Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Mexico World Cup previewGOAL

Diterjemahkan oleh

Legenda El Tri, Raúl Jiménez, siap untuk penampilan perdananya sebagai starter di Piala Dunia, kemunculan gemilang Brian Gutiérrez, dan peran Rafa Márquez yang terus berkembang - Lima hal kunci dalam laga Meksiko vs Afrika Selatan

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
J. Aguirre
R. Jimenez
B. Gutierrez
R. Marquez
R. Marquez

Meksiko akan memulai laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan rekor tak terkalahkan, di mana Raul Jimenez berupaya menuntaskan lingkaran sejarah, Brian Gutierrez semakin menonjol, dan peran Rafa Marquez semakin penting.

Bahkan dalam mimpi terliarnya, Javier “Vasco” Aguirre takkan pernah membayangkan posisi yang lebih baik menjelang debut di Piala Dunia. Meksiko belum terkalahkan sepanjang tahun 2026, dengan mencetak 15 gol dan hanya kebobolan dua gol. 

Tidak hanya itu, Aguirre telah membangun tim yang mencerminkan kepribadiannya: tangguh dalam pertahanan, terorganisir dalam serangan, dan terhubung secara emosional dengan momen tersebut. Meksiko tidak datang dengan kekacauan yang sering mengikuti tim nasional ke turnamen besar. Kali ini, ada ritme. Ada kedalaman. Ada persaingan untuk posisi. Dan ada seorang pelatih yang tampaknya percaya bahwa bagian yang sulit—memulihkan kebanggaan dan keyakinan di sekitar El Tri—telah mulai membuahkan hasil.

“Kami telah mempersiapkan diri selama 22 bulan, dan saya rasa memilih skuad akhir tidaklah mudah,” kata Aguirre setelah kemenangan 5-1 Meksiko atas Serbia. “Ada banyak rintangan di sepanjang jalan, 12 pemain cedera, tetapi di luar hasil, saya rasa kami sedang naik daun.

“Kami tiba dalam kondisi baik, dengan semangat yang tinggi, kami telah memulihkan para pemain, dan kami mencapai momen ini dalam posisi yang baik. Ke-26 pemain ini memberi saya rentang kemungkinan yang luas. Saya tidak merasa kami memiliki kelemahan atau kesulitan di posisi mana pun.”

Keyakinan itu tercermin dalam skuad yang dipilihnya, campuran antara pemain senior, pemain muda, dan pesepakbola yang berhasil menonjol pada waktu yang tepat. Enam belas tahun lalu, pada tanggal yang sama, Afrika Selatan dan Meksiko membuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Kini cerita itu berputar kembali, hanya kali ini Aguirre memimpin Meksiko di kandang, dalam apa yang mungkin menjadi aksi besar terakhirnya bersama tim nasional.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diperhatikan saat Meksiko menjamu Afrika Selatan di Estadio Azteca, menurut GOAL.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

    Kehadiran abadi Rafa Marquez

    Kehadiran Rafa Marquez telah terasa di hampir setiap penampilan Meksiko di Piala Dunia sejak 1998, dengan Qatar 2022 menjadi satu-satunya pengecualian.

    Ketiadaan itu terasa sangat mencolok sekarang. Di satu-satunya Piala Dunia abad ini tanpa keterlibatan Marquez, El Tri menampilkan performa terburuk mereka di era modern, tersingkir di babak penyisihan grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Kali ini, ia tidak akan mengenakan seragam, tetapi akan berada di samping Javier Aguirre di pinggir lapangan, memberikan instruksi dan membantu membentuk pendekatan Meksiko.

    Marquez diperkirakan akan mengambil alih jabatan manajer Meksiko setelah siklus Piala Dunia ini berakhir, menambah dimensi baru pada perannya musim panas ini. Aguirre tetap memegang kendali penuh, tetapi Marquez tidak lagi sekadar menonton dan belajar.

    “Evolusi Rafa sangat besar,” kata Aguirre pekan lalu di Toluca. “Rafa yang pertama datang ingin menyesuaikan diri dan mengamati, tetapi sekarang saat Anda melihatnya berlatih, Anda berkata, ‘Orang ini adalah pelatih.’ Saya akan mundur sebentar lagi, dan dia akan mengambil alih. Saya tidak melihat masalah besar dalam hal itu.”

