LEGACY: Mengapa Brasil meninggalkan tradisi dan memilih Carlo Ancelotti dalam upaya mengakhiri puasa gelar Piala Dunia

Keyakinan umum—dan mungkin hal ini masih berlaku—adalah bahwa pelatih-pelatih Brasil sudah lama ketinggalan zaman. Jika manajer asal Argentina atau Uruguay kadang-kadang melatih klub-klub papan atas di Liga Champions, mengapa tidak ada pelatih Brasil yang melakukannya selama puluhan tahun? Yang terakhir adalah Luiz Felipe Scolari di Chelsea dan Vanderlei Luxemburgo di Real Madrid pada pertengahan tahun 2000-an.

Mereka yang sukses di Amerika Selatan sering kali menjadi korban pergantian pelatih yang tak henti-hentinya di Brasil, atau pada akhirnya ditunjuk untuk melatih tim nasional, hanya untuk berubah dari jenius menjadi orang yang gagal di mata publik, dinilai semata-mata berdasarkan hasil yang mengecewakan.

Negara yang mengekspor pemain sepak bola terbaik di dunia ini kesulitan menghasilkan pemikir dan strategis elit. Dengan pengecualian langka, Brasil telah menghabiskan beberapa dekade terakhir mendaur ulang profil yang sama untuk memimpin tim nasional; dari veteran yang sukses di masa lalu, ke sosok disiplin, ke nama tren saat ini, hingga figur ayah.

Carlos Alberto Parreira, juara dunia 1994 dan salah satu pemikir taktis terkemuka generasinya, memimpin tim lagi pada 2006, namun gagal mengatur skuad yang dipenuhi bintang seperti Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lucio, dan Juan.

Reaksi terhadap kegagalan tersebut, yang sebagian disalahkan pada perayaan berlebihan dan ego para pemain, adalah menunjuk seorang yang keras yang bahkan belum pernah melatih klub: Dunga, kapten Brasil yang berjaya pada 1994. Ia menjabat dua periode, antara 2006–10 dan 2014–16, namun keduanya tidak memuaskan.

Mano Menezes sempat menikmati gelombang popularitas setelah 2010, namun tidak dapat mempertahankannya. Scolari kemudian kembali pada 2013 semata-mata karena nostalgia terhadap Piala Dunia 2002 dan ‘Keluarga Scolari’-nya yang terkenal. Ia bahkan tampil dalam iklan sebagai figur ayah yang penuh kasih, membimbing anak-anak di lapangan sepak bola. Pada akhirnya, citra ayah itu menjadi ironis secara kejam ketika Brasil kalah 7–1 dari Jerman dalam semifinal Piala Dunia yang mirip pertarungan antara pria dan anak-anak.

Di antara deretan pelatih yang berganti-ganti ini, Tite tampak paling siap saat mengambil alih sebelum Piala Dunia 2018. Perjalanannya di babak kualifikasi awalnya menginspirasi, dan setelah muncul sebagai pelatih terbaik dalam sejarah Corinthians, memenangkan hampir semua gelar besar yang tersedia, ia mendapat penghormatan universal. Ia bahkan dijuluki ‘seorang pelatih Eropa dalam kulit Brasil’.

Namun, Tite pun gagal, tak mampu melampaui babak perempat final di dua Piala Dunia. Setelah mengundurkan diri pada 2022, ia gagal mendapatkan pekerjaan besar di Eropa, seperti yang menjadi impiannya.