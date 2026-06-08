Perez secara resmi berhasil terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid, setelah memenangkan pemilihan dengan perolehan 65% suara. Kemenangan ini membuka jalan bagi kembalinya Mourinho, yang telah menandatangani kesepakatan awal untuk mengambil alih jabatan manajer di klub tersebut, dengan syarat Perez berhasil mengalahkan penantangnya, Enrique Riquelme.

Meskipun pengumuman resmi masih ditunda, langkah ini secara luas dianggap sebagai formalitas karena klub berupaya mengakhiri puasa gelar selama dua tahun.

Mourinho sudah aktif di bursa transfer, dengan laporan bahwa ia sedang mengupayakan transfer Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries. Namun, penunjukan terpentingnya mungkin justru di luar lapangan, karena ia berupaya mengintegrasikan sosok yang memahami DNA unik klub tersebut.