Matahari terik menyinari jalan raya yang membentang di sepanjang Stadion DRV PNK. Saat ini tengah hari di Fort Lauderdale dan udara terasa bergetar seolah-olah ada setrika tak terlihat yang diletakkan di atas aspal. Mobil-mobil melintas dengan musik yang keras, banyak di antaranya menempelkan bendera biru langit dan putih di jendela mereka. Di dinding-dinding sekitarnya, mural Lionel Messi sudah menjadi bagian dari pemandangan: Satu menggambarkannya mengenakan jersey merah muda Inter Miami, yang lain mengenakan kaus biru langit dan putih Argentina sambil mengangkat Piala Dunia. Reggaeton mengalun di bar-bar, di mana cukup bagi seseorang untuk menyebut kata ‘Messi’ agar senyuman, komentar, atau seruan ‘Vamos Argentina!’ muncul. Inilah Miami.

Ini adalah tempat di mana batas-batas lenyap. Di mana seorang warga Venezuela bisa menjual empanada Argentina kepada seorang Kolombia, sementara di layar di belakang, Messi menentukan hasil pertandingan melawan Orlando City. Namun, sejak kedatangan sang No. 10, sesuatu telah berubah di kota ini.

Sepak bola, olahraga yang selama bertahun-tahun hanyalah keunikan imigran, kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. “Ini kota Messi,” kata banyak orang tanpa ironi, karena apa yang telah diciptakan kapten Argentina itu di Florida Selatan tak pernah terjadi sebelumnya.

Kedatangannya di Inter Miami tidak hanya merevolusi MLS, tetapi juga mengubah identitas olahraga seluruh wilayah. Kaos pink ludes terjual dalam hitungan jam. Harga tiket melonjak dari $30 menjadi lebih dari $400. Penerbangan dari Buenos Aires ke Miami meningkat 25 persen selama bulan-bulan pertama kedatangannya.

Namun, hal yang paling mengesankan adalah fenomena simbolisnya: Lionel Messi, bocah yang lahir di Rosario dan menaklukkan dunia, menemukan tanah air sepak bola keduanya di Amerika Serikat. Dan detail itu, lingkungan yang akrab, wilayah emosional itu, bisa menjadi kunci kesuksesannya kembali di Piala Dunia 2026.