Arsenal telah merampungkan salah satu transfer paling signifikan pada bursa musim panas dengan mengamankan Guimaraes dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai £75 juta. Pemain internasional Brasil itu, yang menjadi kapten Newcastle United saat menjuarai Carabao Cup, secara resmi diperkenalkan di Emirates Stadium menjelang laga persahabatan pramusim melawan Borussia Dortmund. Namun, mantan gelandang Liverpool Hamann meyakini pemain berusia 28 tahun itu masih harus bekerja keras untuk membenarkan banderol dan reputasinya.

Membahas karakter transfer tersebut, pemenang Liga Champions 2005 itu sangat tegas dalam penilaiannya. "Bruno telah menjadi pemain besar untuk Newcastle, dan dia juga menjadi kapten, memimpin jalan, memimpin dari depan," jelas Hamann kepada Sports Mole.

"Namun kami sudah melihatnya di Piala Dunia. Saya pikir sebagian dari beberapa masalah terbesar tim Brasil ada di lini tengah. Saya pikir dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar kelas dunia. Nilai transfernya sangat besar, meski tidak sebesar beberapa pemain lain yang pergi pada musim panas ini, seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson."