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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL

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LEGACY: Messi-mania - Bagaimana Leo, sang juara Piala Dunia, menaklukkan Amerika menjelang penampilan terakhirnya pada 2026

Legacy
World Cup
L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES

Inilah Legacy, seri artikel dan podcast dari GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengungkap kisah dan semangat di balik negara-negara yang mendefinisikan olahraga sepak bola dunia. Minggu ini, kami menyelami kemunculan Lionel Messi di Amerika Serikat, ikatan emosional yang mengubah Miami, dampaknya yang luar biasa terhadap sepak bola AS, serta kemungkinan bahwa Piala Dunia mendatang dapat menjadi panggung paling tepat dalam kariernya—panggung yang dibangun di atas rasa nyaman, rasa memiliki, dan penonton yang memperlakukannya layaknya pahlawan mereka sendiri.

Matahari terik menyinari jalan raya yang membentang di sepanjang Stadion DRV PNK. Saat ini tengah hari di Fort Lauderdale dan udara terasa bergetar seolah-olah ada setrika tak terlihat yang diletakkan di atas aspal. Mobil-mobil melintas dengan musik yang keras, banyak di antaranya menempelkan bendera biru langit dan putih di jendela mereka. Di dinding-dinding sekitarnya, mural Lionel Messi sudah menjadi bagian dari pemandangan: Satu menggambarkannya mengenakan jersey merah muda Inter Miami, yang lain mengenakan kaus biru langit dan putih Argentina sambil mengangkat Piala Dunia. Reggaeton mengalun di bar-bar, di mana cukup bagi seseorang untuk menyebut kata ‘Messi’ agar senyuman, komentar, atau seruan ‘Vamos Argentina!’ muncul. Inilah Miami.

Ini adalah tempat di mana batas-batas lenyap. Di mana seorang warga Venezuela bisa menjual empanada Argentina kepada seorang Kolombia, sementara di layar di belakang, Messi menentukan hasil pertandingan melawan Orlando City. Namun, sejak kedatangan sang No. 10, sesuatu telah berubah di kota ini.

Sepak bola, olahraga yang selama bertahun-tahun hanyalah keunikan imigran, kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. “Ini kota Messi,” kata banyak orang tanpa ironi, karena apa yang telah diciptakan kapten Argentina itu di Florida Selatan tak pernah terjadi sebelumnya.

Kedatangannya di Inter Miami tidak hanya merevolusi MLS, tetapi juga mengubah identitas olahraga seluruh wilayah. Kaos pink ludes terjual dalam hitungan jam. Harga tiket melonjak dari $30 menjadi lebih dari $400. Penerbangan dari Buenos Aires ke Miami meningkat 25 persen selama bulan-bulan pertama kedatangannya.

Namun, hal yang paling mengesankan adalah fenomena simbolisnya: Lionel Messi, bocah yang lahir di Rosario dan menaklukkan dunia, menemukan tanah air sepak bola keduanya di Amerika Serikat. Dan detail itu, lingkungan yang akrab, wilayah emosional itu, bisa menjadi kunci kesuksesannya kembali di Piala Dunia 2026.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    "Messi telah mengubah hidup kami"

    Piala Dunia 2026 akan berbeda dari yang lain. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara — Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada — meskipun jantung turnamen ini berada di negara raksasa di utara. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Argentina akan memainkan salah satu pertandingannya di Miami.

    Messi mengenal lapangan-lapangan ini, rumput yang cepat, malam yang lembap, stadion yang nyaman, penonton yang antusias namun menghormati, dan ia telah bermain di sana bersama Inter Miami serta menyesuaikannya dengan permainannya. Ia tahu perjalanan antar kota, jarak antar venue, dan jadwalnya. Ia tahu bagaimana tubuhnya bereaksi dalam kondisi tersebut. Pada usia 39 tahun, usia yang akan ia capai selama Piala Dunia, detail-detail seperti itu bisa menjadi penentu.

