Legenda Manchester United dan mantan manajer Manchester City, Mark Hughes, sangat berduka atas meninggalnya putranya pada usia 38 tahun

Grimsby Town mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kabar tersebut. Klub tersebut menyatakan bahwa ia telah menjadi anggota staf yang sangat dihormati sejak bergabung pada tahun 2025, serta memainkan peran penting dalam strategi perekrutan dan pengembangan tim utama The Mariners.

Ketua Andrew Pettit mengatakan: “Semua orang di Grimsby Town Football Club terkejut dan berduka atas kabar meninggalnya Alex. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarganya dan orang-orang terkasihnya di masa yang sangat sulit ini. Ia akan selalu dikenang sebagai anggota keluarga Mariners yang berharga yang telah memberikan kontribusi begitu besar selama bersama kami.”

Chief Executive Officer Polly Bancroft menambahkan: “Alex adalah anggota keluarga Grimsby Town yang sangat dicintai dan dihormati,” tambah Bancroft. “Profesionalisme, dedikasi, dan kehangatannya meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang yang pernah bekerja bersamanya. Saya sangat menikmati bekerja bersama Alex dan akan mengenangnya tidak hanya sebagai rekan kerja yang luar biasa, tetapi juga sebagai sosok yang benar-benar baik hati dan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Kepergiannya akan sangat dirindukan di seluruh klub dan di luar klub.”