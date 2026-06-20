Leeds United mengincar transfer gratis untuk mantan pemain timnas Jerman tersebut menyusul keputusan Dortmund untuk melepas gelandang yang sangat berpengalaman itu

Leeds United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Brandt dalam upaya memperkuat skuad mereka setelah finis di peringkat ke-14 di Liga Premier, menurut YEP. Pemain berusia 30 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer musim panas ini setelah kontraknya dengan Dortmund berakhir.

Brandt menghabiskan tujuh tahun bersama klub Bundesliga tersebut setelah bergabung dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer sebesar €25 juta pada tahun 2019. Gelandang serang ini memasuki bursa transfer dengan rekam jejak yang mengesankan. Selain 48 penampilan untuk timnas Jerman, ia telah mencatatkan lebih dari 380 penampilan di Bundesliga dan secara rutin tampil di level tertinggi sepak bola Eropa.