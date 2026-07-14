Legenda Manchester United dan Timnas Inggris, David Beckham, mengikuti jejak Lionel Messi, Lady Gaga, dan Harry Kane dengan menjadi karakter di Fortnite

Beckham secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa ia akan menjadi bintang terbaru yang memasuki dunia virtual Fortnite. Menurut sebuah postingan yang dibagikan di akun Instagram resminya, mantan kapten timnas Inggris itu mengungkapkan bahwa ia terlibat aktif dalam proses desain. Beckham, yang pernah meraih enam gelar liga Inggris dan Liga Champions UEFA bersama Manchester United, melengkapi postingan tersebut dengan pesan yang jelas.

"Sedang mengerjakan karakter Fortnite baruku," tulis Becks sebagai keterangan pada postingan tersebut. "Akan segera tersedia." Pemain Terbaik Eropa versi UEFA tahun 1999 ini sudah tidak asing lagi dengan sorotan global, setelah pensiun pada tahun 2013 usai menjalani karier gemilang yang membawanya bermain di klub-klub papan atas di empat negara berbeda.



