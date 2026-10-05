Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Legenda Liverpool Steven Gerrard ambil peran baru dengan bekerja bersama ikon Manchester United Gary Neville
Aliansi baru sepak bola yang mengejutkan
Ikon Liverpool Gerrard secara resmi mulai bekerja untuk salah satu musuh tertuanya. Mantan gelandang itu telah bergabung untuk tampil di siaran sepak bola baru milik legenda United, Neville, menurut Liverpool Echo.
Gerrard mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Jamie Carragher, yang menikmati kesuksesan besar saat bekerja bersama Neville. Kini keduanya akan berbagi platform dalam proyek YouTube baru bernama The Overlap Daily.
Program baru itu menjanjikan sajian rangkuman harian berita sepak bola terbaru dan perdebatan bagi para suporter. Acara ini akan tayang setiap hari kerja pukul 16.00, menghadirkan deretan pundit bertabur bintang ke layar di seluruh dunia.
- Getty Images Sport
Menyatukan kembali dua rival lama Premier League
Sisi paling menarik dari usaha baru ini adalah kelanjutan kolaborasi antara dua mantan rival sengit. Gerrard dan Neville menghabiskan seluruh karier bermain mereka di kubu yang berseberangan dalam rivalitas panas Liverpool dan Manchester United.
Kini, mereka mengesampingkan permusuhan historis mereka untuk membangun suara terdepan di media sepak bola. The Overlap Daily bertujuan memadukan perspektif dan prediksi dari para ahli dengan wawasan eksklusif dari tamu-tamu ternama yang hadir secara rutin.
Para penggemar juga akan ditempatkan tepat di jantung perdebatan harian. Program ini akan menghadirkan segmen panggilan khusus dan menerima pertanyaan langsung dari suporter, memberi pemirsa kesempatan untuk menantang para pahlawan lama mereka.
Menambah jadwal yang padat
Peran baru ini menambah satu lagi komitmen besar dalam jadwal media Gerrard yang padat. Mantan gelandang itu juga sudah kembali bertugas di televisi musim ini, bekerja sebagai pundit reguler untuk TNT Sports.
Untuk tugasnya di Overlap Daily, Gerrard akan menjalani debut sebagai pembawa acara reguler pada edisi Senin dari acara tersebut. Ia akan ditemani di studio oleh presenter olahraga populer Becky Ives.
Siaran itu memiliki deretan besar mantan profesional di samping para bintang utamanya. Nama-nama yang sudah tak asing seperti Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young, dan Peter Schmeichel semuanya sudah dipastikan akan tampil secara reguler sepanjang pekan.
- Getty Images Sport
Seperti apa jadwal pekanan itu?
Setelah acara hari Senin bersama Gerrard dan Ives, tongkat estafet akan diserahkan kepada jajaran wajah akrab yang bergantian. Edisi Selasa akan menampilkan Kelly Cates bersama mantan rekan setimnya, Young dan Hart.
Tugas pertengahan pekan akan diisi nuansa khas Tottenham. Acara Rabu akan menghadirkan mantan alumni Spurs, Redknapp dan Tim Sherwood, yang mengambil alih selama satu jam perdebatan.
Siaran Kamis akan menampilkan pahlawan Everton Duncan Ferguson dan mantan penjaga gawang Wales Mark Crossley yang naik ke tugas pembawa acara. Terakhir, Carragher dan Neville akan memimpin acara peluncuran Jumat bersama bintang YouTube Mark Goldbridge.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami