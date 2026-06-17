Bagi Chelsea: Ini terasa seperti situasi yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang telah berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan The Blues sejak bergabung pada 2022—meski awalnya kurang mengesankan—sehingga melihatnya hengkang dengan merugi terasa sedikit membingungkan. Saat berada dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Meskipun demikian, Chelsea jelas membayar terlalu mahal saat pertama kali merekrut pemain asal Spanyol ini dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah mengisyaratkan niatnya untuk hengkang di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali dana sebesar £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukanlah pemain yang tak tergantikan. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu di bursa transfer mendatang untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada bulan Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman ini kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman, namun Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda dapat mengisi kekosongan tersebut, begitu pula dengan pemain baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

Bagi Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho, itulah yang terjadi, karena Real Madrid memulai upaya perekrutan awal jendela transfer dengan penandatanganan yang mengejutkan. Klub ini telah mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri musim panas lalu guna membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membelanjakan dana besar pada Cucurella, yang dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya transfer sebesar €60 juta tergolong sangat tinggi bagi tim yang selama beberapa tahun terakhir menerapkan pendekatan yang cukup hemat dalam bursa transfer, dan hal ini menuntut pengembalian investasi yang instan dari seorang pemain yang performa-nya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Cucurella yang sebentar lagi berusia 28 tahun seharusnya berada di puncak performanya, tetapi secara realistis, berapa tahun lagi Los Blancos dapat memaksimalkan kontribusinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yaitu pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti akan ada pemain yang harus dilepas. Nilai: C

Bagi Cucurella: Tak diragukan lagi, Cucurella adalah pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini. Ia telah mencapai tujuannya untuk meninggalkan Chelsea yang sedang kehilangan arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo mengelola klub di Stamford Bridge, namun tak ada yang menduga ia akan berlabuh di Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tak mengherankan jika kesepakatan ini diselesaikan begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung menyetujui tawaran Real begitu mereka menghubunginya. Mengingat ia tampaknya telah diincar oleh Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pemain kunci, sementara Carreras kemungkinan akan masuk dan keluar dari susunan pemain utama sang pelatih asal Portugal. Namun, mengingat biaya transfer yang sangat besar, ia harus langsung menunjukkan performa terbaiknya atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

Krishan Davis



