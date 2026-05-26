Tauan Ambrosio

LEGACY: Mengapa Brasil meninggalkan tradisi dan memilih Carlo Ancelotti dalam upaya mengakhiri puasa gelar Piala Dunia

Inilah Legacy, serial podcast dan fitur dari GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah dan semangat di balik negara-negara yang mendefinisikan olahraga sepak bola dunia. Minggu ini, kami membahas mengapa Brasil memilih pelatih klub paling berprestasi di dunia, Carlo Ancelotti, bagaimana keputusan ini mencerminkan kebingungan bertahun-tahun dalam proyek tim nasional, dan mengapa ikatan Ancelotti dengan pemain seperti Kaka dan Vinicius Jr memengaruhi pilihan mereka...

Dorival Junior baru saja menelan kekalahan keduanya dari 16 pertandingan yang dipimpinnya sebagai pelatih Brasil. Namun, kekalahan telak 4-1 dari Argentina, tak lama setelah penampilan mengecewakan di Copa America 2024 yang berakhir pahit lewat adu penalti di babak perempat final, sudah cukup untuk mengubah mayoritas besar warga Brasil menjadi Ratu Hati dari kisah ‘Alice’ karya Lewis Carroll, yang berteriak, “Pancung kepalanya!”

Pertandingan di Buenos Aires bahkan belum berakhir, dan semua orang sudah tahu bahwa suasana telah menjadi tak tertahankan bagi Dorival yang lesu, dengan tatapan kosong dan jauh. Tidak lagi menjadi 'Negeri Ajaib' sepak bola, setelah dua dekade tanpa memenangkan Piala Dunia, telah menjadi harga yang sangat mahal bagi para pelatih Brasil.

Butuh waktu tiga hari hingga kepala Dorival dipenggal, tetapi putusan telah dijatuhkan. Ketika TV Globo, yang secara tradisional berfungsi sebagai barometer negara untuk tim nasional, menyatakan melalui suara Luís Roberto bahwa Brasil membutuhkan “perubahan arah ke depan, memikirkan Piala Dunia 2026,” jelas bahwa Asosiasi Sepak Bola Brasil (CBF) harus mencari pelatih keempat dalam siklus menuju turnamen di Amerika Utara.

Dua minggu kemudian, Carlo Ancelotti diumumkan, dan angin optimisme yang lembut mengenai impian gelar keenam Brasil menyapu leher para penggemar yang penuh harapan.

    Pengaruh asing

    Antusiasme atas kedatangan pelatih asal Italia itu, meski sudah sangat dekat dengan Piala Dunia, sama sekali tidak berlebihan. Selama bertahun-tahun, banyak warga Brasil yang memimpikan hal yang nyaris mustahil: melihat Pep Guardiola memimpin tim nasional. Kehadiran salah satu pelatih terbaik sepanjang masa—yang baru saja menuntaskan masa jabatan suksesnya di Real Madrid, tempat Ancelotti telah sangat mengenal banyak pemain top Brasil—merupakan alasan yang cukup untuk kembali bermimpi.

    Namun, kedatangan pelatih kepala asing pertama yang bekerja penuh waktu di tim nasional juga melambangkan kebenaran pahit yang telah menjadi masalah yang tak terungkap: Penurunan pesat kualitas manajer Brasil.

    Pelatih asing bukanlah hal baru dalam sepak bola Brasil, dan mereka telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangannya. Sekolah Hungaria, yang aktif di seluruh dunia pada 1940-an dan 1950-an, juga merambah ke lapangan Brasil melalui tokoh seperti Dori Kurschner, yang memperkenalkan ide-ide taktis mendalam pertama ke Brasil, dan Bela Guttmann, asistennya di Sao Paulo pada 1957, Vicente Feola, yang kemudian melatih Brasil meraih gelar dunia pertamanya pada 1958.

    Pada tahun 1965, pelatih asal Argentina, Filpo Nunez, melakukan pekerjaan luar biasa bersama Palmeiras sehingga timnya secara resmi mewakili Brasil, mengenakan jersey nasional berwarna kuning dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay.

