Getty Images Sport
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Legenda Meksiko Rafael Marquez resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Meksiko dengan misi berani menuju Piala Dunia 2030
Ikon ambil alih tim nasional
Federasi Sepak Bola Meksiko secara resmi memperkenalkan Marquez sebagai pelatih kepala baru tim nasional senior pada Kamis, dengan tugas membimbing skuad hingga Piala Dunia 2030. Pria 47 tahun itu mengambil jabatan tertinggi setelah menjabat sebagai asisten pelatih di bawah Javier Aguirre sejak Agustus 2024 hingga Meksiko tersingkir di babak 16 besar pada musim panas ini. Mantan bek tengah legendaris itu bertekad membawa Meksiko melangkah lebih jauh dari batas perempat final yang selalu gagal ia lewati sepanjang karier bermainnya.
- Getty Images Sport
Marquez membidik kejayaan sebagai pelatih
Menatap fase berikutnya dalam perjalanan kepelatihannya, mantan bintang Barcelona itu menegaskan tekadnya untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi dari bangku pelatih dibanding saat masih di lapangan.
Merefleksikan kesempatan keduanya bersama tim nasional, Marquez menyatakan: "Saya punya kesempatan lain, itu tidak terjadi untuk saya sebagai pemain dalam lima Piala Dunia. Kami tiba di titik yang sama, sekarang saya punya kesempatan, pertama-tama untuk mencapai Piala Dunia, semoga kami bisa sampai ke sana dan meraih sesuatu yang berbeda."
Mengakui besarnya tugas yang ada di depan, pelatih baru itu menambahkan: "Saya telah menjalani karier yang luar biasa sebagai pemain, sekarang saya punya tanggung jawab yang lebih besar, ini adalah tahap yang lain, saya ingin berada di lapangan menyampaikan semua yang saya bisa. Saya berharap bisa sesukses saat saya menjadi pemain."
Membahas tantangan yang menantinya selama masa jabatannya, sang manajer berkata: "Akan ada momen-momen yang sulit dan rumit, tetapi saya yakin kami akan bisa melewatinya. Saya tentu akan memberikan segalanya, dan semoga semuanya berjalan dengan baik."
Tim pelatih dibentuk dengan cepat
Marquez telah menyusun staf pendukung yang sangat berpengalaman, dengan menunjuk mantan rekan setimnya di tim nasional pada empat Piala Dunia, Andres Guardado, bersama asisten pelatih Juan Manuel Lillo dan Vidal Paloma.
Menilai kesiapan stafnya dan struktur yang sudah terbentuk, pelatih kepala itu menjelaskan: "Saya tidak memulai dari nol, perjalanan dari saat saya memulai hingga saat saya mengakhirinya bersama Javier memberi saya kepercayaan diri. Saya sudah mengenal para pemain dan lingkungannya, dan saya didukung oleh sekelompok orang berpengalaman yang telah bekerja di level tertinggi, yang memang persis seperti yang kami inginkan: membawa tim nasional ke level berikutnya."
Susunan staf pelatih yang dipimpin orang-orang Spanyol itu semakin diperkuat oleh pelatih kiper Xabier Mancisidor dan pelatih fisik Pol Lorente untuk mendukung kepemimpinan mantan pelatih Barca Atletic tersebut.
- Getty Images Sport
Tur Amerika yang melelahkan dimulai
Marquez menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih saat Meksiko menghadapi Kolombia di Stadion M&T Bank di Baltimore pada 26 September. Laga ini membuka tur empat pertandingan persahabatan yang menantang di Amerika Serikat, dengan duel melawan Peru pada 29 September, USMNT pada 3 Oktober, dan Chile pada 6 Oktober. Jadwal yang padat ini memberi panggung langsung untuk menguji pendekatan taktik baru dan mengevaluasi kedalaman skuad sebelum memulai siklus kompetitif menuju 2030.
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