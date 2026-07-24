Legenda Bayern Munich resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Belgia dan menunjuk mantan pemain Chelsea dan Liverpool sebagai asistennya

Direktur Olahraga RBFA, Vincent Mannaert, menyambut dengan hangat kedatangan sang pelatih dan staf kepelatihannya, sambil menyatakan: "Saya sangat senang bahwa Mark van Bommel dan para asistennya telah menerima tantangan kami.

"Mereka penuh semangat dan ambisius, dan saya yakin bahwa, berkat pengalaman internasional mereka sebagai pelatih dan pemain, mereka akan mampu membantu Red Devils kami dengan sempurna untuk terus berkembang, meraih hasil, dan memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya baik secara individu maupun kolektif."

Sementara itu, Van Bommel mengungkapkan kebanggaannya karena dipercaya memimpin tim nasional Belgia, dengan mengatakan: "Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belgia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya.

"Belgia memiliki pemain-pemain luar biasa dan potensi yang sangat besar. Bersama staf teknis saya, kami ingin membangun tim yang disiplin, ambisius, dan cukup berani untuk bersaing dengan yang terbaik.

"Kesuksesan tidak pernah dijamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan dedikasi pasti ada. Kami akan memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang setiap hari dan membuat rakyat Belgia bangga. Saya menantikan untuk bertemu para pemain, staf, dan para pendukung, serta memulai babak baru ini bersama-sama."