    Namun, sejak tahun 2019, kesuksesan manajer asal Portugal, Jorge Jesus, bersama Flamengo membuka pintu lebar-lebar bagi pelatih asing. Pelatih asal Portugal lainnya — Abel Ferreira di Palmeiras dan Artur Jorge di Botafogo — kemudian mencatatkan sejarah dengan meraih gelar juara yang luar biasa. Juan Pablo Vojvoda dari Argentina datang pada 2021 sebagai sosok yang belum dikenal, namun segera menjadi legenda di Fortaleza, membawa klub underdog itu bermimpi meraih trofi nasional dan kontinental, sementara ia bahkan menolak beberapa tawaran dari klub-klub besar sebelum pergi pada 2025 dengan perpisahan yang penuh emosi.

    Sementara itu, pelatih-pelatih Brasil semakin tersingkir. Mereka, sebagian besar, menjadi pilihan kedua. Setengah dari manajer di liga utama Brasil kini berasal dari negara lain.

    Ketinggalan

    Keyakinan umum—dan mungkin hal ini masih berlaku—adalah bahwa pelatih-pelatih Brasil sudah lama ketinggalan zaman. Jika manajer asal Argentina atau Uruguay kadang-kadang melatih klub-klub papan atas di Liga Champions, mengapa tidak ada pelatih Brasil yang melakukannya selama puluhan tahun? Yang terakhir adalah Luiz Felipe Scolari di Chelsea dan Vanderlei Luxemburgo di Real Madrid pada pertengahan tahun 2000-an.

    Mereka yang sukses di Amerika Selatan sering kali menjadi korban pergantian pelatih yang tak henti-hentinya di Brasil, atau pada akhirnya ditunjuk untuk melatih tim nasional, hanya untuk berubah dari jenius menjadi orang yang gagal di mata publik, dinilai semata-mata berdasarkan hasil yang mengecewakan.

    Negara yang mengekspor pemain sepak bola terbaik di dunia ini kesulitan menghasilkan pemikir dan strategis elit. Dengan pengecualian langka, Brasil telah menghabiskan beberapa dekade terakhir mendaur ulang profil yang sama untuk memimpin tim nasional; dari veteran yang sukses di masa lalu, ke sosok disiplin, ke nama tren saat ini, hingga figur ayah.

    Carlos Alberto Parreira, juara dunia 1994 dan salah satu pemikir taktis terkemuka generasinya, memimpin tim lagi pada 2006, namun gagal mengatur skuad yang dipenuhi bintang seperti Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lucio, dan Juan.

    Reaksi terhadap kegagalan tersebut, yang sebagian disalahkan pada perayaan berlebihan dan ego para pemain, adalah menunjuk seorang yang keras yang bahkan belum pernah melatih klub: Dunga, kapten Brasil yang berjaya pada 1994. Ia menjabat dua periode, antara 2006–10 dan 2014–16, namun keduanya tidak memuaskan.

    Mano Menezes sempat menikmati gelombang popularitas setelah 2010, namun tidak dapat mempertahankannya. Scolari kemudian kembali pada 2013 semata-mata karena nostalgia terhadap Piala Dunia 2002 dan ‘Keluarga Scolari’-nya yang terkenal. Ia bahkan tampil dalam iklan sebagai figur ayah yang penuh kasih, membimbing anak-anak di lapangan sepak bola. Pada akhirnya, citra ayah itu menjadi ironis secara kejam ketika Brasil kalah 7–1 dari Jerman dalam semifinal Piala Dunia yang mirip pertarungan antara pria dan anak-anak.

    Di antara deretan pelatih yang berganti-ganti ini, Tite tampak paling siap saat mengambil alih sebelum Piala Dunia 2018. Perjalanannya di babak kualifikasi awalnya menginspirasi, dan setelah muncul sebagai pelatih terbaik dalam sejarah Corinthians, memenangkan hampir semua gelar besar yang tersedia, ia mendapat penghormatan universal. Ia bahkan dijuluki ‘seorang pelatih Eropa dalam kulit Brasil’.

    Namun, Tite pun gagal, tak mampu melampaui babak perempat final di dua Piala Dunia. Setelah mengundurkan diri pada 2022, ia gagal mendapatkan pekerjaan besar di Eropa, seperti yang menjadi impiannya.

