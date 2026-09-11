Menatap fase berikutnya dalam perjalanan kepelatihannya, mantan bintang Barcelona itu menegaskan tekadnya untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi dari bangku pelatih dibanding saat masih di lapangan.

Merefleksikan kesempatan keduanya bersama tim nasional, Marquez menyatakan: "Saya punya kesempatan lain, itu tidak terjadi untuk saya sebagai pemain dalam lima Piala Dunia. Kami tiba di titik yang sama, sekarang saya punya kesempatan, pertama-tama untuk mencapai Piala Dunia, semoga kami bisa sampai ke sana dan meraih sesuatu yang berbeda."

Mengakui besarnya tugas yang ada di depan, pelatih baru itu menambahkan: "Saya telah menjalani karier yang luar biasa sebagai pemain, sekarang saya punya tanggung jawab yang lebih besar, ini adalah tahap yang lain, saya ingin berada di lapangan menyampaikan semua yang saya bisa. Saya berharap bisa sesukses saat saya menjadi pemain."

Membahas tantangan yang menantinya selama masa jabatannya, sang manajer berkata: "Akan ada momen-momen yang sulit dan rumit, tetapi saya yakin kami akan bisa melewatinya. Saya tentu akan memberikan segalanya, dan semoga semuanya berjalan dengan baik."