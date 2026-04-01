Legenda Brasil Ronaldinho akan merilis album yang terinspirasi Piala Dunia melalui label musik barunya
Babak baru bagi raja Joga Bonito
Dikenal luas sebagai salah satu pemain paling kreatif yang pernah mengenakan sepatu bola, Ronaldinho kini berupaya menerjemahkan bakat alaminya itu ke dalam industri musik. Berbasis di Miami, Tu Musica bertujuan menjembatani kesenjangan antarbudaya dan pasar, dengan menyediakan platform profesional untuk penciptaan musik dan distribusi global, sebagaimana dilaporkan oleh Billboard.
Pemenang Piala Dunia 2002 ini mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan perkembangan alami baginya, mengingat kecintaannya yang telah berlangsung seumur hidup terhadap ritme dan melodi. “Musik selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Musik selalu menemani saya di saat-saat paling penting, baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Ronaldinho dalam sebuah pernyataan resmi. “Kini saya ingin membawa energi itu ke mana-mana - menghubungkan budaya dan menciptakan peluang bagi para seniman dari mana pun.”
Album Piala Dunia akan segera hadir
Proyek unggulan label ini direncanakan berupa album yang terinspirasi Piala Dunia, yang dirancang untuk menangkap antusiasme global menjelang turnamen 2026 yang akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli. Dengan perkiraan turnamen ini akan menarik miliaran penonton, label tersebut akan memanfaatkan ajang global ini sebagai batu loncatan untuk meluncurkan mereknya. Mulai minggu tanggal 6 April, para penulis lagu dan artis akan diundang untuk mengirimkan karya mereka demi kesempatan untuk ditampilkan dalam rilisan akhir. Ini adalah langkah yang mencerminkan sifat terbuka dan penuh kegembiraan dari gaya permainan Ronaldinho sendiri selama masa kejayaannya di Camp Nou. Tu Musica pada awalnya akan memfokuskan upayanya di Amerika Latin, memanfaatkan pengaruh budaya yang sangat besar dari kawasan tersebut terhadap dunia musik modern. Namun, sudah ada rencana konkret untuk memperluas operasi ke Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh berpengaruh di balik layar
Meskipun Ronaldinho menjadi daya tarik utama dan memiliki visi yang jelas, ia didukung oleh tim yang terdiri dari para veteran industri untuk memastikan kesuksesan usaha ini. Tu Musica didirikan bersama oleh Roni Maltz Bin, CEO Sua Musica Group; Allan Jesus, CEO ASJ; dan Roberto de Assis, saudara Ronaldinho sekaligus manajer lamanya yang telah menangani urusannya selama karier sepak bolanya yang gemilang.
Kemitraan ini menyatukan keahlian yang signifikan dalam bidang distribusi, pemasaran, dan manajemen bakat. Menurut siaran pers resmi, legenda Brasil ini mengambil “langkah lain dalam perjalanannya di luar [sepak bola], memperluas kehadirannya di industri hiburan,” dengan memanfaatkan infrastruktur Sua Musica Group dan kekuatan branding yang disediakan oleh ASJ.
Warisan dari lapangan ke studio
Peluncuran Tu Musica menandai langkah penting lainnya dalam perjalanan Ronaldinho di luar dunia sepak bola. Setelah karier yang membawanya meraih gelar Liga Champions UEFA, La Liga, dan Piala Dunia, pria berusia 46 tahun ini tetap menjadi salah satu figur paling terkenal di dunia. Label ini dirancang untuk memanfaatkan ketenarannya tersebut, dengan mengubah kecintaannya pada musik menjadi model bisnis yang dapat berkembang. Bagi Ronaldinho, ini adalah kesempatan untuk terus mengekspresikan semangat kreatifnya. Saat label ini bersiap untuk merilis karya pertamanya secara global, dunia sepak bola akan menantikan apakah legenda Brasil ini dapat meraih kesuksesan yang sama di tangga lagu seperti yang pernah ia raih di lapangan.