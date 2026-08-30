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Legenda Manchester United Rio Ferdinand melontarkan klaim besar tentang Lisandro Martinez setelah kemenangan atas Ipswich
Bangkit dari ketertinggalan melawan Ipswich
Manchester United meraih kemenangan impresif 5-2 atas Ipswich di Old Trafford pada Minggu, setelah bangkit dari ketertinggalan awal. Michael Carrick melihat timnya dua kali kebobolan melawan tim promosi tersebut, tetapi hat-trick sensasional dari Bruno Fernandes membalikkan keadaan.
Gol bunuh diri dari Jacob Greaves dan lob matang Bryan Mbeumo melengkapi pesta gol. Merefleksikan pertandingan itu di kanal YouTube miliknya, seperti dikutip Metro, Ferdinand memilih untuk menyoroti penampilan Martinez, yang menjalani starter pertamanya musim ini bersama Harry Maguire di jantung pertahanan, alih-alih kesalahan-kesalahan defensif tim.
- AFP
Ferdinand melontarkan klaim berani soal Martinez
Martinez melakukan kesalahan pada masa injury time yang membuat Julio Enciso merebut bola dan memberi umpan kepada Chuba Akpom untuk mencetak gol hiburan di akhir laga. Terlepas dari kesalahan itu, Ferdinand tetap ingin memuji rekrutan senilai £57 juta tersebut.
Ferdinand mengatakan: "Ngomong-ngomong soal Martinez, kami kebobolan dua gol hari ini, tetapi yang ingin saya bicarakan adalah kemampuannya saat menguasai bola. Saya bahkan berani mengatakan Martinez adalah bek tengah terbaik dalam hal bermain dengan bola di dunia saat ini. Saya mencoba memikirkan siapa lagi yang lebih baik yang bisa memecah lini dengan umpannya, yang bisa melewati pressing ketika seseorang mendekatinya dan langsung mengalirkannya, menerima bola di area sempit; Martinez sangat sulit ditandingi. Dia fenomenal saat menguasai bola hari ini dalam hal umpannya, benar-benar level tertinggi."
Ekspektasi realistis untuk musim ini
Meski United telah bangkit dari kekalahan pada pekan pembuka melawan Hull City, Ferdinand menegaskan klub itu tidak sedang fokus pada perburuan gelar. Ia menambahkan: "Kami memenangi liga pada tahun itu! Itu bisa saja terjadi, tetapi itu tidak akan terjadi tahun ini: Arsenal akan memenangi liga. Man United tidak berada di sini untuk memenangi liga. Orang-orang yang menjalankan klub dan Michael Carrick, sebesar apa pun keinginan mereka, dalam pemikiran paling serius mereka tidak mengatakan bahwa kami adalah penantang gelar saat ini. Orang-orang yang berpikir secara masuk akal dan realistis sedang memikirkan satu tahun konsolidasi; kesempatan untuk finis di tempat Liga Champions adalah sebuah keharusan, dan jika kami mendapatkan trofi di atas itu, betapa hebatnya musim yang kami jalani."
- AFP
Menatap laga melawan Everton
United kini akan berusaha membangun momentum krusial ini saat mereka bertandang menghadapi Everton akhir pekan depan. Carrick memuji kegigihan dan mentalitas para pemainnya untuk bangkit dari kemunduran, kualitas yang perlu mereka andalkan sepanjang musim ini. Ketika United melanjutkan upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions, menjaga konsistensi dan mengintegrasikan para bintang yang kembali ke susunan pemain inti akan menjadi hal yang esensial ke depannya.
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