    Marquez mewakili beberapa kenangan terbaik Meksiko di Piala Dunia, tetapi juga beberapa kekecewaan terdalamnya. Dia telah mengalami puncak-puncak kesuksesan, eliminasi yang menyakitkan, tekanan, kritik, dan beban penuh dari seragam tersebut. Hal itu memberi suaranya otoritas yang nyata di ruang ganti yang dipenuhi pemain yang tumbuh besar menontonnya memimpin El Tri.

    Mungkin terlalu berlebihan untuk menyarankan bahwa Marquez akan mengambil keputusan besar di Piala Dunia ini. Aguirre masih memegang kendali tim. Namun, mungkin ada momen-momen, terutama dalam pertandingan di mana Meksiko mendominasi penguasaan bola, ketika pengaruh Marquez menjadi lebih mudah terlihat. Afrika Selatan bisa menjadi gambaran pertama.

    • Iklan
  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jimenez siap tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Piala Dunia

    Setelah membawa Meksiko meraih gelar pertama mereka di CONCACAF Nations League pada tahun 2025, Raul Jimenez tak bisa menahan haru.

    Dia menyelesaikan babak Final Four sebagai pemain yang paling menonjol, mencetak keempat gol Meksiko sepanjang turnamen. Baginya, hal itu terasa seperti kelegaan. Setelah semua yang telah dia lalui, Jimenez akhirnya merasakan momen sebagai pemain terpenting Meksiko.

    Mencapai titik itu sangatlah sulit setelah cedera kepala yang dialaminya bersama Wolves pada 2020, saat pertandingan Liga Premier melawan Arsenal di Emirates Stadium. Kebangkitannya sejak saat itu sungguh spektakuler, dan kini salah satu tujuan terdekatnya sederhana: menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia untuk Meksiko dan mencetak gol.

    Sebelum cedera, Jimenez adalah pemain terpenting bagi manajer saat itu, Gerardo “Tata” Martino. Serangan tim berpusat padanya. Hal yang sama berlaku kini di bawah kepemimpinan Aguirre, terutama pada bulan-bulan awal proses baru ini, ketika El Tri membutuhkan pembuktian di kawasan, dan Jimenez menjadi wajah dari perjuangan tersebut.

    Namun kini, tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya berada di pundaknya. Wajah-wajah baru telah muncul di sekitarnya, termasuk Julian Quiñones, Brian Gutierrez, dan Alvaro Fidalgo. Jimenez tidak lagi harus memikul seluruh serangan sendirian. Ia harus memimpinnya.

    Masih harus dilihat bagaimana ia akan merayakan gol Piala Dunia pertamanya jika itu tercipta. Mungkin akan ada air mata, terutama setelah kepergian ayahnya baru-baru ini. Estadio Azteca adalah rumah sepak bola pertama Jimenez, dan kembali ke sana untuk mencetak gol Piala Dunia pertamanya akan menjadi momen yang melengkapi lingkaran.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    Seberapa siapkah Afrika Selatan menghadapi pertandingan pembuka ini?

    Persiapan Bafana Bafana menjelang laga pembuka Piala Dunia kental dengan nuansa CONCACAF, namun hal itu belum tentu sepenuhnya mencerminkan apa yang akan dihadapi Meksiko di Estadio Azteca. Afrika Selatan menghadapi Panama dua kali pada bulan Maret, bermain imbang 1-1 sebelum kalah 2-1, kemudian menutup sebagian dari persiapan mereka dengan hasil imbang 0-0 melawan Nikaragua. Mereka juga dilaporkan bermain imbang 1-1 dengan Jamaika dalam pertandingan pemanasan terakhir yang tertutup untuk umum sebelum mengalihkan perhatian penuh mereka ke El Tri.

    Pertandingan-pertandingan tersebut memberikan uji coba fisik dan regional yang berguna, namun tidak ada lawan yang memainkan permainan seperti Meksiko. Baik dalam tempo, penguasaan bola, maupun cara tim Aguirre memanfaatkan ketinggian, suporter, dan ritme pertandingan untuk menguasai lapangan.

    Afrika Selatan juga berusaha mempercepat proses adaptasi dengan tiba lebih awal di Meksiko. Tim asuhan Hugo Broos berangkat ke markas Piala Dunia mereka di Pachuca pada awal Juni, memberi Bafana Bafana beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sebelum berangkat ke Mexico City untuk laga pembuka pada 11 Juni.