    ‘Messi Amerika’ bukanlah sekadar strategi pemasaran. Itu adalah evolusi alami seorang pemain yang, setelah memenangkan segalanya, mencari tempat di mana dia bisa terus menikmati sepak bola tanpa beban tuntutan Eropa. Di Miami dia menemukannya; sebuah lingkungan di mana sepak bola berbaur dengan kehidupan sehari-hari, di mana latihan berakhir dan matahari terbenam menanti hanya beberapa meter dari laut.

    “Messi mengubah hidup kami,” kata seorang karyawan klub sambil menata bola di lapangan latihan. “Bukan hanya tim. Kota ini. Sepak bola. Semua orang.” Dan dia benar. Karena Messi tidak datang ke AS untuk pensiun; dia datang untuk berkembang, membuka bab baru, menjadi jembatan antara sepak bola Latin dan AS, antara epik dan pertunjukan.

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Suasana yang memuncak

    Malam ketika Messi melakukan debutnya bersama Inter Miami, kota itu seakan membeku. Saat itu bulan Juli, dan hawa panas melekat di tubuh layaknya selimut. Di dalam stadion, cahaya-cahaya ponsel membentuk konstelasi berwarna merah muda. Messi melangkah ke lapangan, menyentuh bola dua kali, dan pada menit terakhir melepaskan tendangan bebas yang melesat ke sudut atas gawang.

    David Beckham menangis. Antonela, istri Messi, tersenyum. Dan penonton, yang terdiri dari campuran beragam orang Argentina, Kuba, Honduras, Amerika, dan turis, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak terulang. Sejak saat itu, ‘Messi-mania’ telah menjadi fenomena sosial yang besar.

    Akademi sepak bola remaja di daerah tersebut tumbuh 60%. Bar-bar Argentina buka lebih awal saat Miami bertanding. Supermarket menjual mate dan jersey Argentina. Bahkan orang Amerika yang paling enggan pun mulai mengikuti pertandingan MLS.

    Namun, hal yang paling kuat adalah emosi yang diciptakan Messi. Di tribun, keluarga-keluarga utuh datang dari negara bagian lain hanya untuk melihatnya. Anak-anak menangis saat menontonnya berlatih. Orang dewasa yang belum pernah menginjakkan kaki di stadion sepak bola kini menyanyikan ‘Muchachos’ dengan aksen Inggris yang buruk. Ini adalah demam, ya, tapi juga perasaan penebusan.

    Messi, yang sering dituduh ‘tidak memiliki rasa’ terhadap jersey Argentina saat masih muda, menemukan di Miami sintesis yang sempurna: Sebuah kota yang memujanya tanpa meminta imbalan apa pun, yang merayakannya hanya karena keberadaannya. Dan koneksi itu bisa menjadi dorongan yang menyertainya pada 2026, saat dunia sekali lagi berputar di sekitar sebuah bola.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Disesuaikan dengan kebutuhan

    Segalanya tampak sejalan: jadwal, logistik, dan narasinya. Seandainya sepak bola adalah sebuah film, ini akan menjadi babak penutup yang sempurna. Sebab, Amerika Serikat tak hanya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, tetapi juga panggung megah bagi penutupan sebuah era. Dan Messi, yang telah meraih segala gelar yang bisa diraih seorang pemain, akan datang bukan hanya membawa trofi. Ia akan datang dengan rasa memiliki. 

    Argentina akan menjadi tim yang paling banyak ditonton, tetapi bagi Messi, konteksnya akan berbeda. Ia akan bermain di stadion yang sudah ia kenal, seperti Hard Rock Stadium di Miami atau Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, di hadapan penonton yang memujanya. Ia tidak akan menjadi tamu atau orang asing; ia akan, dalam arti tertentu, menjadi bagian dari tempat itu, dan hal itu memiliki bobot yang sangat besar.

