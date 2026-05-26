Legenda NBA Michael Jordan memimpin rangkaian penghormatan untuk Pep Guardiola dalam pesta perpisahan manajer Manchester City yang akan hengkang
Manajer legendaris mendapat perpisahan yang meriah
Sebanyak 19.000 pendukung berkumpul di Co-Op Live Arena untuk merayakan pesta perayaan yang penuh emosi setelah parade bus terbuka melintasi jalan-jalan kota. Acara ini merayakan prestasi bersejarah tim pria, wanita, dan akademi Man City bersama manajer mereka yang akan hengkang, yang masa jabatannya selama satu dekade ditutup dengan meraih dua gelar piala domestik. Rombongan tokoh-tokoh legendaris klub, termasuk Vincent Kompany dan Fernandinho, turut membantu memamerkan koleksi trofi yang luar biasa yang diraih di bawah bimbingan sang manajer asal Spanyol tersebut.
Para ikon olahraga menyampaikan pujian yang mengharukan
Melalui pesan video, legenda NBA Jordan memimpin ucapan selamat dari seluruh dunia, dan berkata: "Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas karier yang luar biasa. Nikmati masa pensiunmu. Semoga sukses di lapangan golf dan tetaplah bermain dengan baik. Selamat."
Pegolf Tommy Fleetwood menambahkan: "Anda pantas mendapatkan apa pun yang akan Anda lakukan selanjutnya. Merupakan suatu kehormatan dapat menyebut Anda sebagai teman dan selamat. Anda luar biasa."
Manajer veteran Neil Warnock juga menyatakan: "Saya tidak bisa percaya Anda akan pergi. Saya telah melihat begitu banyak manajer pergi, tetapi Anda adalah yang terbaik di antara mereka. Manajer terbaik yang pernah saya lihat."
Jenius asal Catalunya mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya
Acara perayaan tersebut diwarnai dengan kehadiran tak terduga dari mantan kapten Kompany dan pemain pinjaman Jack Grealish, serta pengumuman mengejutkan mengenai kontrak empat tahun dari bintang tim putri Khadija Shaw.
Saat merefleksikan ikatan yang mendalam dengan klub ini dalam wawancara terakhir di atas panggung bersama gitaris Oasis, Noel Gallagher, Guardiola berkata: "Pertama-tama, terima kasih banyak telah datang malam ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya merasa malam ini benar-benar menunjukkan ikatan yang dimiliki klub ini. Khaldoon Al Mubarak dan semua orang serta semua penggemar City yang telah terhubung sejak menit pertama. Terima kasih banyak, rasa syukur saya tak terhingga. Selamanya, sepanjang sisa hidup saya, kalian akan selalu ada di hati saya."
Pimpinan Etihad dihadapkan pada tugas berat untuk melakukan perombakan
City kini harus menghadapi masa transisi yang penuh tantangan seiring dimulainya era pasca-Guardiola pada musim panas ini. Pihak manajemen dilaporkan telah bertindak cepat dengan menyepakati kontrak tiga tahun bersama mantan asisten pelatih Enzo Maresca untuk menjabat sebagai manajer baru. Pelatih asal Italia yang akan menjabat ini langsung dihadapkan pada tekanan untuk melaksanakan rencana peremajaan skuad yang krusial selama jendela transfer mendatang, demi mempertahankan level kompetitif elit mereka di berbagai ajang.