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Legenda Manchester United dan mantan manajer Manchester City, Mark Hughes, sangat berduka atas meninggalnya putranya pada usia 38 tahun
Keluarga mengeluarkan pernyataan yang memilukan
Dunia sepak bola bersatu mendukung Hughes setelah kabar duka tentang kepergian Alex diumumkan. Dalam pernyataan yang dirilis melalui Asosiasi Manajer Liga (LMA), mantan manajer timnas Wales tersebut mengungkapkan duka yang mendalam yang dirasakan keluarganya menyusul tragedi tersebut.
“Jill dan saya benar-benar hancur hati atas kepergian mendadak dan tak terduga putra tercinta kami, Alex,” demikian bunyi pernyataan tersebut secara lengkap. “Alex adalah putra yang luar biasa, saudara bagi Curtis dan Xenna, suami dan ayah yang setia bagi Jessica serta kedua anak mereka yang cantik, Sebastian dan Leonardo. Alex menjabat sebagai Kepala Perekrutan Pemain di Grimsby Town FC, dan memiliki banyak teman serta rekan kerja yang baik. Kepergiannya akan sangat dirindukan oleh kami semua. Kami memohon privasi selama masa duka ini sementara kami berusaha menerima kehilangan yang dialami keluarga kami."
- AFP
Sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk olahraga ini
Alex lahir pada tahun 1987, tahun di mana ayahnya bermain untuk klub raksasa Eropa, Barcelona. Meskipun ia tidak mencapai prestasi profesional yang sama di lapangan seperti ayahnya yang terkenal, Alex sempat menjalani karier bermain yang singkat di Wales sebelum memutuskan untuk berkontribusi pada olahraga ini melalui peran administratif dan teknis.
Transisinya ke dunia administrasi sepak bola membuatnya dikenal memiliki mata yang tajam dalam mengidentifikasi bakat dan menganalisis taktik. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sosok yang dihormati di balik layar di beberapa klub Inggris, mengikuti jejak profesional ayahnya dengan bekerja di dalam struktur beberapa tim paling terkenal di negara tersebut.
Membangun karier di bidang rekrutmen
Perjalanan Alex di luar lapangan dimulai sebagai analis pertandingan di Blackburn Rovers sebelum ia pindah ke City untuk menjabat sebagai pencari bakat. Jalur kariernya membawanya mengemban berbagai peran di Fulham, 1860 Munich, dan Reading, yang menunjukkan keserbagunaannya serta pemahaman mendalamnya terhadap dunia sepak bola global.
Di tahap akhir kariernya, ia beralih ke posisi manajemen senior, menjabat sebagai direktur sepak bola di AFC Fylde. Ia juga sempat bekerja di Morecambe sebelum akhirnya bergabung dengan Grimsby Town, di mana ia menjabat sebagai Kepala Perekrutan Pemain pada saat ia meninggal dunia.
- AFP
Ucapan belasungkawa dari Grimsby Town
Grimsby Town mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kabar tersebut. Klub tersebut menyatakan bahwa ia telah menjadi anggota staf yang sangat dihormati sejak bergabung pada tahun 2025, serta memainkan peran penting dalam strategi perekrutan dan pengembangan tim utama The Mariners.
Ketua Andrew Pettit mengatakan: “Semua orang di Grimsby Town Football Club terkejut dan berduka atas kabar meninggalnya Alex. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarganya dan orang-orang terkasihnya di masa yang sangat sulit ini. Ia akan selalu dikenang sebagai anggota keluarga Mariners yang berharga yang telah memberikan kontribusi begitu besar selama bersama kami.”
Chief Executive Officer Polly Bancroft menambahkan: “Alex adalah anggota keluarga Grimsby Town yang sangat dicintai dan dihormati,” tambah Bancroft. “Profesionalisme, dedikasi, dan kehangatannya meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang yang pernah bekerja bersamanya. Saya sangat menikmati bekerja bersama Alex dan akan mengenangnya tidak hanya sebagai rekan kerja yang luar biasa, tetapi juga sebagai sosok yang benar-benar baik hati dan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Kepergiannya akan sangat dirindukan di seluruh klub dan di luar klub.”