Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Legenda Meksiko Javier Aguirre siap kembali ke La Liga saat Valencia mempercepat pembicaraan untuk menunjuk penerus Carlos Corberan
Aguirre muncul sebagai target prioritas
Menyusul kepergian Corberan, direktur olahraga Braulio Vazquez memimpin negosiasi tertutup dengan kubu Aguirre dalam beberapa hari terakhir. Menurut MARCA, kedua pihak menggelar pembicaraan penting pada Jumat untuk merampungkan kesepakatan, didorong oleh keinginan bersama untuk mencapai titik temu. Kalangan di sekitar para pelatih rival yang didekati direktur olahraga itu juga sudah mengakui bahwa pelatih asal Meksiko tersebut menjadi yang terdepan dalam persaingan untuk mengambil alih kursi pelatih Valencia.
Segudang pengalaman dari Spanyol
Klub itu memandang sosok 67 tahun tersebut sebagai profil ideal untuk mengangkat tim, dengan menyoroti pengalamannya yang sangat luas, karakter kepemimpinannya yang kuat, serta pemahamannya yang mendalam tentang sepak bola Spanyol. Valencia akan menjadi klub La Liga ketujuh dalam kariernya, setelah sebelumnya ia melatih Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes, dan Mallorca. Aguirre saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Meksiko usai Piala Dunia 2026.
Detail kontrak dan target performa
Persyaratan finansial diperkirakan tidak akan menjadi kendala besar untuk mencapai kesepakatan dengan cepat. Aguirre menginginkan kontrak hingga akhir musim ini, dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya. Perpanjangan bersyarat itu sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya target-target tertentu, terutama memastikan Valencia tetap bertahan di kasta tertinggi.
Merencanakan jeda internasional
Dewan klub tidak terburu-buru untuk mengumumkan penunjukan itu setelah target utama Ernesto Valverde menolak peran tersebut demi memperpanjang masa jedanya. Pelatih interim Oscar Sanchez akan memimpin dari pinggir lapangan untuk lawatan akhir pekan ini ke markas Real Sociedad. Klub berniat memanfaatkan jeda internasional tiga pekan yang akan datang untuk memberi waktu kepada manajer baru menggelar mini pramusim di Paterna.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami