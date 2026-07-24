Marco Canoniero
Diterjemahkan oleh
Legenda Bayern Munich resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Belgia dan menunjuk mantan pemain Chelsea dan Liverpool sebagai asistennya
Van Bommel ditunjuk sebagai pelatih timnas Belgia
Van Bommel telah secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belgia dengan kontrak berdurasi dua tahun yang berlaku hingga Euro 2028. Mengonfirmasi penunjukan tersebut di situs web resminya, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) menyatakan: "Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia dengan senang hati mengumumkan bahwa Mark van Bommel (49 tahun) akan menjadi pelatih kepala baru Red Devils mulai 15 Agustus 2026."
Mantan kapten Bayern ini menggantikan Garcia, yang berpisah dengan federasi setelah Red Devils tersingkir di perempat final Piala Dunia. Untuk memperkuat tim kepelatihannya, Van Bommel telah mendatangkan tiga asisten berpengalaman, termasuk mantan pemain sayap Chelsea dan Liverpool, Zenden.
- DeFodi Images
Keduanya sangat antusias menanti petualangan ini
Direktur Olahraga RBFA, Vincent Mannaert, menyambut dengan hangat kedatangan sang pelatih dan staf kepelatihannya, sambil menyatakan: "Saya sangat senang bahwa Mark van Bommel dan para asistennya telah menerima tantangan kami.
"Mereka penuh semangat dan ambisius, dan saya yakin bahwa, berkat pengalaman internasional mereka sebagai pelatih dan pemain, mereka akan mampu membantu Red Devils kami dengan sempurna untuk terus berkembang, meraih hasil, dan memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya baik secara individu maupun kolektif."
Sementara itu, Van Bommel mengungkapkan kebanggaannya karena dipercaya memimpin tim nasional Belgia, dengan mengatakan: "Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belgia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya.
"Belgia memiliki pemain-pemain luar biasa dan potensi yang sangat besar. Bersama staf teknis saya, kami ingin membangun tim yang disiplin, ambisius, dan cukup berani untuk bersaing dengan yang terbaik.
"Kesuksesan tidak pernah dijamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan dedikasi pasti ada. Kami akan memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang setiap hari dan membuat rakyat Belgia bangga. Saya menantikan untuk bertemu para pemain, staf, dan para pendukung, serta memulai babak baru ini bersama-sama."
Keberhasilan di Antwerp semakin memperkuat kredibilitasnya
Penunjukan pelatih asal Belanda ini menegaskan ambisi Belgia untuk tetap kompetitif di level tertinggi sepak bola internasional setelah masa jabatan Garcia, yang menghasilkan 12 kemenangan dari 20 pertandingan. Van Bommel memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam manajemen klub, terutama saat ia mencatatkan sejarah dengan membawa Royal Antwerp meraih gelar ganda liga dan piala domestik pada musim 2022-23. Pengalamannya yang luas sebagai pemain elit bersama PSV, Barcelona, Bayern, dan AC Milan dianggap sebagai aset penting untuk memimpin generasi berikutnya Belgia.
- Pro Shots
Pertandingan Liga Bangsa-Bangsa menanti
Van Bommel akan secara resmi mulai menjabat bulan depan sebelum memimpin tim dalam kampanye UEFA Nations League mendatang. Mantan manajer Wolfsburg ini ditugaskan untuk segera membangun struktur yang disiplin dan kompetitif guna memaksimalkan kedalaman skuad. Ujian berat pertamanya akan terjadi dalam laga tandang pada 25 September melawan tim Italia yang baru-baru ini ditolak oleh Pep Guardiola.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami