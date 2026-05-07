Diterjemahkan oleh
Legenda Barcelona, Gerard Piqué, dijatuhi sanksi berat dan larangan bertanding akibat insiden bentrokan dengan wasit dalam pertandingan di Andorra
RFEF menjatuhkan sanksi kepada Piqué setelah insiden di Albacete
RFEF telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap Piqué menyusul insiden yang terjadi dalam laga Divisi Segunda antara Andorra melawan Albacete. Mantan pemain timnas Spanyol tersebut dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di bidang sepak bola selama dua bulan serta skorsing enam pertandingan.
Hukuman tersebut dikeluarkan setelah Komite Disiplin RFEF meninjau kembali insiden tersebut pasca kekalahan Andorra 1-0. Pihak berwenang memeriksa laporan yang diajukan oleh wasit Alonso de Ena Wolf, yang merinci perilaku Pique selama dan setelah pertandingan di Estadi Nacional. Menurut laporan tersebut, Pique mendekati tim wasit baik saat jeda babak pertama maupun akhir pertandingan. Komite menyimpulkan bahwa perilakunya melanggar batas disiplin, sehingga sanksi tersebut diumumkan pada hari Rabu.
Laporan wasit memuat rincian komentar yang diduga dilontarkan
Dalam laporan resmi wasit, Ena Wolf menuduh bahwa Pique melontarkan komentar-komentar provokatif kepada tim wasit. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan bek itu memperingatkan para wasit mengenai keselamatan mereka saat mereka meninggalkan lapangan.
Menurut dokumen tersebut, Pique berkata: "Pergilah dengan pengawalan, mereka mungkin akan menyerang kalian." Laporan itu juga menyebutkan bahwa ia menyiratkan wasit akan menghadapi situasi yang lebih keras di tempat lain, dengan mengatakan: "Di negara lain mereka akan memukuli kalian, tapi di sini di Andorra kita adalah negara yang beradab."
Komite disiplin mengklasifikasikan pernyataan tersebut sebagai "kekerasan ringan" terhadap ofisial pertandingan. Direktur olahraga Jaume Nogues juga dikenai sanksi sebagai bagian dari putusan tersebut.
Andorra membantah tuduhan tersebut sementara klub tersebut dijatuhi sanksi
Andorra secara terbuka menolak keterangan wasit mengenai insiden tersebut. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut menyatakan bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam lampiran laporan wasit tidak terjadi sebagaimana dilaporkan, dan menegaskan rencana untuk mengajukan bukti guna membela Piqué.
"FC Andorra menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat terhadap isi laporan wasit terkait pertandingan melawan Albacete kemarin, Jumat, 1 Mei," demikian bunyi pernyataan di situs web resmi klub.
"Setelah analisis, klub berpendapat bahwa beberapa aspek yang tercatat dalam laporan tersebut tidak secara jujur atau akurat mencerminkan perkembangan peristiwa atau pernyataan yang dibuat selama percakapan antara wasit dan perwakilan klub. Mengingat situasi ini, FC Andorra menuntut agar laporan tersebut diperbaiki dan agar transkrip yang tepat mengenai apa yang sebenarnya terjadi disediakan."
Terlepas dari sikap klub, RFEF menjatuhkan sanksi yang lebih luas daripada hukuman individu. Federasi tersebut memerintahkan penutupan bagian VIP dan kotak stadion - area tempat Pique dan Nogues biasanya duduk selama pertandingan untuk mengawasi jalannya pertandingan.
Beberapa tokoh senior di klub tersebut juga dikenai sanksi. Presiden Ferran Vilaseca menerima diskualifikasi selama empat bulan, sementara delegasi Cristian Lanzarote dijatuhi larangan bertanding selama tiga pertandingan. Manajer Carles Manso, pelatih kiper Daniel Ortiz, dan anggota staf medis juga menerima skorsing.
Kemungkinan akan diajukan banding seiring dengan meningkatnya masalah disiplin
Andorra berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam upaya membersihkan nama Piqué. Klub tersebut berencana untuk mengajukan bukti yang membantah versi wasit mengenai kejadian tersebut. Insiden ini juga menambah daftar masalah disiplin yang semakin panjang bagi klub musim ini. Laporan menunjukkan bahwa Andorra telah dikenai denda lebih dari $47.000 akibat masalah perilaku yang berulang, sehingga proyek yang dipimpin oleh mantan bek Barcelona tersebut semakin menjadi sorotan.