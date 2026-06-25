Valencia meyakini bahwa United akan melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Alexander-Arnold, yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di Real Madrid sejak bergabung dengan status bebas transfer musim panas lalu. Dengan manajer baru Madrid, Jose Mourinho, yang sedang merombak skuadnya dan dilaporkan hampir menyelesaikan transfer Denzel Dumfries, mantan bintang Liverpool itu kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Spanyol.

Valencia yakin bahwa pengalaman dan kualitas teknis Alexander-Arnold membuatnya sangat cocok dengan tuntutan bermain untuk United. Berbicara kepada Hajper, mantan bek kanan tersebut mengatakan: "Trent adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia memiliki kaki kanan yang sangat bagus, dia pandai melakukan umpan silang, dan dia adalah pemain yang pandai bertahan. Dia akan sangat cocok untuk Manchester United. Dia mengenal Liga Premier. Dia tahu apa artinya memenangkan Liga Champions dan Liga Premier. Dia adalah pemain yang penuh semangat, dan saya ingin melihatnya bermain di Manchester United."







