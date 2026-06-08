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Legenda Real Madrid akan bergabung dengan staf kepelatihan Jose Mourinho! Pemenang Liga Champions yang telah tampil dalam 334 pertandingan bersama Los Blancos ini siap kembali bersatu dengan ‘The Special One’
"The Special One" kembali ke Bernabeu
Perez secara resmi berhasil terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid, setelah memenangkan pemilihan dengan perolehan 65% suara. Kemenangan ini membuka jalan bagi kembalinya Mourinho, yang telah menandatangani kesepakatan awal untuk mengambil alih jabatan manajer di klub tersebut, dengan syarat Perez berhasil mengalahkan penantangnya, Enrique Riquelme.
Meskipun pengumuman resmi masih ditunda, langkah ini secara luas dianggap sebagai formalitas karena klub berupaya mengakhiri puasa gelar selama dua tahun.
Mourinho sudah aktif di bursa transfer, dengan laporan bahwa ia sedang mengupayakan transfer Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries. Namun, penunjukan terpentingnya mungkin justru di luar lapangan, karena ia berupaya mengintegrasikan sosok yang memahami DNA unik klub tersebut.
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Pepe siap menjabat sebagai pelatih
Menurut laporan dari Sport, rekrutan utama pertama untuk tim pelatih Mourinho tak lain adalah bek tengah legendaris Pepe.
Pemain berusia 43 tahun, yang pensiun dari sepak bola profesional pada 2024, siap untuk mengambil langkah pertamanya ke dunia kepelatihan di klub tempat ia menghabiskan satu dekade sebagai pemain. Pepe dikenang sebagai salah satu "prajurit" paling setia Mourinho selama mereka bersama di ibu kota Spanyol antara 2010 dan 2013.
Mantan pemain internasional Portugal ini dipandang sebagai jembatan yang sempurna antara ruang ganti dan manajemen. Mourinho bertekad untuk memiliki anggota staf yang memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Los Blancos. Meskipun ada yang berspekulasi bahwa Alvaro Arbeloa akan mengambil peran serupa, Pepe-lah yang dipilih untuk kembali ke klub.
Warisan ketekunan dan kesuksesan
Karier Pepe di Madrid ditandai oleh keunggulan pertahanan yang tak kenal lelah serta momen-momen penuh intensitas. Selama 10 tahun berkarier di sana, ia menjadi pilar pertahanan, namun masa baktinya juga diwarnai kontroversi, seperti insiden terkenal pada 2009 ketika ia dijatuhi sanksi larangan bermain 10 pertandingan akibat insiden yang melibatkan Javier Casquero dan Juan Angel Albin. Terlepas dari sisi gelap ini, koleksi trofinya membuktikan betapa berharganya ia bagi tim.
Bek veteran ini telah bermain dalam 334 pertandingan untuk klub tersebut dan menjadi bagian penting dari skuad yang berhasil meraih tiga gelar Liga Champions. Mourinho bermaksud untuk membawa beberapa anggota staf lamanya dari Benfica, namun ia yakin bahwa karisma dan pengetahuan Pepe mengenai seluk-beluk Real Madrid akan sangat diperlukan.
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Konfirmasi resmi diperkirakan akan segera keluar
Meskipun sudah beberapa jam berlalu sejak hasil pemilu ditetapkan, Real Madrid belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penunjukan Mourinho. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa penundaan ini hanyalah masalah prosedural dan pengumuman akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Dengan kembalinya Perez ke tampuk kekuasaan dan Mourinho sebagai pelatih, fokus kini beralih ke pembentukan skuad yang mampu menggeser Barcelona. Kehadiran Pepe di bangku cadangan melambangkan kembalinya mentalitas yang dituntut Mourinho dari para pemain dan stafnya.