Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
Legenda Arsenal mengungkapkan bagaimana Max Dowman meminta nasihat dan mengeluh tentang penampilannya sendiri

Meskipun telah menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier, bintang muda Arsenal, Max Dowman, tetap menjadi kritikus terkeras bagi dirinya sendiri. Pemain sensasional berusia 16 tahun ini terus menghubungi mantan mentornya, Jack Wilshere, untuk mengeluhkan penampilannya dan meminta nasihat saat ia menghadapi tekanan besar di level senior serta mengejar pencapaian bersejarah di bawah asuhan Mikel Arteta.

  • Wadah untuk bintang yang sedang naik daun

    Dowman sering menghubungi Wilshere, yang memberi kesempatan debut kepada remaja itu di tim U-18 saat usianya baru 13 tahun. Kini sebagai manajer Luton Town, pria berusia 34 tahun itu tetap menjadi orang kepercayaan dekat bagi sang penyerang. Meskipun tampil gemilang sebagai Man of the Match saat melawan Mansfield Town di Piala FA, sang pemain muda tetap merasa frustrasi. Wilshere mengatakan kepada The Sun: "Saya dan Max sering berkomunikasi. Terakhir kali saya berbicara dengannya adalah setelah pertandingan melawan Mansfield dan dia tidak puas dengan penampilannya. Saya tahu dia pasti akan merasa begitu, karena memang begitulah sifatnya."

    'Sungguh menyegarkan' - Wilshire mengagumi mentalitas Dowman

    Semangat yang tak kenal lelah inilah yang membedakan sang pemain muda dari rekan-rekannya. Saat ia pulih dari cedera pergelangan kaki baru-baru ini untuk kembali bermain bersama Arsenal, hasratnya untuk terus berkembang tetap terlihat jelas. Manajer Luton menyoroti sikap menyegarkan ini, dengan menyatakan: "Saat ini, ada banyak perhatian terhadap para pemain. Namun, Max ingin terus ditantang. Itu sungguh menyegarkan. Ia tidak ingin mendengar apa yang menjadi kelebihannya — ia sudah tahu itu. Ia ingin tahu bagaimana ia bisa berkembang." Pola pikir ini bisa menjadi kunci penting saat ia membidik tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.

  • Pandangan mendalam mengenai tuntutan

    Wilshere adalah pemain yang sangat paham tentang bagaimana menembus tim utama Arsenal di usia muda, dan ia telah mengungkapkan bagaimana ia berusaha membantu Dowman. Ia menjelaskan: "Saya mencoba membantunya dengan pengalaman saya dalam menembus tim utama dan bermain di usia muda. Selain itu, saya juga berusaha membantunya memahami apa yang diinginkan Mikel Arteta, agar ia memiliki sedikit keunggulan. Ia tetap harus tetap fokus dan bekerja keras. Masih ada ruang untuk perbaikan dan Max akan menjadi orang pertama yang mengakuinya."

    Apa langkah selanjutnya bagi Dowman?

    Dowman baru-baru ini memastikan kemenangan 2-0 atas Everton dengan mencetak gol ke gawang Jordan Pickford pada masa tambahan waktu, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut pada usia 16 tahun dan 73 hari. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi remaja ini? Ia kini berada di ambang pencapaian bersejarah lainnya. Jika ia turun ke lapangan Wembley dalam laga final Carabao Cup melawan Manchester City, ia akan menjadi pemain termuda yang tampil dalam final kompetisi domestik besar sejak Perang Dunia II.

