Legenda Real Madrid Dani Carvajal bergabung dengan Getafe hingga 2027, peraih enam gelar Liga Champions itu memulai babak baru

Carvajal resmi memulai babak baru dalam kariernya yang gemilang setelah bergabung dengan klub yang bermarkas di Coliseum. Ia datang dengan reputasi sebagai juara Liga Champions enam kali. Bek kanan berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak satu tahun dan langsung meninjau fasilitas klub bersama staf pelatih untuk mempercepat proses adaptasinya dengan skuad.

Menurut harian Spanyol MARCA, sang bek menyetujui pemotongan gaji yang signifikan agar bisa melanjutkan kariernya di kasta tertinggi tanpa harus pindah dari rumahnya di Madrid.



