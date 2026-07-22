Legenda Bayern Munich ‘sangat santai’ menanggapi spekulasi transfer Michael Olise, sementara Real Madrid mempertimbangkan tawaran yang memecahkan rekor untuk pemain sayap timnas Prancis tersebut

Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sport, Matthäus menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar pemain sayap tersebut dan kemungkinan kepindahannya ke Spanyol. Ia menulis: "Sepekan terakhir ini beredar spekulasi mengenai masa depan Olisye, namun saya melihatnya dengan sangat santai.

Uli Hoeness sudah mengambil sikap yang jelas beberapa minggu lalu dan menjelaskan bahwa pemain tersebut akan tetap di Bayern, dan Real Madrid sebaiknya tidak perlu repot-repot menelepon. Olisye memiliki kontrak di Munich, dan Bayern tidak ingin menjualnya. Klub ini ingin meraih kesuksesan dan telah melakukan dua transfer yang sangat bagus, dan saya yakin bahwa perencanaan ini belum selesai."



