Arsenal memulai kampanye baru mereka di Liga Champions dengan sempurna pada Rabu malam. Tim asuhan Arteta meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.

Arsenal ingin bangkit di Eropa setelah nyaris gagal musim lalu. Mereka kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di final di Budapest, tetapi menunjukkan kualitas mereka saat menghadapi raksasa Serie A itu.

Odegaard terbukti menjadi pembeda pada laga tersebut. Pemain internasional Norwegia itu mencetak gol kemenangan di babak kedua untuk memberi ganjaran kepada tim tamu atas penampilan dominan di Italia.