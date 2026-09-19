Legenda Meksiko Javier Aguirre siap kembali ke La Liga saat Valencia mempercepat pembicaraan untuk menunjuk penerus Carlos Corberan

Klub itu memandang sosok 67 tahun tersebut sebagai profil ideal untuk mengangkat tim, dengan menyoroti pengalamannya yang sangat luas, karakter kepemimpinannya yang kuat, serta pemahamannya yang mendalam tentang sepak bola Spanyol. Valencia akan menjadi klub La Liga ketujuh dalam kariernya, setelah sebelumnya ia melatih Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes, dan Mallorca. Aguirre saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Meksiko usai Piala Dunia 2026.