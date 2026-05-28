Legenda Arsenal menjelaskan bagaimana ‘Unforgettables’ bisa mengungguli ‘Invincibles’ lewat kemenangan bersejarah di Liga Champions - dengan lagu ikonik Queen sebagai sumber inspirasi

Keown yakin bahwa pertandingan puncak pada Sabtu nanti akan menempatkan skuad saat ini di atas tim musim 2003-04. Meskipun tim 'Invincibles' asuhan Arsene Wenger berhasil melewati satu musim liga tanpa terkalahkan, mereka tak pernah berhasil mengangkat trofi Liga Champions, dan harus tersingkir di final 2006 melawan Barcelona.

“Mereka akan menjadi pemenang, itulah yang akan mereka capai — dan itu sudah cukup bagi saya,” kata Keown seperti dikutip Evening Standard. “Dan mereka akan menjadi pemenang Liga Champions pertama sepanjang sejarah. Jadi bagi saya, mereka adalah ‘Nomor Satu’. Mereka bukan sekadar ‘Unforgettables’ atau ‘Invincibles’. Mereka adalah ‘Number Ones’. Hal itu menempatkan mereka sebagai nomor satu, karena tidak ada tim lain yang pernah memenangkannya. Kami telah mengecewakan di Eropa. Ada kompetisi Piala Pemenang Piala yang lepas dari genggaman kami. Piala UEFA juga, Galatasaray mengalahkan kami melalui adu penalti. Jadi, klub kini perlu melakukan sesuatu yang besar di Eropa.”