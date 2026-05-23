AFP
Diterjemahkan oleh
Legenda Leeds United, Marcelo Bielsa, tampaknya telah menegaskan apa yang akan dilakukannya setelah Piala Dunia, seiring pengumuman mengejutkan yang disampaikan pelatih Uruguay tersebut
Akhir yang pasti bagi El Loco?
Pelatih asal Argentina yang kini berusia 70 tahun itu telah memimpin tim raksasa Amerika Selatan tersebut sejak Mei 2023. Selama 36 pertandingan di bawah kepemimpinannya, ia telah menerapkan gaya permainan intensitas tinggi yang menjadi ciri khasnya, membawa Uruguay finis di posisi ketiga pada Copa America 2024. Namun, komentar-komentar belakangan ini mengisyaratkan bahwa perjalanannya bersama tim nasional akan segera berakhir.
Berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Bielsa secara mengejutkan bersikap jujur mengenai prospek karier profesionalnya. "Tugas kami berakhir setelah Piala Dunia," katanya. "Berpartisipasi dalam Piala Dunia adalah sebuah keajaiban dalam karier olahraga profesional siapa pun. Saya akan selamanya berterima kasih kepada Uruguay karena telah memungkinkan saya menikmati kompetisi seperti Piala Dunia."
- AFP
Kesuksesan dan gesekan di Montevideo
Masa kepelatihan Bielsa merupakan perpaduan antara kejeniusan taktis dan gesekan khas "Bielsista". Meskipun ia membanggakan tingkat kemenangan hampir 42%, metodenya tidak selalu diterima dengan baik oleh kalangan senior. Yang paling mencolok, striker legendaris Luis Suarez sebelumnya pernah mengkritik gaya manajemen manajer di luar lapangan serta lingkungan yang sangat ketat yang diciptakannya.
Terlepas dari ketegangan internal ini, masyarakat Uruguay secara umum telah menerima skuad yang telah diperbarui ini. Menjelang turnamen 2026, ada optimisme yang tulus bahwa Uruguay dapat melewati Grup H yang menantang bersama Spanyol, Cape Verde, dan Arab Saudi. Laporan lokal di Montevideo sejak itu semakin memperkuat komentar Bielsa, yang mengisyaratkan bahwa ia memang akan mengundurkan diri begitu turnamen berakhir.
Kembali ke panggung dunia
Bagi Bielsa, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk mengukuhkan warisannya di kancah internasional setelah sebelumnya melatih Argentina dan Chili. Pria berusia 70 tahun ini tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia kepelatihan modern, dengan karyanya di Elland Road yang masih menjadi tolok ukur kesuksesannya belakangan ini; popularitasnya yang luar biasa di Leeds berasal dari keberhasilannya membawa klub tersebut meraih gelar Championship pada musim 2019-2020, yang akhirnya mengembalikan tim tersebut ke Liga Premier.
Baru-baru ini, ia kembali ke tanah Inggris untuk pertandingan persahabatan melawan Three Lions di Wembley pada bulan Maret. Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu menampilkan striker Leeds, Dominic Calvert-Lewin, meskipun sang penyerang kemudian tidak dipanggil ke skuad Inggris terakhir asuhan Thomas Tuchel.
- Getty Images Sport
Mengejar kenangan tahun 2002 dengan impian baru Uruguay
Bielsa sebelumnya pernah merasakan atmosfer Piala Dunia bersama Argentina pada tahun 2002, namun turnamen tersebut berakhir dengan kekecewaan karena La Albiceleste harus tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup. Kini, sebagai pelatih kepala Uruguay, sang ahli taktik ini bertekad untuk membalas kekalahan bersejarah tersebut dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di ajang Piala Dunia mendatang.