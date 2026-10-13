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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Legenda Real Madrid Dani Carvajal bergabung dengan Getafe hingga 2027, peraih enam gelar Liga Champions itu memulai babak baru

Transfers
D. Carvajal
Getafe
Real Madrid
Conference League
LaLiga

Ikon Real Madrid, Dani Carvajal, resmi memulai petualangan baru setelah sepakat bergabung dengan Getafe dengan kontrak hingga musim panas 2027. Bek sayap veteran itu meninggalkan Santiago Bernabeu setelah kontraknya berakhir dan akan tetap berada di ibu kota Spanyol untuk memberikan kepemimpinan kelas atas bagi Getafe.

  • Juara sarat gelar memperkuat lini pertahanan

    Carvajal resmi memulai babak baru dalam kariernya yang gemilang setelah bergabung dengan klub yang bermarkas di Coliseum. Ia datang dengan reputasi sebagai juara Liga Champions enam kali. Bek kanan berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak satu tahun dan langsung meninjau fasilitas klub bersama staf pelatih untuk mempercepat proses adaptasinya dengan skuad.

    Menurut harian Spanyol MARCA, sang bek menyetujui pemotongan gaji yang signifikan agar bisa melanjutkan kariernya di kasta tertinggi tanpa harus pindah dari rumahnya di Madrid.


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    Petinggi Coliseum menyambut pemenang elite

    Petinggi klub secara resmi mengumumkan kedatangan pemain veteran itu melalui kanal resmi mereka, menyebutnya sebagai perekrutan paling signifikan dalam sejarah klub setelah ia mengoleksi 27 trofi bersama klub dan dua gelar internasional bergengsi bersama Spanyol.

    Menyambut langkah baru bek sayap tersebut, Getafe merilis pernyataan resmi di situs webnya: "Kami dari Getafe CF ingin menyambut Dani Carvajal dan mendoakannya meraih banyak kesuksesan dalam babak baru ini. Selamat datang di Coliseum, Dani!"

  • Opsi taktis memperluas fondasi pertahanan

    MARCAjuga melaporkan bahwa panggilan telepon langsung dari pelatih Jose Bordalas menjadi faktor penting yang meyakinkan Carvajal untuk bergabung. Bordalas membayangkannya bersaing dengan Kiko Femenia untuk posisi bek kanan atau bermain sebagai bek tengah di sisi kanan dalam formasi tiga bek.

    Saat bertemu dengan pelatih tersebut dan asistennya, Patri Moreno, di tempat latihan pada Selasa, Carvajal menegaskan antusiasmenya: "Saya sangat tidak sabar untuk mulai bekerja."

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Derbi krusial menguji kedalaman skuad

    Para petinggi klub berpacu dengan waktu untuk merampungkan pendaftarannya sebelum Senin agar Carvajal berpeluang menjalani debut dalam derbi liga melawan Rayo Vallecano pada 19 Oktober. Laga domestik itu menjadi target paling realistis karena peluangnya ikut dalam lawatan Getafe ke Craiova di Liga Konferensi Europa pada Kamis masih sangat diragukan.

    Para pendukung juga harus menunggu hingga awal Januari untuk menyaksikan sang bek kembali ke Santiago Bernabeu dalam laga penuh emosi melawan Real.

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