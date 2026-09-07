Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka di musim Premier League dengan kemenangan menegangkan atas Chelsea. Namun, juara bertahan itu selamat dari momen yang nyaris berakibat fatal hanya lima menit setelah laga dimulai.

Mantan kapten United, Rooney, menegaskan bek Arsenal Gabriel seharusnya mendapat kartu merah setelah melakukan tekel ceroboh terhadap kiper Chelsea, Martinez. Bek tengah asal Brasil itu tampak mengenai kepala sang penjaga gawang secara langsung dalam kemelut di kotak penalti, membuat Martinez terkapar kesakitan dan membutuhkan penanganan medis segera.

Penglihatan wasit Chris Kavanagh sayangnya terhalang banyaknya pemain di area tersebut. Secara mengejutkan, VAR memilih untuk tidak merekomendasikan tinjauan di monitor pinggir lapangan, memicu perdebatan luas di kalangan pemain Chelsea yang frustrasi dan para pundit televisi yang sama-sama terkejut.