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Legenda klub dengan harga murah: Mengapa Atletico Madrid memberi Manchester City diskon untuk Sergio Aguero pada 2011
Penyelidikan dan warisan Aguero
Premier League mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran finansial serius selama periode sembilan musim, serta gagal bekerja sama dengan penyelidikan tersebut.
Akibatnya, setiap perekrutan yang dilakukan klub dalam rentang waktu itu kini berada di bawah sorotan ketat. Ini secara alami juga mencakup kedatangan Sergio Aguero yang menyita perhatian pada Juli 2011. Top skor sepanjang masa klub itu kemudian mencetak 260 gol dalam 390 pertandingan, dengan memenangi lima gelar Premier League, satu Piala FA, dan enam Piala Liga.
- AFP
Tawaran yang lebih tinggi dari Real Madrid ditolak
Media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa Atletico Madrid secara mengejutkan menjual Aguero ke Manchester City dengan biaya yang lebih rendah daripada tawaran yang sebelumnya diajukan Real Madrid. Klub Inggris itu membayar €36 juta, ditambah €4 juta lagi dalam bentuk variabel.
Namun, presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan bersedia membayar klausul pelepasan penuh sang pemain sebesar €45 juta. Meski Aguero sepenuhnya terbuka untuk bergabung dengan rival sekota mereka, chief executive Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin turun tangan. Ia dengan tegas memblokir kepindahan itu, karena tahu bahwa menjualnya ke rival terberat mereka akan memicu protes keras dari para suporter.
Kesepakatan yang dicapai di atas taplak meja
Untuk menghindari revolusi besar dari para suporter, Gil Marin pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan chairman Manchester City Khaldoon Al Mubarak dan mantan direktur olahraga Brian Marwood.
Dalam sebuah pertemuan di restoran, mereka berhasil menegosiasikan transfer tersebut. Karena tidak ada dokumen resmi, kesepakatan awal itu terkenal dibuat di atas selembar taplak meja. Karena itu, biaya transfer Aguero yang lebih rendah murni didorong oleh kebutuhan Atletico Madrid untuk menghindari kekacauan internal. Gil Marin baru-baru ini mengambil sikap serupa dengan menolak menjual Julian Alvarez ke Barcelona demi menghindari penguatan rival langsung.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada klub itu?
Manchester City memiliki waktu hingga Jumat untuk mengajukan banding atas putusan komisi independen yang menghancurkan tersebut. Meski transfer Aguero tampak bebas dari manipulasi finansial ilegal dari pihak penjual, klub itu harus bersiap untuk pertarungan hukum yang sengit saat regulator menentukan sanksi yang tepat atas pelanggaran finansial mereka selama satu dekade.
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