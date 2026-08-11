Berbicara soal apakah ia akan menyetujui pertukaran itu, Dixon mendukung langkah tersebut sebagai hal positif bagi kedua pemain. Ia menyoroti kemampuan Arteta dalam mengelola pemain sebagai faktor kunci untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Rashford.

"Apakah saya akan menukar mereka (Myles Lewis Skelly dan Marcus Rashford)? Ya, kalau dipikir-pikir, mungkin saya akan melakukannya," kata Dixon kepada BestBettingSites. "Dan itu bukan karena saya menentang Myles Lewis-Skelly, melainkan soal memberinya kebebasan untuk pergi dan mengembangkan permainannya di tempat lain.

"Dengan Marcus Rashford, dia adalah pemain yang butuh dukungan, dan Arteta akan sangat cocok untuknya. Beri dia perhatian itu, beri dia kebebasan untuk bermain di sisi kiri, dan ya, saya ingin melihatnya mengenakan seragam Arsenal. Saya punya keraguan apakah dia konsisten menjadi pemain kelas atas, tetapi berdasarkan apa yang dimiliki Arsenal dalam skuad saat ini, dia akan menjadi tambahan yang bagus."