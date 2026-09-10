AFP
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Legenda Italia memuji “kelas” Arsenal dan menjelaskan mengapa Martin Odegaard berkembang pesat di bawah Mikel Arteta
Arsenal taklukkan Naples di Eropa
Arsenal memulai kampanye baru mereka di Liga Champions dengan sempurna pada Rabu malam. Tim asuhan Arteta meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.
Arsenal ingin bangkit di Eropa setelah nyaris gagal musim lalu. Mereka kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di final di Budapest, tetapi menunjukkan kualitas mereka saat menghadapi raksasa Serie A itu.
Odegaard terbukti menjadi pembeda pada laga tersebut. Pemain internasional Norwegia itu mencetak gol kemenangan di babak kedua untuk memberi ganjaran kepada tim tamu atas penampilan dominan di Italia.
- AFP
Del Piero memuji dominasi Arsenal
Legenda Italia Del Piero dengan cepat menyoroti jurang kualitas antara kedua tim. Bekerja sebagai pundit untuk Sky Sports Italia, mantan penyerang itu memuji kualitas fisik Arsenal dan gaya bermain mereka yang tanpa henti.
Ia mencatat bahwa tim tamu sepenuhnya mengendalikan tempo pertandingan. Del Piero menjelaskan: "Napoli yang kelelahan pada menit ke-80, bukan Arsenal, karena Arsenal lebih banyak menguasai bola, sesuai dengan gaya bermain mereka"
Odegaard berkembang pesat dalam sistem Arsenal
Odegaard menikmati awal musim baru yang luar biasa, bangkit dari masalah performa dan kebugaran selama kampanye juara musim lalu. Del Piero meyakini susunan taktik Arsenal sangat memungkinkan pemain Norwegia itu untuk merepotkan lawan.
"Pemain seperti Odegaard berkembang dalam pertandingan seperti itu, setelah menjalani tahun yang luar biasa sebelumnya," kata Del Piero. "Dari sudut pandang psikologis, ada sesuatu yang berperan di sana. Ini bukan hanya soal kelelahan, tetapi juga gaya bermain, posisi, kepercayaan diri, dan kualitas para pemain yang lebih mapan di satu sisi."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk tim Arteta?
Arsenal akan berusaha membawa momentum mereka di Eropa kembali ke kompetisi domestik akhir pekan ini. Arsenal akan bertandang menghadapi Sunderland pada Sabtu malam saat mereka melanjutkan upaya meraih trofi lainnya.
Sementara itu, mereka akan kembali beraksi di Liga Champions pada 13 Oktober. Tim Prancis Lille akan menjadi tim tamu di London utara. Arsenal akan bertekad mengamankan tiga poin lagi dan menegaskan status mereka sebagai penantang awal gelar Eropa.
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