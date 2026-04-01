Legenda Brasil Ronaldinho akan merilis album yang terinspirasi Piala Dunia melalui label musik barunya

Dikenal luas sebagai salah satu pemain paling kreatif yang pernah mengenakan sepatu bola, Ronaldinho kini berupaya menerjemahkan bakat alaminya itu ke dalam industri musik. Berbasis di Miami, Tu Musica bertujuan menjembatani kesenjangan antarbudaya dan pasar, dengan menyediakan platform profesional untuk penciptaan musik dan distribusi global, sebagaimana dilaporkan oleh Billboard.

Pemenang Piala Dunia 2002 ini mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan perkembangan alami baginya, mengingat kecintaannya yang telah berlangsung seumur hidup terhadap ritme dan melodi. “Musik selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Musik selalu menemani saya di saat-saat paling penting, baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Ronaldinho dalam sebuah pernyataan resmi. “Kini saya ingin membawa energi itu ke mana-mana - menghubungkan budaya dan menciptakan peluang bagi para seniman dari mana pun.”