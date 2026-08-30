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Legenda Manchester United Rio Ferdinand membuat klaim besar tentang Lisandro Martinez setelah kemenangan atas Ipswich
Bangkit dari ketertinggalan melawan Ipswich
Manchester United meraih kemenangan impresif 5-2 atas Ipswich di Old Trafford pada Minggu, bangkit setelah sempat tertinggal lebih dulu. Michael Carrick melihat timnya kebobolan dua kali melawan tim promosi itu, tetapi hat-trick sensasional dari Bruno Fernandes membalikkan keadaan.
Gol bunuh diri dari Jacob Greaves dan lob matang Bryan Mbeumo melengkapi daftar pencetak gol. Merefleksikan pertandingan tersebut di kanal YouTube miliknya, seperti dikutip oleh Metro, Ferdinand memilih untuk menyoroti penampilan Martinez, yang menjalani starter pertamanya musim ini bersama Harry Maguire di jantung pertahanan, alih-alih fokus pada kelengahan lini belakang timnya.
- AFP
Ferdinand buat klaim berani soal Martinez
Martinez melakukan kesalahan pada masa tambahan waktu yang memungkinkan Julio Enciso merebut bola dan memberi umpan kepada Chuba Akpom untuk gol hiburan di akhir laga. Terlepas dari kesalahan itu, Ferdinand sangat ingin memuji rekrutan seharga £57 juta tersebut.
Ferdinand mengatakan: "Martinez, omong-omong, kami kebobolan dua gol hari ini, tetapi yang ingin saya bicarakan adalah kemampuannya saat menguasai bola. Saya bahkan berani mengatakan Martinez adalah bek tengah terbaik dalam hal menguasai bola di dunia sepakbola saat ini. Saya mencoba memikirkan siapa lagi yang lebih baik, yang bisa memecah lini dengan umpan, yang bisa melewati pressing saat seseorang datang kepadanya dan mengalirkannya begitu saja, menerima bola di area sempit; Martinez sulit ditandingi. Dia fenomenal saat menguasai bola hari ini dalam hal umpannya, benar-benar level teratas."
Ekspektasi realistis untuk musim ini
Meski United telah bangkit dari kekalahan pada pekan pembuka melawan Hull City, Ferdinand menegaskan klub tidak sedang fokus pada perburuan gelar. Ia menambahkan: "Kami memenangi liga pada tahun itu! Itu bisa terjadi, tetapi itu tidak akan terjadi tahun ini: Arsenal akan memenangi liga. Man United tidak berada di sini untuk memenangi liga. Orang-orang yang menjalankan klub dan Michael Carrick, sebesar apa pun mereka menginginkannya, dalam pemikiran paling serius mereka, mereka tidak mengatakan bahwa kami adalah penantang gelar saat ini. Orang-orang yang berpikir secara masuk akal dan realistis sedang memikirkan satu tahun konsolidasi; kesempatan untuk finis di posisi Liga Champions adalah keharusan, dan jika kami mendapatkan trofi di atas itu, betapa hebatnya musim yang kami jalani."
- AFP
Menatap ke depan bersama Everton
United kini akan berusaha membangun momentum krusial ini saat mereka bertandang untuk menghadapi Everton akhir pekan depan. Carrick memuji kegigihan dan mentalitas para pemainnya untuk mengatasi kemunduran, kualitas yang perlu mereka andalkan sepanjang musim ini. Saat United melanjutkan upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions, menjaga konsistensi dan mengintegrasikan para bintang yang kembali ke susunan starter akan menjadi hal yang krusial ke depannya.
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