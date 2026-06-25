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Legenda Man Utd mendesak klub untuk melakukan langkah sensasional dalam merekrut Trent Alexander-Arnold & membuat prediksi berani soal gelar juara Liga Premier
Man Utd disarankan untuk membidik Alexander-Arnold
Valencia meyakini bahwa United akan melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Alexander-Arnold, yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di Real Madrid sejak bergabung dengan status bebas transfer musim panas lalu. Dengan manajer baru Madrid, Jose Mourinho, yang sedang merombak skuadnya dan dilaporkan hampir menyelesaikan transfer Denzel Dumfries, mantan bintang Liverpool itu kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Spanyol.
Valencia yakin bahwa pengalaman dan kualitas teknis Alexander-Arnold membuatnya sangat cocok dengan tuntutan bermain untuk United. Berbicara kepada Hajper, mantan bek kanan tersebut mengatakan: "Trent adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia memiliki kaki kanan yang sangat bagus, dia pandai melakukan umpan silang, dan dia adalah pemain yang pandai bertahan. Dia akan sangat cocok untuk Manchester United. Dia mengenal Liga Premier. Dia tahu apa artinya memenangkan Liga Champions dan Liga Premier. Dia adalah pemain yang penuh semangat, dan saya ingin melihatnya bermain di Manchester United."
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Kepribadian yang dibutuhkan di Old Trafford
Meskipun perekrutan mantan ikon Liverpool ini tergolong langka dan kontroversial — yang pernah meraih dua gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions di Anfield — Valencia menegaskan bahwa United harus memprioritaskan bakatnya. Setelah hanya tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan liga musim lalu dan tersingkir dari skuad Inggris, Alexander-Arnold mungkin akan melihat Old Trafford sebagai jalan keluar yang sempurna dari masa-masa sulitnya di Madrid.
Menjelaskan mengapa pemain berusia 27 tahun itu akan bersinar di Manchester, Valencia menambahkan: “Semoga hal itu bisa terwujud, karena kami membutuhkan pemain seperti itu di Old Trafford. Untuk bermain di stadion itu, Anda membutuhkan orang-orang dengan kepribadian yang kuat.”
Stabilitas pertahanan dan masa depan Dalot
Meskipun merupakan penggemar Alexander-Arnold, Valencia juga dengan cepat menekankan bahwa bintang United saat ini, Diogo Dalot, harus tetap menjadi bagian dari proyek ini. Bek yang bergabung dengan United pada musim panas 2018 dari Porto dan terikat kontrak hingga 2028 ini, tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi selama musim 2025-2026, mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.
"Jangan mempersulit saya, karena saya tidak ingin Diogo Dalot hengkang," kata Valencia saat ditanya mengenai kemungkinan kepergian pemain. "Manchester selalu harus memperbarui skuad, dan ini adalah tim yang kami harapkan bisa menjalani musim Premier League yang bagus dan memenangkannya. Namun, terkait posisi bek kanan, saya belum benar-benar memikirkan pemain mana yang siap bermain untuk Manchester United di posisi tersebut. Kalian membuat saya terkejut karena saya belum memikirkannya. Saya hanya berharap siapa pun yang datang bisa menjadi pilihan terbaik. Dan tentu saja, saya berharap Dalot tidak hengkang."
- Getty Images Sport
Prediksi berani soal gelar juara Liga Premier
Selain soal transfer, Valencia sangat optimis terhadap masa depan United. Meskipun klub ini kesulitan mempertahankan konsistensi dalam beberapa tahun terakhir, mantan pemain sayap tersebut yakin keadaan mulai membaik dan memperkirakan akan terjadi pergeseran besar dalam hierarki Liga Premier musim depan.
Dengan memberikan prediksi berani mengenai klasemen akhir liga, Valencia memprediksi United akan kembali naik ke puncak klasemen, dengan menyatakan: “Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City, dan Newcastle. Begitulah menurut saya hasil akhir Liga Premier.” Jika prediksi Valencia terbukti benar, hal itu akan menandai gelar liga pertama United sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013.