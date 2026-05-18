Legenda Bayern Munich dan Jerman berpeluang menggantikan Maurizio Sarri, sementara presiden Lazio memberi isyarat bahwa mantan manajer Chelsea itu akan hengkang

Suasana di Formello telah memanas setelah musim yang sulit yang membuat Biancocelesti gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk tahun kedua berturut-turut. Meskipun berhasil melaju ke final Coppa Italia, performa klub di kompetisi domestik membuat presiden Claudio Lotito mempertanyakan arah proyek di bawah kepemimpinan Sarri.

Ketegangan semakin memuncak akibat pertukaran kata-kata di depan publik, di mana presiden tersebut menegaskan posisinya. Dalam pernyataan baru-baru ini, Lotito mengatakan bahwa "dalam hidup, semua orang berguna dan tak ada yang tak tergantikan," sebuah indikasi jelas bahwa kontrak jangka panjang Sarri hingga 2028 mungkin tak cukup untuk menyelamatkannya.

Sementara itu, sang manajer telah mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya pengaruhnya terkait strategi transfer dan perencanaan masa depan klub.