    Kekacauan kelembagaan

    Setelah kehilangan pelatih paling kompetennya dalam beberapa tahun terakhir, CBF—yang sendiri sedang dilanda gejolak internal—mengambil satu keputusan keliru demi keputusan keliru lainnya dalam persiapan menuju tahun 2026.

    Fernando Diniz adalah pelatih Brasil paling inovatif dalam beberapa dekade terakhir, yang dikenal dengan gaya permainannya yang berani dan mengutamakan penguasaan bola. Pada tahun 2023, ia memimpin Fluminense dalam kampanye bersejarah yang akan memuncak dengan gelar Copa Libertadores ketika presiden CBF Ednaldo Rodrigues memintanya untuk menggandakan tugasnya dan menangani klub serta tim nasional secara sementara sambil tetap mengejar Ancelotti.

    Kesalahannya? Menggaet pelatih Brasil paling orisinal di era modern tanpa proyek atau rencana jangka panjang. Segalanya pun dilakukan secara improvisasi. Tak heran, hal itu gagal. Ancelotti memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid pada akhir 2023, sementara Diniz hanya meraih dua kemenangan dari enam pertandingan.

    Kesempatan itu kemudian jatuh ke tangan Dorival, yang baru saja menjalani masa-masa yang solid bersama Flamengo dan Sao Paulo. Aset terbesarnya adalah sikapnya yang tenang dan reputasinya sebagai pelatih yang disukai para pemain, seseorang yang menangani ego dengan diplomasi. Pada saat itu, dia adalah Rencana B yang sempurna untuk Ancelotti, tetapi kita sekarang tahu bagaimana akhirnya.

    Era baru

    Sebenarnya, Brasil beruntung bisa mendapatkan Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengalami musim terakhir yang mengecewakan bersama Real Madrid pada 2024–25, dan klub tersebut memberinya kesempatan untuk hengkang dengan elegan. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencatat sejarah dengan menerima tawaran Brasil. Negosiasi yang dimulai oleh Rodrigues diselesaikan oleh presiden CBF yang baru, Samir Xaud, setelah pendahulunya dicopot dari jabatannya.

    Namun, tidak semua orang senang. Beberapa pelatih Brasil mengkritik keputusan merekrut pelatih asing. Antonio Lopes, nama yang dihormati di dalam negeri dan koordinator saat kemenangan Piala Dunia 2002, menyuarakan ketidaksetujuannya, bertanya kepada GE, “Brasil menjadi juara lima kali dengan lima pelatih Brasil. Mengapa harus mendatangkan pelatih asing?”

    Mantan pelatih Brasil dan pemenang Piala Dunia 1970, Emerson Leao, juga menyesali keadaan yang menyebabkan kedatangan Ancelotti. “Semua klub besar dikelola oleh orang asing. Di mana Brasil? Di mana pelatih-pelatih Brasil? Di mana orang-orang yang memimpin pertunjukan ini?” tanyanya di CNN. “Saya sangat kecewa dengan generasi baru pelatih ini, yang membiarkan hal ini terjadi, tidak mampu menunjukkan lebih banyak kekuatan, lebih banyak hak, dan lebih banyak kualitas untuk menjadi bagian dari tim nasional kita.”

    Namun, para legenda lainnya mendukung langkah ini. Dua pelatih Brasil pemenang Piala Dunia terakhir, Parreira dan Scolari, memberikan restu mereka kepada pelatih asal Italia tersebut. Ancelotti bahkan menerima replika jaket yang pernah dikenakan oleh Mario Zagallo, salah satu figur paling ikonik Brasil, sebagai hadiah selamat datang.

    Dalam pesan video yang ditayangkan selama upacara perkenalan, Parreira berkata: "Saudara Ancelotti, kami sangat senang Anda menerima undangan untuk melatih Brasil, salah satu tim paling terkenal di dunia, yang kini dipimpin oleh salah satu manajer terbesar dalam sejarah sepak bola. Semoga Anda meraih gelar keenam yang telah lama dinantikan. Semoga sukses besar menyertai Anda."

