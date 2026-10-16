Agbonlahor merasa Jackson menawarkan sesuatu yang berbeda dari Watkins di sepertiga akhir lapangan. Agbonlahor mengatakan: "Saya tidak akan mengatakan dia telah membantu mereka, karena akan menyenangkan jika mereka bisa memiliki keduanya dan saling mendorong untuk mencapai kemampuan terbaik. Ollie Watkins telah memberikan kontribusi besar bagi klub. Nicolas Jackson lebih muda, pernah bekerja di bawah arahan manajer itu sebelumnya, dan sejak datang ke Aston Villa, permainannya terlihat jauh lebih matang. Sentuhan pertamanya terlihat jauh lebih baik, begitu pula pergerakannya. Hal yang dia lakukan, tetapi tidak pernah dilakukan Ollie Watkins, adalah melewati pemain lawan. Dia menerima bola, senang melewati pemain lawan dan menggiring bola, dan beberapa golnya luar biasa. Golnya melawan Spurs, sentuhan itu, putaran badannya, lalu penyelesaian cepat ke sudut gawang. Dua gol melawan Fenerbahce, satu dari sedikit di luar kotak penalti dan satu lagi dari sedikit di dalam kotak penalti. Tiga gol di Liga Champions, dua di Liga Primer. Saya pikir dia akan mencetak 20 gol di semua kompetisi pada akhir musim. Menurut saya, Anda membutuhkan penyerang cepat di Liga Primer."