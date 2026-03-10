Legenda Celtic, Gordon Strachan, mempertanyakan mengapa manajer harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang 'memakai masker dan memukul polisi' di tengah masa jabatan yang singkat bagi Wilfried Nancy dan Ange Postecoglou

Dia menyaksikan adegan-adegan mengerikan di Ibrox pada Minggu lalu saat para pendukung dari kedua kubu rivalitas sengit Old Firm menyerbu lapangan dan terlibat dalam bentrokan yang disebut-sebut "tidak terpuji".

Berbicara bekerja sama dengan Covers.com taruhan sepak bola, Strachan - yang memimpin Celtic selama empat tahun antara 2005 dan 2009 - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pemilik klub menuruti tekanan suporter karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahan: "Mungkin saja, tapi ada juga pemilik yang tidak sabar, jadi semuanya tergantung pada individu yang memimpin klub.

“Mengenai tekanan suporter – kita melihat suporter dari Celtic dan Rangers masuk ke lapangan pada Minggu dan menimbulkan kekerasan. Orang-orang yang berlari di lapangan adalah orang yang sama yang di media sosial menuntut manajer dan ketua klub dipecat. Mereka adalah orang-orang yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai manajer. Jujur saja, pikirkan itu sebentar – mereka adalah orang yang mempertanyakan kemampuan kita sebagai manajer, memakai topeng, dan memukul polisi.

“Ketika jurnalis berkumpul untuk menulis tentang manajer dan anggota dewan klub, dan mereka mengatakan, ‘para pendukung tidak puas’, apakah Anda berbicara tentang kelompok orang yang hampir berkelahi di lapangan? Ini dunia gila yang kita tinggali, di mana kita harus bertanggung jawab kepada orang-orang itu. Saya merasa sangat sulit ketika seseorang mengatakan, ‘para penggemar berpikir seperti ini’, karena kita baru saja melihat sekilas jenis orang yang sebenarnya mereka.”