Andorra secara terbuka menolak keterangan wasit mengenai insiden tersebut. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut menyatakan bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam lampiran laporan wasit tidak terjadi sebagaimana dilaporkan, dan menegaskan rencana untuk mengajukan bukti guna membela Piqué.

"FC Andorra menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat terhadap isi laporan wasit terkait pertandingan melawan Albacete kemarin, Jumat, 1 Mei," demikian bunyi pernyataan di situs web resmi klub.

"Setelah analisis, klub berpendapat bahwa beberapa aspek yang tercatat dalam laporan tersebut tidak secara jujur atau akurat mencerminkan perkembangan peristiwa atau pernyataan yang dibuat selama percakapan antara wasit dan perwakilan klub. Mengingat situasi ini, FC Andorra menuntut agar laporan tersebut diperbaiki dan agar transkrip yang tepat mengenai apa yang sebenarnya terjadi disediakan."

Terlepas dari sikap klub, RFEF menjatuhkan sanksi yang lebih luas daripada hukuman individu. Federasi tersebut memerintahkan penutupan bagian VIP dan kotak stadion - area tempat Pique dan Nogues biasanya duduk selama pertandingan untuk mengawasi jalannya pertandingan.

Beberapa tokoh senior di klub tersebut juga dikenai sanksi. Presiden Ferran Vilaseca menerima diskualifikasi selama empat bulan, sementara delegasi Cristian Lanzarote dijatuhi larangan bertanding selama tiga pertandingan. Manajer Carles Manso, pelatih kiper Daniel Ortiz, dan anggota staf medis juga menerima skorsing.