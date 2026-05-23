Legenda Leeds United, Marcelo Bielsa, tampaknya telah menegaskan apa yang akan dilakukannya setelah Piala Dunia, seiring pengumuman mengejutkan yang disampaikan pelatih Uruguay tersebut

Pelatih asal Argentina yang kini berusia 70 tahun itu telah memimpin tim raksasa Amerika Selatan tersebut sejak Mei 2023. Selama 36 pertandingan di bawah kepemimpinannya, ia telah menerapkan gaya permainan intensitas tinggi yang menjadi ciri khasnya, membawa Uruguay finis di posisi ketiga pada Copa America 2024. Namun, komentar-komentar belakangan ini mengisyaratkan bahwa perjalanannya bersama tim nasional akan segera berakhir.

Berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Bielsa secara mengejutkan bersikap jujur mengenai prospek karier profesionalnya. "Tugas kami berakhir setelah Piala Dunia," katanya. "Berpartisipasi dalam Piala Dunia adalah sebuah keajaiban dalam karier olahraga profesional siapa pun. Saya akan selamanya berterima kasih kepada Uruguay karena telah memungkinkan saya menikmati kompetisi seperti Piala Dunia."