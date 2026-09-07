Getty Images Sport
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Legenda Man Utd kecam Gabriel Magalhaes yang "beruntung" setelah bintang Arsenal itu lolos dari kartu merah dalam kemenangan atas Chelsea
Gabriel lolos dari kartu merah cepat dalam derby London
Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka di musim Premier League dengan kemenangan menegangkan atas Chelsea. Namun, juara bertahan itu selamat dari momen yang nyaris berakibat fatal hanya lima menit setelah laga dimulai.
Mantan kapten United, Rooney, menegaskan bek Arsenal Gabriel seharusnya mendapat kartu merah setelah melakukan tekel ceroboh terhadap kiper Chelsea, Martinez. Bek tengah asal Brasil itu tampak mengenai kepala sang penjaga gawang secara langsung dalam kemelut di kotak penalti, membuat Martinez terkapar kesakitan dan membutuhkan penanganan medis segera.
Penglihatan wasit Chris Kavanagh sayangnya terhalang banyaknya pemain di area tersebut. Secara mengejutkan, VAR memilih untuk tidak merekomendasikan tinjauan di monitor pinggir lapangan, memicu perdebatan luas di kalangan pemain Chelsea yang frustrasi dan para pundit televisi yang sama-sama terkejut.
- Getty Images Sport
Rooney dan Young kecam keputusan VAR
Berbicara di Match of the Day, Rooney mengungkapkan ketidakpercayaannya sepenuhnya bahwa Gabriel tetap berada di lapangan. Legenda Manchester United itu merasa tayangan ulang gerak lambat memperlihatkan sebuah tekel yang sangat berbahaya dan layak mendapat hukuman tegas.
"Anda memang tidak benar-benar melihatnya pada pandangan pertama, tetapi kemudian ketika Anda melihat tayangan ulang dan mereka memperlambatnya," jelas Rooney. "Martinez sudah memegang bola di tangannya dan Gabriel menendangnya di kepala, dia mengayunkan kaki dan terlalu tinggi. Dia sangat beruntung masih tetap berada di lapangan."
Sesama pundit Ashley Young menggemakan sentimen kuat tersebut sambil mempertanyakan seluruh proses tinjauan VAR. Young menambahkan: "Saya setuju. Ketika bola ada di lapangan dan Martinez menguasainya, Gabriel mengangkat kaki sangat tinggi. Saya tidak yakin mengapa itu tidak masuk ke VAR atau apakah mereka benar-benar mempelajarinya karena dia sama sekali tidak dekat dengan bola. Dia lolos dari hukuman di situ."
Arsenal memastikan kemenangan comeback dramatis
Momen yang sangat kontroversial itu terjadi tak lama setelah Chelsea asuhan Xabi Alonso memulai pertandingan dengan sangat eksplosif. Mantan target Arsenal, Morgan Rogers, membawa tim tamu unggul hanya dalam dua menit untuk membungkam penonton tuan rumah.
Chelsea datang ke London utara dengan catatan sempurna 100 persen. Namun, Arsenal merespons ketertinggalan awal itu dengan sangat baik dan segera kembali mengendalikan tempo. Kai Havertz sukses menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya di pertengahan babak pertama yang berlangsung sengit. Kapten Arsenal Martin Odegaard kemudian menyempurnakan kebangkitan impresif itu dengan mencetak gol penentu kemenangan pada babak kedua untuk menjaga tren kemenangan mereka tetap hidup dan mengamankan tiga poin penuh.
- AFP
Arsenal menanti laga Liga Champions
Setelah mengamankan tiga poin krusial dan menghindari skorsing yang merugikan untuk Gabriel, Arsenal kini mengalihkan perhatian mereka ke Eropa. Arsenal akan menunda upaya mempertahankan gelar Premier League saat memulai kampanye mereka di Liga Champions pada pekan ini. Arsenal akan menghadapi ujian pembuka yang rumit melawan raksasa Serie A, Napoli.
Sementara itu, Alonso akan berusaha membawa Chelsea kembali ke jalur kemenangan saat aksi piala domestik kembali bergulir. Chelsea dijadwalkan menghadapi Leeds United dalam laga Piala Liga pada Rabu malam.
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