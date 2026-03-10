Getty
Legenda Celtic, Gordon Strachan, mempertanyakan mengapa manajer harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang 'memakai masker dan memukul polisi' di tengah masa jabatan yang singkat bagi Wilfried Nancy dan Ange Postecoglou
Masa pemerintahan yang singkat di kedua belah pihak dalam persaingan Old Firm.
Di era di mana para pendukung dapat menyuarakan keluhan mereka dengan lebih keras dari sebelumnya, karena media sosial sering digunakan sebagai barometer ketidakpuasan internal, masa jabatan yang singkat di bangku cadangan semakin umum terjadi.
Hal ini terjadi di kedua klub Glasgow pada musim 2025-26, dengan Nancy dipecat dari Celtic Park hanya beberapa minggu setelah kedatangannya dari MLS, sementara Russell Martin dipecat oleh Rangers pada Oktober setelah memimpin tim dalam 17 pertandingan.
Postecoglou dan Frank diberi sedikit waktu oleh klub-klub Liga Premier.
Di Inggris, Postecoglou gagal memenangkan satupun dari delapan pertandingan yang dipimpinnya bersama Forest - dengan The Reds juga berganti manajer dari Sean Dyche dan kini memiliki manajer keempat mereka musim ini - sementara Graham Potter dan Thomas Frank termasuk di antara mereka yang dipecat oleh West Ham dan Tottenham masing-masing.
Mantan gelandang Manchester United dan Leeds, Strachan, tahu betul tentang tekanan melatih di level tertinggi - setelah bekerja di manajemen klub dan tim nasional - dan khawatir tentang seberapa besar pengaruh suporter saat ini terhadap keputusan yang diambil di tingkat direksi.
Apakah pemilik klub menyerah pada tekanan dari para pendukung?
Dia menyaksikan adegan-adegan mengerikan di Ibrox pada Minggu lalu saat para pendukung dari kedua kubu rivalitas sengit Old Firm menyerbu lapangan dan terlibat dalam bentrokan yang disebut-sebut "tidak terpuji".
Berbicara bekerja sama dengan Covers.com taruhan sepak bola, Strachan - yang memimpin Celtic selama empat tahun antara 2005 dan 2009 - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pemilik klub menuruti tekanan suporter karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahan: "Mungkin saja, tapi ada juga pemilik yang tidak sabar, jadi semuanya tergantung pada individu yang memimpin klub.
“Mengenai tekanan suporter – kita melihat suporter dari Celtic dan Rangers masuk ke lapangan pada Minggu dan menimbulkan kekerasan. Orang-orang yang berlari di lapangan adalah orang yang sama yang di media sosial menuntut manajer dan ketua klub dipecat. Mereka adalah orang-orang yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai manajer. Jujur saja, pikirkan itu sebentar – mereka adalah orang yang mempertanyakan kemampuan kita sebagai manajer, memakai topeng, dan memukul polisi.
“Ketika jurnalis berkumpul untuk menulis tentang manajer dan anggota dewan klub, dan mereka mengatakan, ‘para pendukung tidak puas’, apakah Anda berbicara tentang kelompok orang yang hampir berkelahi di lapangan? Ini dunia gila yang kita tinggali, di mana kita harus bertanggung jawab kepada orang-orang itu. Saya merasa sangat sulit ketika seseorang mengatakan, ‘para penggemar berpikir seperti ini’, karena kita baru saja melihat sekilas jenis orang yang sebenarnya mereka.”
Klub-klub besar sedang mencari manajer permanen baru.
Celtic kembali beroperasi di bawah arahan Martin O’Neill, yang kembali mengambil alih jabatan secara interim untuk kedua kalinya musim ini. Posisi permanen akan diisi pada musim panas mendatang, sementara klub-klub seperti Tottenham Hotspur dan Manchester United juga sedang mencari pelatih kepala penuh waktu untuk memenuhi ekspektasi basis penggemar yang menuntut.
