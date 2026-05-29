Legenda Liverpool melontarkan klaim mengejutkan soal pengganti Mohamed Salah - The Reds pun diberi saran cara menghemat uang menyusul kepergian 'Raja Mesir' yang telah mencetak 257 gol
Barnes menepis kekhawatiran soal pengganti
Legenda Anfield, Barnes, menegaskan bahwa Liverpool memiliki sumber daya internal yang memadai untuk mengatasi kepergian sang legenda, Salah, tanpa perlu melakukan perekrutan baru pada bursa transfer musim panas. Meskipun klub asal Merseyside itu mengalami kesulitan di sepertiga akhir lapangan musim lalu, Barnes dengan tegas menampik anggapan bahwa mereka perlu melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer. Pakar analisis tersebut mendesak skuad untuk beradaptasi dengan penyesuaian struktural, alih-alih mengejar target-target yang diambil secara terburu-buru seperti Jarrod Bowen dari West Ham pasca degradasi The Hammers.
The Reds didorong untuk memperkuat posisi mereka
Sambil menekankan bahwa pengeluaran berlebihan jarang menjadi solusi bagi masalah taktis, mantan pemain sayap itu mendukung skuad saat ini untuk tampil maksimal di bawah asuhan Slot. Dalam wawancara dengan Betfred, Barnes mengatakan: "Solusi atas masalah ini bukan sekadar merekrut pemain baru karena kami sudah memiliki pemain di sini. Jika ada pemain baru yang datang, lalu apa yang akan kami lakukan dengan [Alexander] Isak, [Hugo] Ekitike, dan Rio Ngumoha, yang sedang naik daun. Menurut saya, kita tidak perlu merekrut siapa pun karena kita harus bekerja dengan apa yang kita miliki.
“Kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat, kita perlu menemukan kombinasi yang tepat, dan sayangnya orang-orang percaya bahwa solusi untuk setiap masalah hanyalah terus merekrut lebih banyak pemain. Saya melihat kami dikaitkan dengan Jarrod Bowen karena West Ham United telah terdegradasi, tetapi saya pikir apa yang sudah kami miliki sudah cukup dan saya yakin mereka semua bisa bersatu dan bekerja sama.”
Barnes mendukung kewenangan Slot
Menanggapi keputusan Slot untuk menurunkan pemain sayap asal Mesir itu sebagai starter dalam laga perpisahannya di Anfield bersama Andy Robertson, Barnes menambahkan: "Tentu saja, Slot melakukan hal yang tepat. Maksudku, Salah akan pergi, jadi kalau dia tetap tinggal mungkin situasinya akan sedikit berbeda, tapi karena dia akan pergi, bagus bagi semua orang untuk melihat Mo pergi dengan penuh kebanggaan. Tapi menurutku Mo salah atas apa yang dia lakukan dan katakan.
"Jika kamu menganalisis apa yang Mo katakan, dia mengatakan bahwa setiap manajer Liverpool harus tunduk pada cara Jurgen Klopp bermain sebagai hal yang tak bisa ditawar, yang itu omong kosong. Setiap manajer di Liverpool harus mengatakan mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri, bukan cara Jurgen, jadi bagi Mo untuk mengatakan bahwa 'sepak bola heavy metal' adalah hal yang tak bisa ditawar itu gila dan konyol, jadi dia salah mengatakannya. Saya pikir Arne Slot adalah sosok yang lebih berwibawa dengan memberikan penghormatan perpisahan kepada Mo sebagai seorang pelayan yang hebat."
Slot akan menjalani perombakan taktis
Liverpool harus menjalani bursa transfer musim panas yang krusial dengan fokus pada pengembangan lini serang, sementara Slot membangun identitas barunya pasca-Klopp tanpa kehadiran bintang utama mereka. Pelatih asal Belanda ini dihadapkan pada ujian berat untuk menghidupkan kembali lini depan yang tampil terseok-seok di kompetisi domestik saat mereka finis di peringkat kelima musim lalu, sehingga skuadnya saat ini harus segera meningkatkan performa. Dengan jadwal pramusim yang menantang di depan mata, memaksimalkan potensi area sayap secara internal akan menentukan kemampuan The Reds untuk menantang posisi empat besar musim depan.