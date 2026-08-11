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Legenda Arsenal dukung kesepakatan pertukaran mengejutkan untuk bintang Manchester United Marcus Rashford
Dixon mengusulkan kesepakatan pertukaran mengejutkan
Mantan bek Inggris dan Arsenal, Dixon, meyakini pertukaran pemain yang melibatkan Rashford dan Lewis-Skelly terlalu masuk akal untuk ditolak. Kesepakatan ambisius itu akan membuat penyerang United pindah ke London Utara, dengan pemain muda Arsenal tersebut menuju ke arah sebaliknya ke Old Trafford. Dixon menilai transaksi itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, dengan memberi Lewis-Skelly kesempatan krusial bermain di tim utama sekaligus menambah kualitas berpengalaman ke dalam skuad Arteta.
- Getty Images Sport
Arteta dipuji sebagai manajer ideal untuk Rashford
Berbicara soal apakah ia akan menyetujui pertukaran itu, Dixon mendukung langkah tersebut sebagai hal positif bagi kedua pemain. Ia menyoroti kemampuan Arteta dalam mengelola pemain sebagai faktor kunci untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Rashford.
"Apakah saya akan menukar mereka (Myles Lewis Skelly dan Marcus Rashford)? Ya, kalau dipikir-pikir, mungkin saya akan melakukannya," kata Dixon kepada BestBettingSites. "Dan itu bukan karena saya menentang Myles Lewis-Skelly, melainkan soal memberinya kebebasan untuk pergi dan mengembangkan permainannya di tempat lain.
"Dengan Marcus Rashford, dia adalah pemain yang butuh dukungan, dan Arteta akan sangat cocok untuknya. Beri dia perhatian itu, beri dia kebebasan untuk bermain di sisi kiri, dan ya, saya ingin melihatnya mengenakan seragam Arsenal. Saya punya keraguan apakah dia konsisten menjadi pemain kelas atas, tetapi berdasarkan apa yang dimiliki Arsenal dalam skuad saat ini, dia akan menjadi tambahan yang bagus."
Absennya Rashford yang panjang di Old Trafford
Penyerang itu telah menjalani periode panjang absen dari aksi bersama United. Rashford mencatatkan penampilan terakhir dari total 426 laganya untuk United dalam pertandingan Liga Europa melawan Viktoria Plzen pada 12 Desember 2024. Pada awal bulan itu, ia memborong dua gol saat menghadapi Everton untuk mencapai 138 gol bagi Manchester United.
Setelah menghilang dari sorotan selama 18 bulan, Rashford tetap menjadi bahan pembicaraan utama di sekitar Old Trafford. Jika manajer Manchester United Michael Carrick bisa membuatnya kembali tajam, ia akan terasa seperti tambahan baru bagi klub.
- Getty
Apa yang akan terjadi pada kedua klub itu
Manchester United tetap bertekad untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar-gelar besar di kompetisi domestik maupun Eropa. Mengembalikan Rashford ke performa terbaiknya tetap menjadi hal yang sangat penting bagi ambisi tersebut. Sementara itu, Arsenal terus mengevaluasi kedalaman skuad mereka saat berupaya membangun dari kemajuan yang mereka capai belakangan ini di bawah Arteta.
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