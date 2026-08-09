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Legenda Liverpool Dietmar Hamann mempertanyakan apakah rekrutan Arsenal senilai £75 juta, Bruno Guimaraes, benar-benar "kelas dunia" meski transfernya tergolong blockbuster
Hamann mempertanyakan status elite Guimaraes
Arsenal telah merampungkan salah satu transfer paling signifikan pada bursa musim panas dengan mengamankan Guimaraes dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai £75 juta. Pemain internasional Brasil itu, yang menjadi kapten Newcastle United saat menjuarai Carabao Cup, secara resmi diperkenalkan di Emirates Stadium menjelang laga persahabatan pramusim melawan Borussia Dortmund. Namun, mantan gelandang Liverpool Hamann meyakini pemain berusia 28 tahun itu masih harus bekerja keras untuk membenarkan banderol dan reputasinya.
Membahas karakter transfer tersebut, pemenang Liga Champions 2005 itu sangat tegas dalam penilaiannya. "Bruno telah menjadi pemain besar untuk Newcastle, dan dia juga menjadi kapten, memimpin jalan, memimpin dari depan," jelas Hamann kepada Sports Mole.
"Namun kami sudah melihatnya di Piala Dunia. Saya pikir sebagian dari beberapa masalah terbesar tim Brasil ada di lini tengah. Saya pikir dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar kelas dunia. Nilai transfernya sangat besar, meski tidak sebesar beberapa pemain lain yang pergi pada musim panas ini, seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson."
- Getty
Kualitas yang sudah terbukti vs level berikutnya
Kritik Hamann berpusat pada apakah Guimaraes bisa memberikan percikan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan yang sulit ditembus. Ia mencatat bahwa meski Guimaraes adalah pemain yang andal dan bertanggung jawab, ia perlu menunjukkan lebih banyak keberanian dalam permainannya agar benar-benar bisa disejajarkan dengan gelandang elite di sepakbola dunia.
Ia menjelaskan: "Apa yang ia bawa ke Arsenal? Yah, ia bisa mencuri gol. Pemain yang sangat andal, selalu bertanggung jawab. Dan saya pikir mereka menginginkan beberapa gol karena yang kurang dari mereka musim lalu adalah gol dari permainan terbuka. Arsenal lebih sering mengandalkan bola mati."
Menutup analisanya, Hamann menyatakan: "Mereka punya beberapa pemain yang sangat bagus di sana, dengan Declan Rice dan beberapa yang lain, dan dia akan menemukan tempatnya. Tapi saya pikir yang mereka inginkan darinya adalah menjadi sedikit lebih berani dari lini tengah. Saya pikir dia bisa memberikan itu untuk mereka, tetapi untuk menyebutnya kelas dunia, menurut saya, itu agak terlalu dini. Dia pemain yang sangat bagus. Untuk menunjukkan bahwa dia kelas dunia, saya pikir dia harus membuktikannya sekarang di Arsenal."
- Getty Images
Memperkuat jantung lini tengah Arsenal
Terlepas dari keraguan Hamann, jajaran petinggi di London utara memandang perekrutan ini sebagai langkah vital dalam evolusi taktik mereka. Direktur olahraga Andrea Berta lantang menyoroti kualitas yang dibawa pemain Brasil itu ke lini tengah Mikel Arteta, dengan menekankan fleksibilitas dan kepemimpinannya.
Andrea Berta mengungkapkan kegembiraannya setelah perekrutan itu dengan mengatakan: "Kami sangat senang menyambut Guimaraes ke klub kami. Bruno adalah pemain dengan mentalitas hebat dan kualitas luar biasa, yang akan membawa kepemimpinan kuat ke skuad kami. Dengan Bruno bergabung bersama kami, kami semakin memperkuat jantung tim kami. Seperti yang telah kita semua lihat, Bruno bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan sebagai gelandang box-to-box. Dia menggabungkan kualitas dengan kuantitas, dan telah menyumbang gol serta assist untuk timnya setiap tahun."
- AFP
Koneksi Brasil dan mentalitas petarung
Kepindahannya ke Emirates dipermudah oleh wajah-wajah yang sudah familiar, dengan Gabriel Magalhaes memainkan peran penting dalam meyakinkan kompatriotnya itu untuk menuju ke selatan. Guimaraes mengungkapkan bahwa bek tengah tersebut gigih dalam upayanya membawanya ke klub.
Lebih lanjut, sebuah uluran damai yang mengejutkan datang dari partner barunya di lini tengah. Rice mengirim saya pesan: 'Datang ke sini dan tolong jangan ada pertengkaran lagi, sekarang kami berteman,' aku pemain Brasil itu, merujuk pada bentrokan-bentrokan mereka di lapangan pada masa lalu.
Dalam perkenalannya, gelandang itu menjelaskan niatnya dengan tegas, dengan menggambarkan dirinya sebagai seorang "pejuang" yang siap bertarung demi trofi. "Saya sangat bersemangat," akunya. "Saya berada di titik dalam hidup saya ketika saya membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, saya ingin membuat sejarah dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya."
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