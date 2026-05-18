Legenda Bayern Munich dan Jerman berpeluang menggantikan Maurizio Sarri, sementara presiden Lazio memberi isyarat bahwa mantan manajer Chelsea itu akan hengkang
Sarri di ambang pemecatan saat Lotito angkat bicara
Suasana di Formello telah memanas setelah musim yang sulit yang membuat Biancocelesti gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk tahun kedua berturut-turut. Meskipun berhasil melaju ke final Coppa Italia, performa klub di kompetisi domestik membuat presiden Claudio Lotito mempertanyakan arah proyek di bawah kepemimpinan Sarri.
Ketegangan semakin memuncak akibat pertukaran kata-kata di depan publik, di mana presiden tersebut menegaskan posisinya. Dalam pernyataan baru-baru ini, Lotito mengatakan bahwa "dalam hidup, semua orang berguna dan tak ada yang tak tergantikan," sebuah indikasi jelas bahwa kontrak jangka panjang Sarri hingga 2028 mungkin tak cukup untuk menyelamatkannya.
Sementara itu, sang manajer telah mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya pengaruhnya terkait strategi transfer dan perencanaan masa depan klub.
Kelas master kepelatihan Klose di Nuremberg
Saat Lazio menatap era baru, Klose muncul sebagai "solusi" bagi masalah klub tersebut, menurut La Gazzetta dello Sport. Setelah karier bermain yang legendaris di Roma, pemain asal Jerman ini telah menghidupkan kembali Nurnberg di 2. Bundesliga, membawa tim yang sempat diprediksi akan terdegradasi ke posisi kedelapan dengan nyaman. Kemampuannya bekerja di bawah tekanan terlihat jelas setelah awal yang suram di mana timnya hanya meraih satu poin dari lima pertandingan pertama.
Klose telah mendapatkan reputasi sebagai ahli taktik yang serba bisa, berganti-ganti antara sistem seperti 4-3-1-2, 4-3-3, dan 3-5-2 untuk membuat lawan-lawannya kebingungan.
Komitmennya terhadap pekerjaannya terlihat baru-baru ini ketika tim Nurnberg-nya, yang tidak memiliki tujuan lagi, berjuang keras untuk meraih hasil imbang 3-3 melawan Hannover, yang secara efektif mengakhiri harapan lawan mereka untuk lolos ke babak play-off promosi.
Fokus pada pengembangan pemuda di Formello
Salah satu alasan utama mengapa Klose naik ke posisi teratas dalam daftar calon adalah rekam jejaknya yang terbukti dalam mengembangkan talenta muda — sebuah prioritas utama bagi Lotito dalam upayanya untuk "memperkuat kembali" skuad.
Selama berkarier di Jerman, Klose menangani skuad profesional termuda di negara tersebut, dengan rata-rata usia hanya 23 tahun. Pendekatan yang berfokus pada pemain muda ini telah membuahkan hasil finansial yang signifikan bagi Nurnberg.
Di bawah bimbingan Klose, pemain seperti Stefanos Tzimas dan Finn Jeltsch dijual dengan harga rekor ke Brighton dan Stuttgart. Ia juga memberikan debut kepada Tino Kusanovic pada usia 17 tahun, pemain termuda dalam sejarah Nurnberg.
Kemampuan untuk meningkatkan nilai pemain sambil tetap mempertahankan hasil yang kompetitif inilah yang dicari oleh petinggi Lazio dalam pelatih kepala mereka berikutnya.
Kembalinya seorang pemain favorit para penggemar
Klose bukanlah sosok asing di Stadio Olimpico, mengingat ia pernah menghabiskan lima tahun yang sukses bersama Lazio sebagai pemain. Ia tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Italia sebagai pelatih, dan hubungannya dengan Lotito tetap erat.
Meskipun direktur olahraga Fabiani sebelumnya telah mempertimbangkan kandidat lain, seperti Dino Toppmoller, pemahaman Klose yang mendalam tentang lingkungan klub memberinya keunggulan tersendiri.
Pertemuan antara Lotito dan Sarri diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan persyaratan perpisahan yang mungkin terjadi. Jika mereka berpisah, Klose siap mengambil alih, membawa gaya sepak bola yang dinamis dan tak terduga kembali ke ibu kota.