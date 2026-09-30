Premier League mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran finansial serius selama periode sembilan musim, serta gagal bekerja sama dengan penyelidikan tersebut.

Akibatnya, setiap perekrutan yang dilakukan klub dalam rentang waktu itu kini berada di bawah sorotan ketat. Ini secara alami juga mencakup kedatangan Sergio Aguero yang menyita perhatian pada Juli 2011. Top skor sepanjang masa klub itu kemudian mencetak 260 gol dalam 390 pertandingan, dengan memenangi lima gelar Premier League, satu Piala FA, dan enam Piala Liga.