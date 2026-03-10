LEGACY: Perjalanan Aljazair di Piala Dunia - dari 'Kekalahan Memalukan di Gijon' hingga kebanggaan di Porto Alegre

Kereta api Spanyol bergoyang ke utara menuju Gijon, dipenuhi oleh para penggemar dari berbagai penjuru dunia; orang-orang Jerman dengan topi mereka, penggemar Spanyol yang bersemangat, dan sekelompok kecil orang Aljazair yang mengibarkan bendera meskipun lelah dan jarak yang telah mereka tempuh. Aku menatap mereka dan berpikir, ‘Betapa banyak kisah yang tersimpan di kereta ini, tentang impian, kenangan, dan air mata yang akan datang’.

Di dalam kereta, saya membeli salinan El Pais. Judulnya berbunyi: “Pertandingan mudah bagi Jerman. Tidak ada kejutan yang diharapkan.” Di majalah Kicker, saya membaca: “Aljazair memiliki semangat… tapi sepak bola membutuhkan lebih dari sekadar semangat.” Saya tersenyum. Saya tidak tahu apakah kesombongan mereka akan membuat mereka meremehkan kami, tapi saya yakin bahwa di dalam setiap orang Aljazair ada sesuatu yang tidak boleh diremehkan.

Stadion itu sendiri mendidih, rumput berkilau di bawah matahari pucat, seolah langit sendiri menanti keajaiban. Aljazair dalam seragam hijau, berhadapan dengan Jerman yang berwajah muram. Rabah Madjer bersinar seperti pedang sementara Lakhdar Belloumi tersenyum dengan keyakinan seorang pria yang tahu bahwa sejarah memihak pada yang berani.

Aku melompat dari tempat dudukku setelah gol pembuka Madjer, pena jatuh dari tanganku, dan aku berteriak sekeras-kerasnya. Aku melihat bendera Aljazair berkibar di stadion Eropa untuk pertama kalinya. Lalu datanglah gol balasan Jerman… Ketegangan sejenak, tapi Belloumi ada di sana - gol! Aljazair dua, Jerman satu.

Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Bahkan jurnalis Jerman pun diam sejenak sebelum menulis dengan bingung. Keesokan harinya, koran-koran berbicara dengan suara dunia. LeMonde: "Orang-orang Aljazair memberi pelajaran tentang martabat kepada Jerman yang sombong"; The Guardian: "Pertandingan ini akan mengubah pandangan Eropa tentang sepak bola Afrika"; Bild: "Mereka mengejutkan kami… Kami tidak pernah mengira ini. Sebuah penghinaan bagi Jerman."

Malam itu, kami tidak bisa tidur. Para penggemar Aljazair bernyanyi di jalan-jalan Gijon hingga fajar. Kami bukan hanya pemenang, kami adalah orang Arab pertama yang mengalahkan Jerman di Piala Dunia.