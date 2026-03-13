Legenda klub Chelsea memperingatkan bahwa mereka perlu melakukan perubahan penting untuk mengejar ketertinggalan dari Arsenal dan Man City

Perdebatan semakin memanas setelah kekalahan Chelsea 5-2 dari Paris Saint-Germain, di mana penampilan Jorgensen memicu pro dan kontra. Meskipun skornya telak, Cole memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai penampilan kiper muda tersebut malam itu. "Itu adalah pertandingan yang luar biasa karena meskipun ia kebobolan lima gol dan membuat satu kesalahan besar, sebenarnya ia bermain cukup baik," kata Cole. Namun, mantan pemain sayap itu memperingatkan bahwa kesalahan individu mulai menjadi masalah sistemik di Stamford Bridge, terlepas dari siapa yang menjadi starter di bawah mistar gawang. "Kiper-kiper Chelsea harus menghentikan kesalahan mereka. Ini mulai menjadi hal yang biasa," tambahnya.