Getty Images
Diterjemahkan oleh
Legenda Arsenal, Tony Adams, menawarkan bantuan kepada ikon golf Tiger Woods dalam upayanya mengatasi kecanduan
Kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap bintang golf tersebut
Tawaran ini muncul di tengah masa-masa sulit yang dialami Woods, yang baru-baru ini mengalami kecelakaan mengerikan hingga mobilnya terbalik. Laporan dari lokasi kejadian menyebutkan bahwa petugas menemukan pil resep di tubuhnya, dan meskipun Woods membantah mengemudi dalam pengaruh obat-obatan, ia telah secara resmi mundur dari dunia olahraga untuk fokus pada kesehatannya. Legenda tersebut terpaksa mundur dari turnamen Masters pekan ini, sebuah turnamen yang telah ia menangkan sebanyak lima kali. Rincian dari laporan polisi menyebutkan bahwa mata Woods memerah dan pupilnya tetap "sangat melebar" selama proses penanganan. Perkembangan ini telah mendorong bahkan tokoh-tokoh terbesar dalam dunia golf untuk angkat bicara, dengan Jack Nicklaus memperingatkan: "Terkadang Anda sudah terlalu jauh terjerumus dan Anda hanya membutuhkan seseorang untuk membantu Anda."
- Getty Images Sport
Adams mengulurkan tangan kepada ikon yang sedang mengalami kesulitan
Menyusul kecelakaan mobil yang baru-baru ini dialami Woods dan masalah hukum yang mengikutinya, Adams menyarankan bahwa klinik ternama miliknya dapat menjadi tempat berlindung yang dibutuhkan oleh pemenang 15 gelar major tersebut. Adams, yang terkenal pernah berjuang melawan kecanduan alkohol selama masa kariernya sebagai pemain, telah berhasil tetap bersih dari alkohol selama tiga dekade dan mendedikasikan kariernya pasca-pensiun untuk membantu para atlet mengatasi jebakan kecanduan.
Mengenai situasi Woods saat ini, Adams mengatakan kepada The Sun: "Sejujurnya, saya melihat seorang pecandu. Jika dia ingin datang ke pusat rehabilitasi saya, ada tempat untuknya. Jika dia ingin berubah, lakukanlah perubahan."
Bayangan cermin dari perjuangan masa lalu
Adams meyakini bahwa perhatian publik terhadap Woods merupakan langkah yang perlu, meskipun sang atlet belum siap menghadapinya. Saat merenungkan perjalanannya sendiri di Highbury, Adams mengenang bagaimana ia awalnya mengabaikan nasihat dari rekan-rekan setimnya di Arsenal. "Orang-orang mulai berkata, ‘Lihat, kamu punya masalah di sini’," jelas Adams saat membahas pentingnya memutus siklus penyangkalan.
"Yang saya lakukan, saya seperti menghindari semua orang yang memberi tahu saya, tahu maksud saya? Seperti Lee Dixon dan yang lainnya yang berkata, ‘Tone, apa yang kamu lakukan?’ Dan saya seperti, ‘Kamu agak aneh. Martin Keown juga agak aneh’. Kamu cenderung mengabaikan orang-orang atau menyingkirkan mereka, karena kamu tidak ingin melihat dirimu sendiri. Jadi dia sebenarnya tidak ingin melihat... dan kita tidak boleh memfasilitasi mereka," tambah Adams.
- Getty Images Sport
Warisan pemulihan di Sporting Chance
Sejak mendirikan Sporting Chance 26 tahun lalu, Adams telah menyaksikan tak terhitung banyaknya bintang olahraga profesional yang datang ke kliniknya. Pengalamannya mengajarkan bahwa selama Woods belum siap menghadapi kenyataan akan situasinya, jalan menuju pemulihan akan tetap tertutup. Dengan menawarkan "tempat khusus" di ruangannya, legenda Arsenal ini memberikan jalan keluar langsung bagi salah satu dari sedikit atlet dalam sejarah yang ketenarannya setara dengannya.