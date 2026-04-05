Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Legenda Jerman: Seandainya Yamal orang Italia, mereka pasti akan mengirimnya ke divisi kedua

Komentar pedas tentang krisis sepak bola Italia

Legenda sepak bola Jerman, Jürgen Klinsmann, memberikan penilaian tajam terkait kegagalan tim nasional Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

 Skuad Azzurri tersandung di babak kualifikasi Piala Dunia, dan dengan susah payah lolos ke babak play-off, namun mereka menderita kekalahan telak di pertandingan final melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana mereka kalah dalam adu penalti 4-1, setelah imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga mereka terus absen dari ajang Piala Dunia sejak 2018.

Klinsmann, yang pernah bersinar sebagai pemain di Inter Milan dan Sampdoria (putranya, Jonathan, kini menjadi penjaga gawang Cesena), mengandalkan hubungannya yang mendalam dengan sepak bola Italia untuk memberikan salah satu analisis paling tajam hingga saat ini mengenai alasan kegagalan berulang Azzurri dalam lolos ke Piala Dunia.

  • Kegelisahan dan kesedihan... harga yang harus dibayar atas ketiadaan para pemimpin

    Dalam wawancara dengan surat kabar Corriere dello Sport, Klinsmann mengatakan bahwa kekalahan Italia dari Bosnia dalam adu penalti membuatnya mengalami insomnia dan kesedihan yang mendalam.

    Dia berkata: "Saya sangat menderita bersama teman-teman Italia saya di Los Angeles. Malam berikutnya, saya mengalami insomnia."

    Namun, analisisnya terhadap masalah mendasar dalam sepak bola Italia sangat jujur dan langsung, di mana Klinsmann mengatakan bahwa "Italia membayar harga atas kurangnya pemimpin, kurangnya pemain yang berani menghadapi lawan dalam situasi satu lawan satu, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemain muda".

  • Inti dari krisis sepak bola Italia

    Kemudian, mantan pelatih Bayern Munich serta tim nasional Amerika Serikat dan Korea Selatan itu membuat perbandingan yang tepat sasaran mengenai inti krisis sepak bola Italia.

    Ia menyatakan: "Jika Lamine Yamal (Barcelona) dan Jamal Musiala (Bayern Munich) berada di Italia, mereka kemungkinan besar akan dikirim ke divisi kedua dengan dalih untuk mendapatkan pengalaman."

    Klinsmann menyoroti pendekatan merusak yang diterapkan klub-klub Serie A terhadap talenta muda, yang kini semakin gencar dibahas, seiring dengan memanasnya perdebatan mengenai minimnya kesempatan yang didapat pemain muda Italia di tim utama.

    Klinezman juga menyinggung mentalitas taktis yang kaku di kalangan banyak pelatih di Italia, yang "bermain dengan tujuan menghindari kekalahan daripada mengejar kemenangan dengan segala cara, dan apa yang terjadi (pada tim nasional) adalah akibatnya".