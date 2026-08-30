Legenda Manchester United Rio Ferdinand membuat klaim besar tentang Lisandro Martinez setelah kemenangan atas Ipswich

Martinez melakukan kesalahan pada masa tambahan waktu yang memungkinkan Julio Enciso merebut bola dan memberi umpan kepada Chuba Akpom untuk gol hiburan di akhir laga. Terlepas dari kesalahan itu, Ferdinand sangat ingin memuji rekrutan seharga £57 juta tersebut.

Ferdinand mengatakan: "Martinez, omong-omong, kami kebobolan dua gol hari ini, tetapi yang ingin saya bicarakan adalah kemampuannya saat menguasai bola. Saya bahkan berani mengatakan Martinez adalah bek tengah terbaik dalam hal menguasai bola di dunia sepakbola saat ini. Saya mencoba memikirkan siapa lagi yang lebih baik, yang bisa memecah lini dengan umpan, yang bisa melewati pressing saat seseorang datang kepadanya dan mengalirkannya begitu saja, menerima bola di area sempit; Martinez sulit ditandingi. Dia fenomenal saat menguasai bola hari ini dalam hal umpannya, benar-benar level teratas."