik berusia 50 tahun itu menerima tawaran mengejutkan dari klub yang berbasis di Montes Claros tersebut setelah terkesan dengan ambisi jangka panjang dan infrastruktur latihan mereka. Salgado kini akan memimpin tim itu di kasta tertinggi liga negara bagian Campeonato Mineiro sebelum mengarahkan mereka menjalani debut bersejarah di kasta keempat nasional, Serie D.
- AFP
Orang Spanyol itu merangkul petualangan di Amerika Selatan
Mantan pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa pendekatan gigih dari petinggi klub menjadi faktor penentu yang meyakinkannya untuk meniti karier kepelatihan di Amerika Selatan. Berbicara kepada ESPN Brazil tentang keputusannya mengambil peran tersebut, Salgado berkata: "Presiden bekerja sangat keras untuk merekrut saya sejak awal. Dia mengundang saya untuk melihat fasilitas di Montes Claros."
Menilai potensi skuad barunya, dia menambahkan: "Ini adalah tim muda dengan keinginan besar untuk meraih sesuatu. Saya banyak memikirkannya, tetapi saya ingin merasakan kompetisi sebesar Campeonato Mineiro, di negara dan benua tempat sepakbola adalah jalan hidup. Kami hanya sepakat untuk bermain di divisi pertama Campeonato Mineiro, dan kami akan menjalaninya dengan rendah hati serta keinginan untuk bekerja dan menjalani pengalaman ini."
Ahli taktik menyeimbangkan filosofi dan adaptasi
Latar belakang panjang Salgado mencakup satu dekade penuh trofi di Santiago Bernabeu sebelum pensiun di Blackburn Rovers pada 2012, lalu melatih para pemain muda potensial di Arab Saudi. Keputusannya melatih di Brasil disambut hangat oleh beberapa mantan bintang Brasil yang menjuarai Piala Dunia 2002. Menyoroti percakapannya dengan para legenda Brasil, Salgado menambahkan: "Saya selalu berbicara dengan Roberto Carlos dan saya baru saja menerima pesan ucapan selamat dari Dida dan Edmilson."
Menanggapi pendekatan taktis yang ingin ia terapkan, ia menambahkan: "Saya belajar dari banyak pelatih dan, tentu saja, saya memiliki gaya Spanyol saya sendiri, tetapi sayalah yang perlu beradaptasi dengan sepak bola Brasil. Kami adalah tim Brasil yang akan coba kami bawa hal-hal baru, tanpa mengubah gayanya dan cara pandangnya terhadap sepak bola."
- NurPhoto
Kampanye liga negara bagian meluncurkan proyek
Salgado menggantikan sosok ternama sesama rekannya, Kleberson, di pucuk proyek ambisius North EC, setelah kemenangan mereka di Trofeu Inconfidencia 2026. Pelatih itu diberi waktu persiapan yang cukup panjang untuk menyusun skuadnya jelang kampanye Campeonato Mineiro mendatang. Di luar tugas regional, tantangan terberatnya adalah mengarungi perjalanan perdana klub di kompetisi nasional, baik di Serie D maupun Copa do Brasil.
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