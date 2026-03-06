Legenda Manchester United dipecat dari jabatan internasional setelah menolak untuk menerima pemotongan gaji setelah kegagalan kualifikasi Piala Dunia

Pihak pengurus telah menegaskan bahwa realitas keuangan dalam mengelola tim nasional telah berubah, dengan Daily Mail melaporkan bahwa Yorke secara tegas menolak pemotongan gaji. Pernyataan tersebut melanjutkan: "Pembicaraan selanjutnya dilakukan antara TTFA dan Tuan Yorke mengenai masa depan peran tersebut... kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat yang diusulkan pada saat ini, dan diputuskan secara bersama-sama untuk berpisah." Meskipun terjadi perpisahan, federasi mengucapkan terima kasih kepada Yorke atas "komitmennya," sambil mencatat bahwa pintu tetap terbuka untuk dialog di masa depan.