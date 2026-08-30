Legenda Manchester United Rio Ferdinand melontarkan klaim besar tentang Lisandro Martinez setelah kemenangan atas Ipswich

Martinez melakukan kesalahan pada masa injury time yang membuat Julio Enciso merebut bola dan memberi umpan kepada Chuba Akpom untuk mencetak gol hiburan di akhir laga. Terlepas dari kesalahan itu, Ferdinand tetap ingin memuji rekrutan senilai £57 juta tersebut.

Ferdinand mengatakan: "Ngomong-ngomong soal Martinez, kami kebobolan dua gol hari ini, tetapi yang ingin saya bicarakan adalah kemampuannya saat menguasai bola. Saya bahkan berani mengatakan Martinez adalah bek tengah terbaik dalam hal bermain dengan bola di dunia saat ini. Saya mencoba memikirkan siapa lagi yang lebih baik yang bisa memecah lini dengan umpannya, yang bisa melewati pressing ketika seseorang mendekatinya dan langsung mengalirkannya, menerima bola di area sempit; Martinez sangat sulit ditandingi. Dia fenomenal saat menguasai bola hari ini dalam hal umpannya, benar-benar level tertinggi."