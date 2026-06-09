Legenda Arsenal, Thierry Henry, menjelaskan apa yang dibutuhkan The Gunners dari bursa transfer musim panas ini - disertai peringatan bahwa hal itu "tidak mudah" dari sang "Invincible" kepada para pemenang gelar Liga Premier 2026

Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga di bawah asuhan Mikel Arteta, sebuah prestasi yang telah menyatukan kembali para pendukung dan membuktikan keberhasilan proyek jangka panjang di Emirates Stadium. Saat merefleksikan pencapaian tersebut, Henry mengakui bahwa ia merasakan perubahan dalam mentalitas tim bahkan sebelum musim dimulai, dengan mencatat bahwa skuad tersebut akhirnya memiliki semua unsur yang diperlukan untuk melaju hingga akhir.

Berbicara tentang perasaannya terhadap skuad saat ini, Henry mengatakan kepada Betway: "Saya mengatakan di awal musim bahwa ini adalah pertama kalinya saya bisa melihat kami memenangkan liga, dan saya tidak ragu saat mengatakan bahwa kami harus memenangkannya. Sebelumnya, ada sesuatu yang hilang, tetapi tahun ini mereka berhasil mewujudkannya. Mengapa? Waktu, investasi yang tepat, dan akhirnya, saya bisa merasakan apa yang dirasakan tim. Ada sesuatu di sana – semangat juang, momen-momen penting – yang bisa Anda rasakan."



