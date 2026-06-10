Legenda El Tri, Raúl Jiménez, siap untuk penampilan perdananya sebagai starter di Piala Dunia, kemunculan gemilang Brian Gutiérrez, dan peran Rafa Márquez yang terus berkembang - Lima hal kunci dalam laga Meksiko vs Afrika Selatan

Bahkan dalam mimpi terliarnya, Javier “Vasco” Aguirre takkan pernah membayangkan posisi yang lebih baik menjelang debut di Piala Dunia. Meksiko belum terkalahkan sepanjang tahun 2026, dengan mencetak 15 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Tidak hanya itu, Aguirre telah membangun tim yang mencerminkan kepribadiannya: tangguh dalam pertahanan, terorganisir dalam serangan, dan terhubung secara emosional dengan momen tersebut. Meksiko tidak datang dengan kekacauan yang sering mengikuti tim nasional ke turnamen besar. Kali ini, ada ritme. Ada kedalaman. Ada persaingan untuk posisi. Dan ada seorang pelatih yang tampaknya percaya bahwa bagian yang sulit—memulihkan kebanggaan dan keyakinan di sekitar El Tri—telah mulai membuahkan hasil.

“Kami telah mempersiapkan diri selama 22 bulan, dan saya rasa memilih skuad akhir tidaklah mudah,” kata Aguirre setelah kemenangan 5-1 Meksiko atas Serbia. “Ada banyak rintangan di sepanjang jalan, 12 pemain cedera, tetapi di luar hasil, saya rasa kami sedang naik daun.

“Kami tiba dalam kondisi baik, dengan semangat yang tinggi, kami telah memulihkan para pemain, dan kami mencapai momen ini dalam posisi yang baik. Ke-26 pemain ini memberi saya rentang kemungkinan yang luas. Saya tidak merasa kami memiliki kelemahan atau kesulitan di posisi mana pun.”

Keyakinan itu tercermin dalam skuad yang dipilihnya, campuran antara pemain senior, pemain muda, dan pesepakbola yang berhasil menonjol pada waktu yang tepat. Enam belas tahun lalu, pada tanggal yang sama, Afrika Selatan dan Meksiko membuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Kini cerita itu berputar kembali, hanya kali ini Aguirre memimpin Meksiko di kandang, dalam apa yang mungkin menjadi aksi besar terakhirnya bersama tim nasional.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diperhatikan saat Meksiko menjamu Afrika Selatan di Estadio Azteca, menurut GOAL.