    Hadir dalam acara tersebut, Scolari memeluk Ancelotti dengan hangat. "Ini adalah kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan, dan kehormatan bagi saya untuk berada di sini bersama Anda," katanya. "Jadilah diri Anda sendiri, orang yang selalu Anda kenal, dan Anda akan meraih di Brasil apa yang telah Anda raih di tempat lain. Semoga yang terbaik bagi Anda dan bagi Brasil kita. Kami akan selalu bersama Anda."

    Bahkan Dorival kemudian muncul dalam foto ramah bersama penggantinya asal Italia itu, tersenyum berdampingan.

    Raksasa yang tertidur

    Di antara delapan negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, tiga di antaranya yang paling lama mengalami kekeringan gelar saat ini dilatih oleh manajer asing: Uruguay di bawah asuhan Marcelo Bielsa (Argentina), Inggris bersama Thomas Tuchel (Jerman), dan Brasil bersama Ancelotti, yang kini menjadi harapan terbesar Selecao untuk akhirnya meraih gelar dunia keenamnya.

    Terlepas dari kebetulan tersebut, setiap situasi memiliki konteksnya masing-masing. Namun, situasi Brasil menunjukkan dengan jelas perubahan identitas tim nasional tersebut.

    Sejak 2006, lebih dari 80 persen skuad Piala Dunia Brasil terdiri dari pemain yang berbasis di Eropa. Banyak yang berangkat ke benua itu saat masih remaja dan menyelesaikan perkembangan mereka di sana. Akibatnya, mereka tidak lagi terbenam dalam budaya sepak bola domestik Brasil. Pelatih Eropa untuk para pemain yang, dalam banyak hal, merupakan atlet berorientasi Eropa masuk akal — dan terlebih lagi jika pelatih tersebut adalah Ancelotti.


    Pas sekali

    Karier Ancelotti telah lama berjalan seiring dengan warna hijau dan kuning Brasil. Sebagai pemain, ia merupakan salah satu murid kesayangan manajer Swedia Nils Liedholm, seorang pria yang menjadi pengagum sepak bola Brasil setelah mengalaminya secara langsung; Liedholm mencetak gol untuk Swedia pada final Piala Dunia 1958, yang dimenangkan oleh Brasil.

    Sebelum pensiun, Ancelotti juga bermain bersama dua gelandang hebat Brasil, Paulo Roberto Falcao dan Toninho Cerezo. Namun sebagai manajer, ikatannya dengan para bintang Brasil semakin dalam.

    Di AC Milan, ia melatih Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho, dan banyak lainnya. Yang paling menonjol, ia membentuk Kaka menjadi pemenang Ballon d’Or pada 2007.

    Di Real Madrid, Ancelotti berperan penting dalam transformasi Vinicius dari seorang pemain muda berbakat namun tidak konsisten menjadi penyerang kelas dunia yang mencetak gol-gol penentu. Di bawah bimbingannya, Vinicius dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik FIFA pada tahun 2024.

    Ancelotti sangat memahami kepribadian dan gaya bermain generasi pemain Brasil saat ini: Casemiro, Rodrygo, Eder Militao, dan bahkan Richarlison—yang pernah ia latih sebentar di Everton dan hampir dibawa ke Madrid—termasuk di antara lebih dari 30 pemain yang pernah bermain di bawah asuhannya selama kariernya.

    Jika arus uang global telah mengubah pemain tim nasional Brasil menjadi profesional Eropa pada dasarnya, dibentuk oleh akademi, taktik, dan gaya hidup Eropa, maka memiliki pelatih Eropa yang benar-benar memahami mereka mungkin bukanlah pengkhianatan, melainkan suatu keharusan.

    Hanya sedikit manajer yang mengenal bintang-bintang Brasil sedalam Ancelotti. Ia telah membimbing, menantang, dan merayakan kesuksesan mereka selama puluhan tahun. Jadi, jika pesepakbola Brasil modern telah menjadi warga dunia, mengapa orang yang memimpin mereka tidak boleh menjadi seseorang yang memahami dunia mereka secara mendalam?

    Pada akhirnya, fakta bahwa Ancelotti adalah orang Italia hanyalah catatan kaki - kecuali, tentu saja, Anda adalah pelatih Brasil yang masih memimpikan posisi yang kini dipegangnya.

