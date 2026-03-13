Legenda klub Chelsea memperingatkan bahwa mereka perlu melakukan perubahan penting untuk mengejar ketertinggalan dari Arsenal dan Man City
Dampak psikologis dari rotasi
Melalui Paddy Power, Joe Cole mengungkapkan kekhawatirannya terkait kurangnya kontinuitas di posisi penjaga gawang Chelsea. Cole mengungkapkan bahwa ia meminta masukan dari mantan penjaga gawang Ben Foster saat Chelsea menang 4-2 atas Wrexham di putaran kelima Piala FA pada 7 Maret. "Kamu ingin memahami cara berpikir seorang penjaga gawang," jelas Cole. "Saat saya berbicara dengan Ben, dia mengatakan bahwa kiper memang membutuhkan rentetan pertandingan karena posisinya memang sudah sepi. Kamu perlu merasakan kepercayaan penuh dari manajermu." Menurut Foster, aspek mental dari peran tersebut membutuhkan "keyakinan mutlak", sehingga pergantian taktis yang dilakukan Rosenior tampak "cukup aneh" bagi pengamat berpengalaman.
Penampilan Jorgensen yang naik-turun di Paris
Perdebatan semakin memanas setelah kekalahan Chelsea 5-2 dari Paris Saint-Germain, di mana penampilan Jorgensen memicu pro dan kontra. Meskipun skornya telak, Cole memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai penampilan kiper muda tersebut malam itu. "Itu adalah pertandingan yang luar biasa karena meskipun ia kebobolan lima gol dan membuat satu kesalahan besar, sebenarnya ia bermain cukup baik," kata Cole. Namun, mantan pemain sayap itu memperingatkan bahwa kesalahan individu mulai menjadi masalah sistemik di Stamford Bridge, terlepas dari siapa yang menjadi starter di bawah mistar gawang. "Kiper-kiper Chelsea harus menghentikan kesalahan mereka. Ini mulai menjadi hal yang biasa," tambahnya.
Menjembatani kesenjangan menuju kalangan elit
Bagi Cole, kualitas penjaga gawanglah yang membedakan Chelsea dari para pemimpin sepak bola dunia saat ini. Ia menyebut konsistensi Gianluigi Donnarumma, David Raya, dan Emiliano Martínez sebagai tolok ukurnya. "Itu yang dibutuhkan. Penjaga gawang Chelsea harus bisa mencapai level performa itu secara rutin jika Chelsea ingin melangkah ke tahap berikutnya," tegasnya. Tanpa kiper utama yang pasti dan mampu menampilkan performa kelas dunia setiap pekan, Cole khawatir The Blues akan kesulitan mempertahankan persaingan di papan atas.
Rosenior membela kebijakan 'pertandingan demi pertandingan'
Terlepas dari kritik yang ada, Rosenior tetap teguh pada pendekatan modernnya. Saat membahas strategi menjelang laga Piala FA melawan Wrexham, pelatih kepala itu menepis label-label tradisional. "Saya melihat posisi kiper mungkin berbeda untuk setiap pertandingan," katanya. Ia menekankan bahwa persaingan harus ada di setiap area lapangan, menolak gagasan bahwa pergantian kiper berarti adanya hierarki permanen. "Saya tahu secara tradisional jika ada pergantian kiper, itu seperti 'Dia sekarang kiper utama'. Itu sama sekali tidak benar. Kami akan berusaha memilih tim terbaik yang mungkin untuk setiap pertandingan."
