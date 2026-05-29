Sambil menekankan bahwa pengeluaran berlebihan jarang menjadi solusi bagi masalah taktis, mantan pemain sayap itu mendukung skuad saat ini untuk tampil maksimal di bawah asuhan Slot. Dalam wawancara dengan Betfred, Barnes mengatakan: "Solusi atas masalah ini bukan sekadar merekrut pemain baru karena kami sudah memiliki pemain di sini. Jika ada pemain baru yang datang, lalu apa yang akan kami lakukan dengan [Alexander] Isak, [Hugo] Ekitike, dan Rio Ngumoha, yang sedang naik daun. Menurut saya, kita tidak perlu merekrut siapa pun karena kita harus bekerja dengan apa yang kita miliki.

“Kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat, kita perlu menemukan kombinasi yang tepat, dan sayangnya orang-orang percaya bahwa solusi untuk setiap masalah hanyalah terus merekrut lebih banyak pemain. Saya melihat kami dikaitkan dengan Jarrod Bowen karena West Ham United telah terdegradasi, tetapi saya pikir apa yang sudah kami miliki sudah cukup dan saya yakin mereka semua bisa bersatu dan bekerja sama.”