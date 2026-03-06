Getty Images Sport
Legenda Manchester United dipecat dari jabatan internasional setelah menolak untuk menerima pemotongan gaji setelah kegagalan kualifikasi Piala Dunia
Mantan striker Manchester United gagal dalam upayanya mengejar mimpi Piala Dunia.
Yorke mengambil alih kepemimpinan pada November 2024 dengan harapan besar untuk membawa negaranya ke panggung dunia, meniru kesuksesannya sebagai pemain selama perjalanannya yang bersejarah di Piala Dunia 2006, tetapi tim tersebut akhirnya finis di posisi ketiga di grup kualifikasi mereka.
Yorke pergi setelah tinjauan Trinidad & Tobago
Asosiasi Sepak Bola Trinidad dan Tobago (TTFA) mengonfirmasi bahwa pria berusia 54 tahun tersebut secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir Februari. Persoalan utama dilaporkan terkait dengan usulan pengurangan gaji setelah tim gagal lolos ke Piala Dunia. Dalam pernyataan resmi, TTFA menjelaskan: "Setelah berakhirnya kampanye kualifikasi Piala Dunia FIFA... Komite Eksekutif TTFA melakukan tinjauan komprehensif terhadap kampanye tersebut dan arah keseluruhan program Tim Nasional Senior Pria, termasuk struktur teknis dan kerangka keuangan program tersebut."
Pembicaraan kontrak mengalami kebuntuan.
Pihak pengurus telah menegaskan bahwa realitas keuangan dalam mengelola tim nasional telah berubah, dengan Daily Mail melaporkan bahwa Yorke secara tegas menolak pemotongan gaji. Pernyataan tersebut melanjutkan: "Pembicaraan selanjutnya dilakukan antara TTFA dan Tuan Yorke mengenai masa depan peran tersebut... kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat yang diusulkan pada saat ini, dan diputuskan secara bersama-sama untuk berpisah." Meskipun terjadi perpisahan, federasi mengucapkan terima kasih kepada Yorke atas "komitmennya," sambil mencatat bahwa pintu tetap terbuka untuk dialog di masa depan.
Karier kepelatihan yang belum berhasil berkembang.
Ini menandai periode singkat lainnya bagi Yorke, yang sebelumnya hanya pernah menjabat sebagai manajer senior di klub Australia, Macarthur FC. Meskipun ia berhasil memenangkan Australia Cup di sana, masa jabatannya berakhir dengan kontroversi setelah perselisihan hukum terkait pemecatannya. Yorke tetap menjadi figur legendaris di negaranya dengan 72 penampilan, namun legenda Manchester United ini kini kembali ke dunia kepelatihan yang penuh tantangan saat pencarian penggantinya dimulai.