    Ada cukup talenta di skuad Broos untuk membuat Meksiko tidak nyaman jika El Tri kehilangan kesabaran. Teboho Mokoena dapat mengendalikan momen di lini tengah, sementara Lyle Foster menawarkan opsi penyerang yang mampu meregangkan pertahanan lawan. Oswin Appollis, yang mencetak gol melawan Panama, adalah pemain lain yang harus diawasi ketat oleh Meksiko, terutama dalam situasi transisi.

    Afrika Selatan mungkin tidak datang dengan opsi serangan yang sama seperti yang telah diuji Meksiko dalam beberapa bulan terakhir, tetapi mereka datang dengan terorganisir, sudah beradaptasi, dan cukup berbahaya untuk menghukum kesalahan dalam pertandingan pembuka yang akan membawa tekanan besar bagi tuan rumah.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Akankah Luis Romo menjadi kartu keberuntungan bagi Aguirre?

    Sejauh ini pada tahun 2026, Luis Romo telah bermain selama 260 menit untuk tim asuhan Aguirre. Ia tidak bisa diturunkan dalam laga persahabatan bulan Maret melawan Belgia dan Portugal, namun Aguirre dan staf kepelatihannya tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka tetap memasukkannya ke dalam skuad akhir, dan alasannya kini semakin mudah dipahami.

    Jika ada pemain yang benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk datang lebih awal ke kamp Piala Dunia El Tri, itu adalah Romo. Ia tampaknya telah meningkatkan kecepatannya dalam beberapa pekan terakhir setelah pulih dari cedera otot, dan kondisi fisiknya yang baik bisa membuatnya lebih berguna daripada yang diperkirakan banyak orang.

    Melawan Afrika Selatan, tim yang kemungkinan besar akan memprioritaskan ketertiban pertahanan, kehadiran Romo bisa menjadi keuntungan bagi Meksiko. Dia memberi Aguirre pemain yang mampu membantu memulai serangan dengan cepat, terutama jika Meksiko menggunakan formasi tiga bek. Kehadirannya juga bisa berfungsi sebagai faktor kejutan, memaksa Afrika Selatan menyesuaikan diri dengan pemain yang bergerak di antara lini dan zona.

    Sebagian besar prediksi susunan pemain awal tidak secara serius mempertimbangkan Romo sebagai starter. Namun, kehadirannya, performa, dan fleksibilitas taktisnya mungkin menjadikannya tambahan yang mengejutkan dalam susunan pemain utama. Paling tidak, ia seharusnya mendapat menit bermain di babak kedua pertandingan pembuka.

    Romo merupakan bagian dari skuad Piala Dunia Meksiko pada 2022 namun tidak bermain. Debutnya di Piala Dunia akhirnya bisa terwujud pada 11 Juni.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Seberapa istimewakah performa Brian Gutierrez saat ini?

    Di abad ini, Giovani dos Santos dan Carlos Vela adalah dua talenta muda Meksiko yang paling diunggulkan. Selama bertahun-tahun, Gio dan Vela membuat para penggemar El Tri bermimpi besar. Bakat mereka memang tak pernah diragukan, namun mereka membutuhkan waktu untuk mencetak gol perdana di Piala Dunia. Giovani mencetak gol pertamanya untuk Meksiko di Piala Dunia pada usia 25 tahun pada 2014, sementara Vela harus menunggu hingga usia 29 tahun pada 2018.

    Kini muncul pertanyaan bagi Gutierrez: Apakah dia yang berikutnya?

    Dia bisa mendapatkan kesempatan pertamanya di Piala Dunia pada usia 22 tahun. Jika dia mencetak gol, dia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Gio dan Vela pada usia itu, meskipun keduanya melakukan debut turnamen mereka di bawah asuhan Aguirre pada 2010.

    Itu bukanlah tugas yang mudah. Gol di Piala Dunia sulit didapat, terutama bagi Meksiko, yang hanya mencetak dua gol di Qatar 2022 karena ide-ide serangannya memudar di bawah tekanan turnamen. Namun, Gutierrez memasuki tahun 2026 dengan momentum yang nyata. Dalam dua pertandingan persahabatan yang ia mainkan, ia mencetak satu gol dan satu assist, dan jika pertandingan melawan Serbia bisa dijadikan acuan, ia seharusnya memiliki peluang untuk memberikan dampak di depan gawang.


World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Africa crest
South Africa
RSA