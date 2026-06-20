AFP
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Leeds United mengincar transfer gratis untuk mantan pemain timnas Jerman tersebut menyusul keputusan Dortmund untuk melepas gelandang yang sangat berpengalaman itu
Leeds mengalihkan perhatiannya ke pemain bebas berpengalaman
Leeds United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Brandt dalam upaya memperkuat skuad mereka setelah finis di peringkat ke-14 di Liga Premier, menurut YEP. Pemain berusia 30 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer musim panas ini setelah kontraknya dengan Dortmund berakhir.
Brandt menghabiskan tujuh tahun bersama klub Bundesliga tersebut setelah bergabung dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer sebesar €25 juta pada tahun 2019. Gelandang serang ini memasuki bursa transfer dengan rekam jejak yang mengesankan. Selain 48 penampilan untuk timnas Jerman, ia telah mencatatkan lebih dari 380 penampilan di Bundesliga dan secara rutin tampil di level tertinggi sepak bola Eropa.
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Prestasi Brandt menunjukkan kualitasnya yang mumpuni
Brandt meninggalkan Dortmund setelah masa bakti yang berpengaruh di Jerman. Dalam 307 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 57 gol dan 70 assist, sehingga membuktikan dirinya sebagai sosok penyerang yang konsisten. Ia juga membawa pengalaman Eropa yang luas, setelah tampil dalam lebih dari 80 pertandingan Liga Champions sepanjang kariernya.
Tingkat pengalaman tersebut akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Leeds yang sedang mencari kualitas dan kedalaman skuad yang lebih baik. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Leeds bukanlah satu-satunya klub yang memburu gelandang tersebut, karena klub-klub lain juga sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya. Setidaknya ada satu pihak yang tertarik yang dilaporkan mampu menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions.
Fleksibilitasnya menjadikan Brandt sebagai pilihan yang menarik
Salah satu kelebihan terbesar Brandt adalah keserbagunaannya. Sepanjang kariernya, ia telah bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah yang lebih bertahan, dan di kedua sayap, sehingga memberikan manajer beberapa opsi taktis. Fleksibilitas tersebut bisa jadi sangat menarik bagi Leeds yang ingin memperkuat lini tengah dan lini serang pada musim panas ini. Brandt akan menambah kreativitas, pengalaman, dan rekam jejak kontribusi gol yang terbukti ke dalam skuad.
Leeds juga dilaporkan sedang memantau target-target gelandang lainnya, termasuk pemain internasional Irlandia Utara Shea Charles, saat klub tersebut mempertimbangkan berbagai opsi menjelang musim baru.
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Keputusan-keputusan penting terkait perekrutan masih menanti
Leeds kini harus memutuskan apakah akan memperkuat upaya mereka untuk mendatangkan Brandt di tengah persaingan dari klub-klub rival. Meskipun kesempatan untuk merekrut pemain sekelasnya secara gratis sangat menarik, destinasi lain pun bisa saja menarik minat gelandang asal Jerman tersebut. Aktivitas transfer klub dalam beberapa pekan mendatang akan menunjukkan apakah Brandt menjadi target yang realistis atau tetap menjadi salah satu dari beberapa nama yang dipertimbangkan, seiring upaya Leeds untuk memperkuat skuad dengan perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun.