LEGACY: Perjalanan Aljazair di Piala Dunia - dari 'Kekalahan Memalukan di Gijon' hingga kebanggaan di Porto Alegre

Ini adalah Legacy, seri fitur dan podcast GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah dan semangat di balik negara-negara yang membentuk permainan sepak bola dunia. Kali ini, kami menengok kembali salah satu perjalanan paling emosional dalam sepak bola: perjalanan Aljazair dari Gijon hingga Porto Alegre. Dari kekecewaan tahun 1982 hingga kebanggaan tahun 2014, ini adalah kisah sebuah tim yang mengubah ketidakadilan menjadi identitas, dan menunjukkan kepada dunia bahwa bagi Aljazair, mimpi tidak pernah mati.

Oleh Ayman Youssef

Saya berada di sana pada musim panas 1982. Seorang pemuda dengan koper kecil, sebuah buku catatan, dan bendera hijau, putih, dan merah yang disembunyikan di antara kertas-kertas saya, seolah-olah itu adalah rahasia.

Saya tidak hanya akan meliput turnamen sepak bola; saya akan menyaksikan kelahiran mimpi Aljazair di panggung dunia. Perjalanan ke Spanyol itu bukan tugas kerja; itu adalah takdir. Saya percaya sepak bola bisa melakukan apa yang politik tidak bisa - membuat dunia mendengarkan kita, bahkan jika hanya selama 90 menit.

    Tiba dengan gaya

    Kereta api Spanyol bergoyang ke utara menuju Gijon, dipenuhi oleh para penggemar dari berbagai penjuru dunia; orang-orang Jerman dengan topi mereka, penggemar Spanyol yang bersemangat, dan sekelompok kecil orang Aljazair yang mengibarkan bendera meskipun lelah dan jarak yang telah mereka tempuh. Aku menatap mereka dan berpikir, ‘Betapa banyak kisah yang tersimpan di kereta ini, tentang impian, kenangan, dan air mata yang akan datang’.

    Di dalam kereta, saya membeli salinan El Pais. Judulnya berbunyi: “Pertandingan mudah bagi Jerman. Tidak ada kejutan yang diharapkan.” Di majalah Kicker, saya membaca: “Aljazair memiliki semangat… tapi sepak bola membutuhkan lebih dari sekadar semangat.” Saya tersenyum. Saya tidak tahu apakah kesombongan mereka akan membuat mereka meremehkan kami, tapi saya yakin bahwa di dalam setiap orang Aljazair ada sesuatu yang tidak boleh diremehkan.

    Stadion itu sendiri mendidih, rumput berkilau di bawah matahari pucat, seolah langit sendiri menanti keajaiban. Aljazair dalam seragam hijau, berhadapan dengan Jerman yang berwajah muram. Rabah Madjer bersinar seperti pedang sementara Lakhdar Belloumi tersenyum dengan keyakinan seorang pria yang tahu bahwa sejarah memihak pada yang berani.

    Aku melompat dari tempat dudukku setelah gol pembuka Madjer, pena jatuh dari tanganku, dan aku berteriak sekeras-kerasnya. Aku melihat bendera Aljazair berkibar di stadion Eropa untuk pertama kalinya. Lalu datanglah gol balasan Jerman… Ketegangan sejenak, tapi Belloumi ada di sana - gol! Aljazair dua, Jerman satu.

    Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Bahkan jurnalis Jerman pun diam sejenak sebelum menulis dengan bingung. Keesokan harinya, koran-koran berbicara dengan suara dunia. LeMonde: "Orang-orang Aljazair memberi pelajaran tentang martabat kepada Jerman yang sombong"; The Guardian: "Pertandingan ini akan mengubah pandangan Eropa tentang sepak bola Afrika"; Bild: "Mereka mengejutkan kami… Kami tidak pernah mengira ini. Sebuah penghinaan bagi Jerman."

    Malam itu, kami tidak bisa tidur. Para penggemar Aljazair bernyanyi di jalan-jalan Gijon hingga fajar. Kami bukan hanya pemenang, kami adalah orang Arab pertama yang mengalahkan Jerman di Piala Dunia.

  • Konspirasi

    Beberapa hari kemudian, kami menanti hasil pertandingan Jerman melawan Austria, pertandingan terakhir di fase grup. Yang dibutuhkan Aljazair hanyalah hasil yang adil; namun, mereka menjadi korban dari kesepakatan rahasia.

    Apa yang terjadi pada 25 Juni 1982 adalah noda hitam dalam sejarah Piala Dunia. Jerman mencetak gol pada menit ke-10, dan kemudian pertandingan terhenti. Umpan pendek, peluit protes, sorakan dari tribun. Seolah-olah para pemain telah sepakat untuk diam. Tidak ada serangan, tidak ada gairah, tidak ada sepak bola.

    Jurnalis Spanyol di sampingku bergumam, "¡Esto es una vergüenza! (Ini adalah sebuah aib!)". Para pendukung Spanyol berteriak, "¡Fuera! ¡Fuera!". Bahkan komentator berhenti berbicara sebagai protes.

    Kami di ruang pers terdiam, menyadari bahwa kualifikasi telah dicuri di depan mata dunia. The Times menulis keesokan harinya: "Gijon… Hari ketika sportivitas mati". Di Aljazair, orang-orang turun ke jalan, bukan untuk menangis, tetapi dengan bangga. Seorang penggemar berkata di televisi nasional, "Kami memenangkan martabat… Dan kalah karena selembar kebohongan."

    Kembali ke panggung

    Empat tahun setelah Gijon, Aljazair mengira luka itu telah sembuh. Tapi kenyataannya, mimpi itu tak pernah mati. Kami kembali ke Piala Dunia di Meksiko, generasi baru yang membawa beban kejayaan masa lalu, dan generasi yang lebih tua menonton dari jauh, tersenyum dan menanti kebahagiaan.

    Saya ada di sana, di bawah terik matahari Meksiko, menulis laporan di kertas kuning, mengingat Gijon dalam setiap umpan, setiap sorakan. Bagaimana saya bisa melupakannya?

    Kami menghadapi Irlandia Utara, Brasil, dan Spanyol - grup yang sulit, seolah-olah takdir ingin menguji Aljazair lagi. Kami imbang 1-1 dengan Irlandia Utara berkat gol indah dari Djamel Zidane. Saya tak akan pernah lupa kegembiraan di stadion setelah gol itu; harapan kembali ke hati orang-orang Aljazair. Namun melawan Brasil, saya melihat campuran ketakutan dan tekad di mata para pemain, seolah Madjer dan rekan-rekannya berbisik, ‘Kami tak akan dilupakan, apapun hasilnya’. Pada menit ke-66, Aljazair kebobolan gol fatal.

    Dalam pertandingan ketiga melawan Spanyol, keputusasaan mulai merayap. Aljazair masuk ke lapangan sudah kalah sebelum peluit dibunyikan, dan kekalahan 3-0 mengakhiri perjalanan kami. Ya, perjalanan berakhir lebih awal, tapi kami keluar dengan kepala tegak, bernyanyi seperti di Gijon: ‘Kami mungkin kalah dalam skor, tapi tidak pernah dalam prinsip’.

    Turnamen itu menandai perpisahan generasi emas, membawa aroma kemenangan dan rasa sakit pengkhianatan. Kemudian datang tahun-tahun keheningan; tahun-tahun ketika Aljazair menghilang dari Piala Dunia, tetapi tidak pernah dari hati atau catatan kami.

    Kebahagiaan di Omdurman

    Puluhan tahun berlalu dan generasi demi generasi tumbuh tanpa pernah merasakan sensasi Piala Dunia, sementara sepak bola Aljazair terombang-ambing dalam krisis dan kekecewaan. Namun, pada akhir dekade 2000-an, benih harapan mulai berkecambah kembali.

    Pada 2009, takdir kembali memanggil dalam kualifikasi Piala Dunia, saat duel sengit antara Mesir dan Aljazair menghidupkan kembali kenangan kebanggaan dan kehormatan. Di Aljazair, hati berdetak mengikuti irama sejarah. Di Kairo, ketegangan memuncak. Kedua tim berakhir imbang dalam poin, memaksa dilakukannya playoff penentu. Ini bukan sekadar pertandingan; ini adalah kisah sebuah bangsa yang menuntut haknya untuk bermimpi.

    Pertandingan penentu berlangsung di Omdurman, Sudan. Malam itu takkan pernah terlupakan. Aku ada di sana, memegang kertas dan telepon, gemetar. Stadion penuh, bendera berkibar, air mata mengalir sebelum gol tercipta. Dan pada menit ke-40, aku berteriak hingga suaraku pecah. Aku memeluk pria terdekat meski tak tahu siapa dia. Apakah dia Aljazair? Arab? Tak masalah. Kita adalah satu bangsa, satu detak jantung.

    Saya tidak bisa menggambarkan gemuruh yang menggemparkan Omdurman, hingga kini masih bergema di dalam diri saya. Legenda telah terwujud: Aljazair kembali ke Piala Dunia setelah 24 tahun absen.

    Mimpi itu kembali

    Ketika saya tiba di Johannesburg, saya merasa seolah-olah seluruh Afrika menyambut kami. Bendera Aljazair berkibar di setiap sudut, sorak-sorai kami bergema seperti lagu kebangsaan itu sendiri. 

    Kami berhadapan dengan Slovenia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan meskipun Aljazair tidak mendapatkan banyak poin, tetapi kami mendapatkan sesuatu yang lebih besar: Keberadaan.

    Saya melihat seorang pemuda berusia 20 tahun menangis bahagia hanya karena mendengar lagu Kassaman di Piala Dunia. Saya berpikir, ‘Bahkan jika generasi ini tidak pernah mengenal Gijon, setidaknya mereka akan tahu bahwa Aljazair tidak pernah mati dua kali’. Kami tersingkir lebih awal, tetapi kami telah kembali ke kehidupan. Dan kembalinya itu adalah prolog untuk sesuatu yang lebih besar di Brasil, empat tahun kemudian.

    Menonton dari jauh

    Pada tahun 2014, saya tidak berada di stadion. Saya malah duduk di sebuah kafe sederhana di Bab El Oued, dikelilingi oleh para pemuda, kebanyakan dari mereka belum lahir saat kami bermain di Gijon

    Foto-foto lama Belloumi dan Madjer terpajang di dinding, para pahlawan yang pernah mengalahkan Jerman. Di layar TV kecil, bendera Aljazair berkibar di sudut siaran. Saya berbisik pada diri sendiri, "Apakah keajaiban Gijon akan terulang lagi?". Saya tidak ingin merasakan kekecewaan itu lagi.

    Semua orang diam, kecuali suara detak jantung yang berdebar karena ketakutan, keraguan, dan harapan. Rais M’Bolhi menahan tembakan seolah terbuat dari api dan besi; Islam Slimani menyerang, sementara Manuel Neuer bermain seperti bek kesepuluh. Setiap menit adalah pertempuran; setiap umpan, teriakan. Pertandingan itu epik, sebuah maraton.

    Jerman tidak bisa mencetak gol di waktu normal, tetapi di waktu tambahan, Andre Schurrle mencetak gol setelah dua menit. Kekecewaan. Kemudian Mesut Ozil menambah gol kedua menjelang akhir. Tetapi Aljazair tidak menyerah. Di menit ke-120, Abdelmoumene Djabou mencetak gol. Kafe itu meledak. Gol itu adalah teriakan kebanggaan kami, jawaban kami atas Gijon.

    Seorang pemuda di sampingku menangis dan berkata: "Paman, hari ini kita mengangkat kepala kita seperti yang kamu lakukan pada ’82". Aku menatapnya, dan aku bersumpah, Gijon akhirnya tersenyum. Kita tidak menang dalam pertandingan, tetapi kita merebut kembali kebanggaan kita.

    Setelah pertandingan, nada dunia berubah. BBC Sport menulis, "Aljazair tidak kalah, mereka memperoleh penghormatan dunia"; di Der Spiegel, "Orang-orang Aljazair menghidupkan kembali hantu Gijon dan mendefinisikan ulang kebanggaan dan martabat"; Jamal Jabali dari Al Jazeera menulis: "Gijon adalah konspirasi; Porto Alegre adalah balas dendam yang mulia - belum selesai, tapi terhormat". Bahkan Le Monde memuat headline: "Aljazair, tim yang membuat Jerman gemetar dan melihat tepi jurang".

    Kami tahu kami belum membalas dendam dengan gol, tetapi kami telah merebut kembali rasa hormat, dan merebut kembali sejarah.

  • Warisan Gijon

    Setelah skandal 1982, FIFA memutuskan bahwa semua pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan secara bersamaan. Aturan yang sederhana, namun memastikan keadilan. Sebagai tanggapan, World Soccer Magazine menulis: "Gijon tidak sia-sia, ia mengubah Piala Dunia selamanya." 

    Dengan demikian, nama Aljazair terukir dalam ingatan FIFA; bukan sebagai tim yang gagal lolos kualifikasi, tetapi sebagai tim yang menang demi prinsip. Itu adalah kemenangan yang tidak sempurna, namun memberikan keadilan bagi sepak bola itu sendiri. Hingga hari ini, Madjer, Belloumi, dan rekan-rekan setimnya tetap abadi dalam kesadaran sepak bola.

