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Legenda Aston Villa menjagokan Nicolas Jackson melampaui catatan gol terbaiknya dalam semusim pada musim ini
Rekrutan pemecah rekor langsung memberi dampak
Nicolas Jackson mengawali kiprahnya di Aston Villa dengan gemilang setelah merampungkan transfer senilai £65 juta dari Chelsea pada musim panas, yang menjadi rekor klub. Seperti dilaporkan talkSPORT, Jackson direkrut untuk menggantikan Ollie Watkins, yang hengkang ke klub Liga Pro Saudi, Al Hilal.
Jackson sudah mencetak lima gol hanya dalam delapan penampilan, termasuk dua gol saat Aston Villa menang 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Aston Villa jelas diuntungkan oleh kedatangannya, dan mantan penyerang Gabby Agbonlahor yakin Jackson akan dengan mudah melampaui 17 gol yang dicetaknya pada musim debutnya bersama Chelsea pada musim 2023/24.
- AFP
Agbonlahor puji rekrutan baru Aston Villa
Agbonlahor merasa Jackson menawarkan sesuatu yang berbeda dari Watkins di sepertiga akhir lapangan. Agbonlahor mengatakan: "Saya tidak akan mengatakan dia telah membantu mereka, karena akan menyenangkan jika mereka bisa memiliki keduanya dan saling mendorong untuk mencapai kemampuan terbaik. Ollie Watkins telah memberikan kontribusi besar bagi klub. Nicolas Jackson lebih muda, pernah bekerja di bawah arahan manajer itu sebelumnya, dan sejak datang ke Aston Villa, permainannya terlihat jauh lebih matang. Sentuhan pertamanya terlihat jauh lebih baik, begitu pula pergerakannya. Hal yang dia lakukan, tetapi tidak pernah dilakukan Ollie Watkins, adalah melewati pemain lawan. Dia menerima bola, senang melewati pemain lawan dan menggiring bola, dan beberapa golnya luar biasa. Golnya melawan Spurs, sentuhan itu, putaran badannya, lalu penyelesaian cepat ke sudut gawang. Dua gol melawan Fenerbahce, satu dari sedikit di luar kotak penalti dan satu lagi dari sedikit di dalam kotak penalti. Tiga gol di Liga Champions, dua di Liga Primer. Saya pikir dia akan mencetak 20 gol di semua kompetisi pada akhir musim. Menurut saya, Anda membutuhkan penyerang cepat di Liga Primer."
Berkurangnya tekanan membantu perkembangan
Pengamat sepak bola Alex Crook meyakini Jackson akhirnya berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang. Ia menilai ekspektasi terhadap Jackson jauh lebih tinggi saat membela Chelsea dan Bayern Munich. Crook menjelaskan: "Keuntungan besar baginya di Aston Villa adalah ia bermain di bawah asuhan pelatih yang mengenalnya karena mereka pernah bekerja sama di Spanyol. Tekanan untuk bermain di Aston Villa juga lebih kecil dibandingkan di klub seperti Chelsea. Bahkan di Bayern Munich, ia tidak terlalu tampil mengesankan saat dipinjamkan musim lalu."
- AFP
Apa langkah Jackson selanjutnya?
Jackson kini akan berupaya mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol seiring Aston Villa melanjutkan kiprah di kompetisi domestik dan Eropa. Jika tetap bugar dan terus tampil produktif di bawah asuhan Emery, Jackson berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor-rekor pribadinya dan mengukuhkan diri sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Liga Primer musim ini.
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