    Iklim Miami mirip dengan Rosario di musim panas: panas lembap, keringat yang terus menerus, sore hari yang seolah meleleh. Lapangan di AS, dengan rumput yang rata dan fasilitas yang sempurna, mendukung gaya bermainnya yang lambat, terkontrol, dan presisi. Perjalanan domestik nyaman, hotel-hotel sudah familiar. Segala hal yang bisa menjadi hambatan di Piala Dunia—adaptasi, waktu, lingkungan yang asing—di sini menjadi sekutu. Dan ada faktor emosional dari penonton.

    Dalam setiap pertandingan Argentina di AS, tribun akan dipenuhi warna biru langit dan putih. Bukan hanya oleh warga Argentina yang datang, tetapi juga oleh jutaan orang Latin yang menganggap Messi sebagai bagian dari diri mereka. Orang Meksiko, Kolombia, Venezuela, Guatemala; semua di bawah bendera simbolis yang sama. Di negara di mana imigrasi adalah identitas, Messi mewakili sesuatu yang universal, gagasan bahwa bakat dapat menaklukkan batas mana pun.

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    Tergila-gila pada sepak bola

    Selama puluhan tahun, Amerika Serikat memandang sepak bola dari kejauhan. Negara itu menganggapnya sekadar hiburan biasa, tak pernah benar-benar memahami gairah yang ditimbulkannya di tempat lain. Namun, dengan kedatangan Messi, segalanya berubah. Tiba-tiba, keluarga-keluarga mulai menyusun rencana akhir pekan mereka seputar pertandingan Inter Miami.

    Jaringan TV memecahkan rekor penonton. Media lokal, yang dulu didominasi oleh bisbol atau bola basket, kini mendedikasikan halaman depan mereka untuk sepak bola. Efek Messi tidak hanya mengangkat MLS, tetapi juga mendefinisikan ulang hubungan negara ini dengan olahraga tersebut. Saat ini, AS adalah pasar yang menjual jersey Argentina terbanyak di luar Amerika Selatan. Dan di taman-taman Miami, anak-anak Amerika berlatih tendangan bebas, mencoba meniru tendangan kaki kiri Messi.

    Itulah konteks yang menanti tahun 2026, sebuah negara yang tidak lagi memandang sepak bola sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari identitas budayanya yang baru. Dan di pusat transformasi tersebut, seorang pemain setinggi 170 sentimeter yang lahir di Rosario.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    Tarian terakhir

    Terkadang sepak bola terasa seperti film. Beberapa alur cerita seolah ditulis dengan sentuhan dramatis yang tak mungkin terjadi secara kebetulan. Kehadiran Messi di Amerika adalah salah satunya.

    Coba pikirkan: Pemain terbaik di dunia, di masa senja kariernya, pindah ke Miami, ikon global olahraga yang berusaha menaklukkan Amerika. Tiga tahun kemudian, Piala Dunia digelar tepat di sana, di stadion-stadion yang sudah ia taklukkan, di hadapan penonton yang memujanya, dengan aura juara yang masih bersinar di setiap langkahnya. Kebetulan? Sulit dipercaya.

    Mungkin ini adalah cara sepak bola untuk mengembalikan kepada Messi segala yang telah ia berikan. Satu kesempatan terakhir untuk menikmati dirinya sendiri, untuk menutup kisahnya tanpa tekanan, tanpa beban, tanpa perlu membuktikan apa pun. Hanya menjadi dirinya sendiri. Saat itu, tak akan menjadi masalah apakah ia berusia 39 tahun atau apakah tubuhnya tak lagi merespons seperti dulu. Yang akan menjadi penting adalah konteksnya. Inspirasinya. Perasaan berada di rumah.

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    Kembali ke titik awal

    Saat Piala Dunia dimulai, Miami akan ramai sekali. Mural-mural Messi akan memenuhi setiap sudut, bar-bar akan penuh sesak, dan pantai-pantai akan dipenuhi bendera Argentina. Dan pada suatu saat, mungkin suatu malam di bulan Juli, dengan langit jingga di atas Hard Rock Stadium, sang kapten akan melangkah ke lapangan, memandang sekeliling, dan menyadari bahwa semuanya memang sudah ditakdirkan seperti ini. 

    Messi, bocah asal Rosario yang menyeberangi lautan untuk menaklukkan Eropa, yang kembali ke kampung halamannya untuk merayakan kejayaan di Qatar, dan yang kini tinggal di antara pohon palem dan pantai, akan menyambut dunia ke rumah barunya.

    Piala Dunia 2026 akan menjadi, sebagian, penghormatan untuknya. Sebuah panggung yang dibangun khusus, sebuah perayaan warisannya. Dan mungkin, hanya mungkin, bab terakhir dari kisah terindah yang pernah diceritakan sepak bola. Karena terkadang akhir yang sempurna memang ada, dan ini tampaknya salah satunya.


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Dampak yang bertahan lama

    Namun, mungkin bagian paling menarik dari kisah ini bukanlah apa yang terjadi di lapangan, melainkan di luar lapangan. Sebab, sementara sepak bola AS berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan, Messi telah menjadi sosok yang melampaui batas-batas seragam mana pun. Di negara yang terbiasa memproduksi idola secara massal, ia mewakili sesuatu yang berbeda: keaslian. Pria yang tidak perlu berteriak atau memprovokasi untuk dicintai. Orang yang menaklukkan penonton paling menuntut di planet ini bukan dengan menjual citra, melainkan dengan menunjukkan kemanusiaannya.

    Di Miami, Messi bukan hanya pemain sepak bola Inter; ia adalah tetangga, seorang ayah yang mengantar anak-anaknya ke sekolah, seorang pria yang terlihat di kafe, seorang pria yang tersenyum malu-malu saat dikenali di jalan. Kealamian itu, yang begitu langka di era pemasaran total, adalah yang mengukuhkan ikatannya dengan publik Amerika Utara. “Dia adalah makhluk luar angkasa yang berperilaku seperti manusia,” kata seorang jurnalis AS suatu kali, dan mungkin itulah definisi yang paling tepat.

    Dalam budaya yang mengagungkan hal-hal megah, Messi mewakili keajaiban kesederhanaan. Kehadirannya telah mengubah persepsi sepak bola di AS, namun pengaruh budayanya baru saja dimulai. Nike dan adidas bersaing untuk memanfaatkan citranya, sekolah-sekolah sepak bola meningkatkan jumlah pendaftarannya, dan media menempatkannya dalam liga simbolis yang sama dengan Michael Jordan atau Tom Brady. Namun, ada satu hal yang membedakannya: Messi tidak milik satu negara atau generasi tertentu, dia milik dunia.

    Dan jika Piala Dunia 2026 menjadi penampilan besar terakhirnya, hal itu juga akan mengukuhkan gagasan universal tersebut, bahwa bakat, ketika diungkapkan dengan kerendahan hati, dapat menyatukan budaya, bahasa, dan gairah. Mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, ketika orang membicarakan pertumbuhan sepak bola di AS, mereka akan menarik garis pemisah: Sebelum Messi dan setelah Messi. Karena kedatangannya tidak hanya membawa gol, tetapi juga cara baru dalam memandang permainan. Lebih emosional, lebih intim, lebih manusiawi.

    Ketika bola mulai bergulir pada 2026, banyak orang akan mengingat anak muda yang menyeberangi lautan demi kesempatan di Barcelona. Namun, mereka akan memahami bahwa kisah itu tidak berakhir di sana, melainkan di sini, di negara ini di mana sepak bola menjadi bahasa bersama berkat dirinya. ‘Messi Amerika’ bukan sekadar tahap lain dalam kariernya, melainkan sintesis akhir; pria yang membawa seni sepak bolanya ke tempat di mana sepak bola masih belajar bermimpi, dan mengubahnya menjadi gairah yang nyata.

    Karena jika Lionel Messi membuktikan sesuatu selama 20 tahun keajaiban, itu adalah bahwa bola bisa mengubah benua, tetapi keajaiban tetap sama. Dan kini, keajaiban itu berbicara dengan aksen Amerika.

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