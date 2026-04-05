Legenda Jerman: Seandainya Yamal orang Italia, mereka pasti akan mengirimnya ke divisi kedua

Legenda sepak bola Jerman, Jürgen Klinsmann, memberikan penilaian tajam terkait kegagalan tim nasional Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Skuad Azzurri tersandung di babak kualifikasi Piala Dunia, dan dengan susah payah lolos ke babak play-off, namun mereka menderita kekalahan telak di pertandingan final melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana mereka kalah dalam adu penalti 4-1, setelah imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga mereka terus absen dari ajang Piala Dunia sejak 2018.

Klinsmann, yang pernah bersinar sebagai pemain di Inter Milan dan Sampdoria (putranya, Jonathan, kini menjadi penjaga gawang Cesena), mengandalkan hubungannya yang mendalam dengan sepak bola Italia untuk memberikan salah satu analisis paling tajam hingga saat ini mengenai alasan kegagalan berulang Azzurri dalam lolos ke Piala Dunia.

