Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Legenda Real Madrid Dani Carvajal bergabung dengan Getafe hingga 2027, peraih enam gelar Liga Champions itu memulai babak baru
Juara sarat gelar memperkuat lini pertahanan
Carvajal resmi memulai babak baru dalam kariernya yang gemilang setelah bergabung dengan klub yang bermarkas di Coliseum. Ia datang dengan reputasi sebagai juara Liga Champions enam kali. Bek kanan berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak satu tahun dan langsung meninjau fasilitas klub bersama staf pelatih untuk mempercepat proses adaptasinya dengan skuad.
Menurut harian Spanyol MARCA, sang bek menyetujui pemotongan gaji yang signifikan agar bisa melanjutkan kariernya di kasta tertinggi tanpa harus pindah dari rumahnya di Madrid.
- Alterphotos
Petinggi Coliseum menyambut pemenang elite
Petinggi klub secara resmi mengumumkan kedatangan pemain veteran itu melalui kanal resmi mereka, menyebutnya sebagai perekrutan paling signifikan dalam sejarah klub setelah ia mengoleksi 27 trofi bersama klub dan dua gelar internasional bergengsi bersama Spanyol.
Menyambut langkah baru bek sayap tersebut, Getafe merilis pernyataan resmi di situs webnya: "Kami dari Getafe CF ingin menyambut Dani Carvajal dan mendoakannya meraih banyak kesuksesan dalam babak baru ini. Selamat datang di Coliseum, Dani!"
Opsi taktis memperluas fondasi pertahanan
MARCAjuga melaporkan bahwa panggilan telepon langsung dari pelatih Jose Bordalas menjadi faktor penting yang meyakinkan Carvajal untuk bergabung. Bordalas membayangkannya bersaing dengan Kiko Femenia untuk posisi bek kanan atau bermain sebagai bek tengah di sisi kanan dalam formasi tiga bek.
Saat bertemu dengan pelatih tersebut dan asistennya, Patri Moreno, di tempat latihan pada Selasa, Carvajal menegaskan antusiasmenya: "Saya sangat tidak sabar untuk mulai bekerja."
- Getty Images Sport
Derbi krusial menguji kedalaman skuad
Para petinggi klub berpacu dengan waktu untuk merampungkan pendaftarannya sebelum Senin agar Carvajal berpeluang menjalani debut dalam derbi liga melawan Rayo Vallecano pada 19 Oktober. Laga domestik itu menjadi target paling realistis karena peluangnya ikut dalam lawatan Getafe ke Craiova di Liga Konferensi Europa pada Kamis masih sangat diragukan.
Para pendukung juga harus menunggu hingga awal Januari untuk menyaksikan sang bek kembali ke Santiago Bernabeu dalam laga penuh emosi melawan Real.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami