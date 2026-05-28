Legenda Arsenal menjelaskan bagaimana ‘Unforgettables’ bisa mengungguli ‘Invincibles’ lewat kemenangan bersejarah di Liga Champions - dengan lagu ikonik Queen sebagai sumber inspirasi
Melampaui warisan The Invincibles
Keown yakin bahwa pertandingan puncak pada Sabtu nanti akan menempatkan skuad saat ini di atas tim musim 2003-04. Meskipun tim 'Invincibles' asuhan Arsene Wenger berhasil melewati satu musim liga tanpa terkalahkan, mereka tak pernah berhasil mengangkat trofi Liga Champions, dan harus tersingkir di final 2006 melawan Barcelona.
“Mereka akan menjadi pemenang, itulah yang akan mereka capai — dan itu sudah cukup bagi saya,” kata Keown seperti dikutip Evening Standard. “Dan mereka akan menjadi pemenang Liga Champions pertama sepanjang sejarah. Jadi bagi saya, mereka adalah ‘Nomor Satu’. Mereka bukan sekadar ‘Unforgettables’ atau ‘Invincibles’. Mereka adalah ‘Number Ones’. Hal itu menempatkan mereka sebagai nomor satu, karena tidak ada tim lain yang pernah memenangkannya. Kami telah mengecewakan di Eropa. Ada kompetisi Piala Pemenang Piala yang lepas dari genggaman kami. Piala UEFA juga, Galatasaray mengalahkan kami melalui adu penalti. Jadi, klub kini perlu melakukan sesuatu yang besar di Eropa.”
Inspirasi dari Ratu dan perubahan pola pikir
The Gunners melangkah ke final dengan keyakinan yang semakin kuat setelah mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar juara domestik. Keown berpendapat bahwa perasaan menjadi juara telah mengubah DNA tim, sambil mencatat bahwa bahkan musik yang terkait dengan kemenangan mereka di Liga Premier baru-baru ini telah memainkan peran psikologis dalam perkembangan mereka.
“Satu hal yang saya temukan, ketika Anda mendengar musik itu, musik Queen—Anda tahu, ‘We Are The Champions’—itu memberi pengaruh pada Anda,” kata Keown. “Anda mulai percaya bahwa Anda bisa mencapai apa saja. Langit adalah batasnya. Hal ini menciptakan landasan bagi klub. Ini akan memberi mereka sayap untuk melangkah dan melakukan sesuatu yang benar-benar istimewa.”
Kembali ke mode pertempuran
Setelah perayaan meriah menyusul keberhasilan mereka meraih gelar juara—yang dipastikan setelah hasil imbang Manchester City melawan Bournemouth dan dilanjutkan dengan upacara penyerahan trofi di Selhurst Park—Arteta menuntut agar para pemain kembali fokus. Skuad terbang ke Budapest pada Kamis, dengan Keown menekankan pentingnya para pemain segera menemukan kembali semangat kompetitif mereka setelah pesta berakhir.
“Semakin lama waktu yang Anda miliki, semakin baik,” tambah Keown mengenai waktu persiapan. “Saya harap ada jeda yang cukup antara perayaan itu, yang mengubah Anda menjadi makhluk yang berbeda. Anda harus kembali marah, marah untuk menang. Tapi saya cukup yakin mereka sedang melewati fase itu sekarang.”
Taruhan Timber Fitness
Salah satu dilema utama Arteta terkait pemilihan pemain adalah Jurrien Timber, yang absen sejak Maret akibat cedera pangkal paha. Pemain asal Belanda itu sangat ingin tampil melawan PSG, khususnya untuk mengantisipasi ancaman Khvicha Kvaratskhelia, yang tampil sangat mematikan bagi raksasa Prancis tersebut musim ini dengan 10 gol dan enam assist di kompetisi ini.
“[Timber] mungkin satu-satunya pemain di dunia sepak bola yang bisa menghadapinya,” jelas Keown. “Jadi karena itu, dia akan diberi waktu sedikit lebih lama. Biasanya, bagi seseorang yang absen selama itu, Anda akan berkata: ‘Oke, sudah terlambat’. Karena dia belum bermain, apa, 10 pertandingan, 11 pertandingan? Tapi dia adalah pemain yang cukup unik. Cara dia bergerak dengan lincah dan cara dia merebut bola, serta dia sangat agresif dan merupakan bek yang sangat suka kontak fisik. Pemain sayap PSG sangat agresif saat menyerang, dan Anda harus bisa mengimbangi itu.”