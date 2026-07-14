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Legenda Manchester United dan Timnas Inggris, David Beckham, mengikuti jejak Lionel Messi, Lady Gaga, dan Harry Kane dengan menjadi karakter di Fortnite
Beckham mengumumkan kolaborasinya dengan Fortnite
Beckham secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa ia akan menjadi bintang terbaru yang memasuki dunia virtual Fortnite. Menurut sebuah postingan yang dibagikan di akun Instagram resminya, mantan kapten timnas Inggris itu mengungkapkan bahwa ia terlibat aktif dalam proses desain. Beckham, yang pernah meraih enam gelar liga Inggris dan Liga Champions UEFA bersama Manchester United, melengkapi postingan tersebut dengan pesan yang jelas.
"Sedang mengerjakan karakter Fortnite baruku," tulis Becks sebagai keterangan pada postingan tersebut. "Akan segera tersedia." Pemain Terbaik Eropa versi UEFA tahun 1999 ini sudah tidak asing lagi dengan sorotan global, setelah pensiun pada tahun 2013 usai menjalani karier gemilang yang membawanya bermain di klub-klub papan atas di empat negara berbeda.
Beragam gaya untuk avatar digital
Jika ditelaah lebih jauh, rencana untuk Fortnite menunjukkan bahwa game ini akan menghadirkan dua skin Beckham yang berbeda untuk dipilih para pemain. Pengguna akan memiliki pilihan untuk terjun ke dalam mode battle royale dengan mengenakan kaus nomor tujuh ikoniknya yang mewakili Inggris.
Sebagai alternatif, mereka dapat memilih tampilan setelan jas dan dasi formal, seperti yang pernah dilihat para penggemar saat ia menonton pertandingan dari tribun di Piala Dunia kali ini. Sebuah video singkat yang dilampirkan pada postingan tersebut tampaknya memperlihatkan versi berpakaian jas ini saat beraksi. Koleksi pakaian digital ini mencerminkan kemegahan masa-masa kariernya sebagai pemain, yang diwarnai dengan transfer bernilai besar ke Real Madrid serta masa-masa berikutnya di LA Galaxy, AC Milan, dan Paris Saint-Germain.
Bergabung dengan jajaran virtual yang dipenuhi bintang-bintang ternama
Dengan memasuki dunia Fortnite, ikon global ini bergabung dengan banyak atlet, bintang pop, aktor, dan ikon dunia nyata lainnya yang sudah ada dalam game tersebut, mulai dari Lady Gaga hingga Darth Vader. Game multipemain ini sudah menampilkan sejumlah bintang sepak bola ternama. Kapten timnas Inggris, Harry Kane, tersedia bagi para pemain, bersama rivalnya dari Argentina, Lionel Messi.
Beckham membawa warisan yang luar biasa ke dalam daftar karakter ini, setelah memenangkan gelar juara domestik di Inggris, Spanyol, dan Prancis, serta dua gelar MLS Cup bersama LA Galaxy. Saat para pengguna bersiap untuk bermain sebagai gelandang legendaris ini, mereka pasti akan menghargai sejarah yang kaya terkait karier gemilangnya. Semoga besok tidak benar-benar menjadi pertarungan sampai mati.
- AFP
Bagaimana kelanjutan nasib Inggris?
Kebetulan, Beckham bergabung dengan Fortnite tepat saat Inggris bersiap melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Argentina dalam laga semifinal besok. Akan sangat menyenangkan jika Inggris masih bertahan di Piala Dunia saat skin-nya dirilis, yang baru akan terjadi paling cepat Kamis nanti, saat patch terbaru game tersebut dirilis.
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