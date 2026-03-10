LEGACY: Perjalanan Aljazair di Piala Dunia - dari 'Kekalahan Memalukan di Gijon' hingga kebanggaan di Porto Alegre

Pada tahun 2014, saya tidak berada di stadion. Saya malah duduk di sebuah kafe sederhana di Bab El Oued, dikelilingi oleh para pemuda, kebanyakan dari mereka belum lahir saat kami bermain di Gijon
Foto-foto lama Belloumi dan Madjer terpajang di dinding, para pahlawan yang pernah mengalahkan Jerman. Di layar TV kecil, bendera Aljazair berkibar di sudut siaran. Saya berbisik pada diri sendiri, "Apakah keajaiban Gijon akan terulang lagi?". Saya tidak ingin merasakan kekecewaan itu lagi.
Semua orang diam, kecuali suara detak jantung yang berdebar karena ketakutan, keraguan, dan harapan. Rais M’Bolhi menahan tembakan seolah terbuat dari api dan besi; Islam Slimani menyerang, sementara Manuel Neuer bermain seperti bek kesepuluh. Setiap menit adalah pertempuran; setiap umpan, teriakan. Pertandingan itu epik, sebuah maraton.
Jerman tidak bisa mencetak gol di waktu normal, tetapi di waktu tambahan, Andre Schurrle mencetak gol setelah dua menit. Kekecewaan. Kemudian Mesut Ozil menambah gol kedua menjelang akhir. Tetapi Aljazair tidak menyerah. Di menit ke-120, Abdelmoumene Djabou mencetak gol. Kafe itu meledak. Gol itu adalah teriakan kebanggaan kami, jawaban kami atas Gijon.
Seorang pemuda di sampingku menangis dan berkata: "Paman, hari ini kita mengangkat kepala kita seperti yang kamu lakukan pada ’82". Aku menatapnya, dan aku bersumpah, Gijon akhirnya tersenyum. Kita tidak menang dalam pertandingan, tetapi kita merebut kembali kebanggaan kita.
Setelah pertandingan, nada dunia berubah. BBC Sport menulis, "Aljazair tidak kalah, mereka memperoleh penghormatan dunia"; di Der Spiegel, "Orang-orang Aljazair menghidupkan kembali hantu Gijon dan mendefinisikan ulang kebanggaan dan martabat"; Jamal Jabali dari Al Jazeera menulis: "Gijon adalah konspirasi; Porto Alegre adalah balas dendam yang mulia - belum selesai, tapi terhormat". Bahkan Le Monde memuat headline: "Aljazair, tim yang membuat Jerman gemetar dan melihat tepi jurang".
Kami tahu kami belum membalas dendam dengan gol, tetapi kami telah merebut kembali rasa hormat, dan merebut kembali sejarah.