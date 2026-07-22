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Legenda Bayern Munich ‘sangat santai’ menanggapi spekulasi transfer Michael Olise, sementara Real Madrid mempertimbangkan tawaran yang memecahkan rekor untuk pemain sayap timnas Prancis tersebut
Matthaus menanggapi spekulasi transfer yang beredar belakangan ini
Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sport, Matthäus menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar pemain sayap tersebut dan kemungkinan kepindahannya ke Spanyol. Ia menulis: "Sepekan terakhir ini beredar spekulasi mengenai masa depan Olisye, namun saya melihatnya dengan sangat santai.
Uli Hoeness sudah mengambil sikap yang jelas beberapa minggu lalu dan menjelaskan bahwa pemain tersebut akan tetap di Bayern, dan Real Madrid sebaiknya tidak perlu repot-repot menelepon. Olisye memiliki kontrak di Munich, dan Bayern tidak ingin menjualnya. Klub ini ingin meraih kesuksesan dan telah melakukan dua transfer yang sangat bagus, dan saya yakin bahwa perencanaan ini belum selesai."
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Angka-angka yang mengesankan menjadi dasar sikap tegas Bayern Munich
Sikap tegas yang diambil klub ini dapat dengan mudah dibenarkan oleh catatan gemilang yang ditorehkan pemain timnas Prancis tersebut di lapangan. Selama penampilannya yang luar biasa bersama Bayern Munich musim lalu, Olisye tampil dalam 57 pertandingan di semua kompetisi.
Penyerang dinamis ini terbukti menjadi ancaman yang konstan, mencetak 25 gol dan memberikan 28 assist untuk membantu mengamankan gelar juara domestik. Selain itu, Matthaus menyoroti pentingnya posisi Olisye dari segi taktik.
Ia mencatat bahwa meskipun Olisye bermain di posisi tengah sebagai nomor 10 untuk tim nasional, ia merasa jauh lebih nyaman dan jauh lebih efektif saat bermain di sayap kanan untuk juara Jerman tersebut.
Pemain pengatur serangan terbaik di Piala Dunia baru-baru ini
Olisye berhasil membawa performa luar biasa yang ditunjukkannya di level klub ke panggung internasional selama musim panas ini. Meskipun Prancis finis di peringkat keempat pada Piala Dunia baru-baru ini di Amerika, ia menjadi pengatur serangan yang paling menonjol di turnamen tersebut, dengan mencetak tujuh assist yang luar biasa.
Bayern Munich memulai persiapan pramusim mereka pada hari Senin tanpa para bintang internasionalnya, namun Matthaus tidak melihat adanya masalah. Ia menjelaskan: "Tentu saja, bagi seorang pelatih, selalu lebih baik jika timnya sudah berkumpul sedini mungkin, tetapi bukanlah hal baru bahwa para pemain kembali lebih terlambat setelah turnamen, dan menurut saya, hal ini bukanlah kerugian dibandingkan dengan pesaing."
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Menatap kampanye yang akan datang
Menjelang musim yang akan datang, Matthaus menyatakan: "Saya rasa Bayern Munich akan memiliki skuad musim depan yang bahkan lebih kuat daripada skuad musim lalu." Olisye akan segera kembali dari liburannya untuk bergabung dalam latihan pramusim. Pemain sayap tersebut akan berupaya mempertahankan performa luar biasanya saat tim berjuang meraih gelar juara lainnya.
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