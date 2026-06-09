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Legenda Arsenal, Thierry Henry, menjelaskan apa yang dibutuhkan The Gunners dari bursa transfer musim panas ini - disertai peringatan bahwa hal itu "tidak mudah" dari sang "Invincible" kepada para pemenang gelar Liga Premier 2026
Rencana besar telah terwujud: Henry dan kejayaan Arsenal
Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga di bawah asuhan Mikel Arteta, sebuah prestasi yang telah menyatukan kembali para pendukung dan membuktikan keberhasilan proyek jangka panjang di Emirates Stadium. Saat merefleksikan pencapaian tersebut, Henry mengakui bahwa ia merasakan perubahan dalam mentalitas tim bahkan sebelum musim dimulai, dengan mencatat bahwa skuad tersebut akhirnya memiliki semua unsur yang diperlukan untuk melaju hingga akhir.
Berbicara tentang perasaannya terhadap skuad saat ini, Henry mengatakan kepada Betway: "Saya mengatakan di awal musim bahwa ini adalah pertama kalinya saya bisa melihat kami memenangkan liga, dan saya tidak ragu saat mengatakan bahwa kami harus memenangkannya. Sebelumnya, ada sesuatu yang hilang, tetapi tahun ini mereka berhasil mewujudkannya. Mengapa? Waktu, investasi yang tepat, dan akhirnya, saya bisa merasakan apa yang dirasakan tim. Ada sesuatu di sana – semangat juang, momen-momen penting – yang bisa Anda rasakan."
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Membangun dinasti di London Utara
Meskipun perayaan di London Utara itu bersejarah, sang pelatih asal Prancis sudah memikirkan apa yang diperlukan untuk mempertahankan standar tersebut. Bagi Henry, jendela transfer musim panas merupakan momen krusial di mana jajaran petinggi klub harus memutuskan cara mengembangkan formula kemenangan tanpa mengganggu kekompakan tim yang berhasil membawa pulang trofi.
Henry menjelaskan tantangan untuk tetap berada di puncak, dengan menyatakan: "Sekarang Anda harus membangun di atasnya. Sangat penting untuk melihat apa yang perlu ditambahkan agar tetap kompetitif. Ini juga hal lain ketika semua orang ingin menghancurkan Anda, dan semua orang ingin merebut gelar itu dari Anda. Jika Anda tidak memulai dengan baik, orang-orang akan mempertanyakan hal yang sama sepanjang musim lagi."
Kesulitan dalam menemukan profil yang tepat
Mantan penyerang itu menyebut perekrutan Marc Guehi dan Antoine Semenyo oleh Manchester City sebagai tolok ukur utama untuk penambahan pemain di tengah musim atau penyesuaian taktis yang memahami kerasnya kompetisi di Inggris. Ia memperingatkan bahwa menemukan pemain yang dapat langsung meningkatkan kualitas tim juara adalah tugas yang rumit bagi Arteta dan jajaran direksi The Gunners.
"Beradaptasi dan berkembang di level teratas adalah kunci," kata Henry. "Ini adalah tahun yang krusial karena Anda harus tahu siapa yang akan datang, siapa yang harus pergi, dan Anda harus membuat pilihan yang tepat. Kita telah melihat tim-tim yang mengira pemain baru akan datang dan membuat mereka lebih baik, tetapi butuh waktu untuk beradaptasi dengan Liga Premier. Jadi, apa yang akan dilakukan Arsenal? Mendatangkan seseorang yang bisa langsung beradaptasi dengan Liga Premier dan memberikan dampak instan dalam tim yang baru saja memenangkan liga tidak selalu mudah."
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Hubungan istimewa dengan masyarakat
Di luar taktik dan bursa transfer, Henry terharu oleh luapan emosi yang begitu besar yang terlihat selama parade perayaan gelar juara. Sebagai salah satu tokoh kunci di era "Invincible" klub tersebut, ia lebih memahami daripada kebanyakan orang betapa berartinya hal ini bagi komunitas Arsenal di seluruh dunia untuk kembali ke puncak.
"Yang saya tahu, kami memiliki banyak penggemar Arsenal di seluruh dunia, dan ketika Anda menang bersama Arsenal, rasanya berbeda," tutup Henry. "Ini adalah klub yang istimewa, pada akhirnya ini adalah klub rakyat, dan Anda telah melihatnya. Jalanan pun meresponsnya."
Dia menambahkan: "Mari jujur, itu hanya satu gelar, yang telah kami tunggu selama 22 tahun. Namun ketika Anda melihat cinta dan kasih sayang, serta bagaimana orang-orang merayakannya di London dan di seluruh dunia, Anda menyadari dampak Arsenal Football Club. Itu indah, kami menantikannya, dan jangan meremehkan dampak yang dimiliki Arsenal di komunitas."