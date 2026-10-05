Ikon Liverpool Gerrard secara resmi mulai bekerja untuk salah satu musuh tertuanya. Mantan gelandang itu telah bergabung untuk tampil di siaran sepak bola baru milik legenda United, Neville, menurut Liverpool Echo.

Gerrard mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Jamie Carragher, yang menikmati kesuksesan besar saat bekerja bersama Neville. Kini keduanya akan berbagi platform dalam proyek YouTube baru bernama The Overlap Daily.

Program baru itu menjanjikan sajian rangkuman harian berita sepak bola terbaru dan perdebatan bagi para suporter. Acara ini akan tayang setiap hari kerja pukul 16.00, menghadirkan deretan pundit bertabur bintang ke layar di seluruh dunia.