Hal itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, negosiasi antara petinggi klub dan legenda Atletico Madrid berusia 40 tahun itu telah resmi dimulai dan sedang berlangsung dengan intens.
Legenda Atlético ke Bundesliga? Klub papan atas tampaknya ingin merekrut Filipe Luis
Luis, yang terakhir kali bekerja hingga awal Maret bersama Flamengo Rio de Janeiro, juara bertahan Copa Libertadores, merupakan pilihan utama bagi jajaran manajemen tim. Meskipun petinggi Leverkusen masih memiliki opsi B dan C yang konkret dalam daftar mereka sebagai cadangan, semua tanda saat ini mengarah pada pilihan dari Brasil.
Waktu perpindahan ini mengikuti perhitungan strategis: Rencana pihak Bayer adalah mengumumkan secara resmi pemecatan Hjulmand baru setelah pelatih baru menandatangani kontrak secara resmi.
Filipe Luis adalah legenda di Atlético Madrid
Pelatih asal Denmark itu sempat mengambil alih jabatan di Leverkusen setelah pemecatan mendadak Erik ten Hag, yang harus mengemasi barang-barangnya pada musim lalu setelah hanya dua pekan pertandingan. Hjulmand kemudian menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2027, namun pada akhirnya tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut secara konsisten dan gagal membawa Bayer ke Liga Champions.
Dengan Luis, Leverkusen akan membawa pengalaman internasional yang mumpuni dan kemegahan panggung sepak bola besar ke pinggir lapangan. Sebagai pemain profesional, pemain sayap ini selama bertahun-tahun berada di level kelas dunia, mencatatkan 333 pertandingan resmi untuk Atletico dan 44 kali membela tim nasional Brasil. Setelah mengakhiri karier aktifnya pada 1 Januari 2024 di klub tradisional Brasil, Flamengo, ia memulai karier kepelatihannya di sana dengan sangat gemilang.
Leverkusen: Luis, Glasner, atau Iraola?
Pada September 2024, ia mengambil alih tim utama Flamengo dan langsung meraih kesuksesan. Luis tidak hanya membawa klub tersebut meraih gelar juara Brasil, tetapi juga mengukir debut sensasionalnya dengan kemenangan di Copa Libertadores, turnamen yang setara dengan Liga Champions di Amerika Selatan. Oleh karena itu, pemecatannya dari tim bintang asal Rio pada Maret tahun ini terasa semakin mengejutkan.
Di Bayer, sudah lama dianggap sangat mungkin bahwa mereka tidak akan memulai musim baru dengan Hjulmand sebagai pelatih. Rumor tentang perekrutan Oliver Glasner atau Andoni Iraola baru-baru ini beredar. Glasner konon merupakan pilihan yang disukai Rolfes.
Namun, pelatih asal Austria ini sangat ambisius - terlalu ambisius untuk Leverkusen? "Bagi saya, proyeknya lah yang menjadi penentu. Apakah mungkin memenangkan Liga Champions? Apakah ada peluang itu? Itu adalah sesuatu yang menurut saya menarik. Saya mencari tantangan. Saya mencari sesuatu yang menarik," kata Glasner kepada RTL/ntv.