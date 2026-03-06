AFP
Leeds United mengeluarkan pernyataan yang mendesak para pendukungnya untuk menghormati jeda pertandingan selama Ramadan dalam laga Piala FA melawan Norwich, setelah kontroversi sorakan yang merusak pertandingan melawan Manchester City
Seruan untuk persatuan di Elland Road
Dalam pernyataan tersebut, klub secara khusus meminta agar para penonton menunjukkan rasa hormat, menyusul kecaman luas terhadap sorakan yang terdengar selama pertandingan Manchester City. Memang, klub berharap dapat menciptakan suasana yang ramah di Elland Road kali ini, dan telah berusaha menjelaskan mengapa beberapa pendukung merasa frustrasi akibat gangguan permainan selama kekalahan 1-0 dari tim Pep Guardiola.
Klub mengakui adanya kegagalan komunikasi.
Dalam komunikasi resmi mereka, Leeds telah menjelaskan secara tepat kapan jeda pertandingan akan dilakukan: "Pada waktu yang tepat setelah matahari terbenam di Leeds pada pukul 5:56 sore, yang diperkirakan terjadi pada menit ke-75 pertandingan kami melawan Canaries, wasit akan menghentikan pertandingan untuk sementara waktu agar pemain dari kedua tim dapat mengonsumsi cairan dan suplemen energi sesuai dengan protokol yang telah disepakati." Menyikapi akhir pekan sebelumnya, klub menambahkan: "Penundaan serupa juga terjadi selama pertandingan Premier League kami melawan Manchester City akhir pekan lalu, yang menyebabkan sorakan protes dari beberapa pendukung, hal yang mengecewakan dan tidak terduga."
Menanggapi sorakan
Mencoba menjelaskan mengapa sorakan penonton terjadi, Leeds menyatakan: "Ini adalah kali pertama pertandingan di Elland Road dihentikan untuk memungkinkan pemain yang sedang berpuasa Ramadan untuk berbuka puasa. Seharusnya kami lebih proaktif dalam berkomunikasi sebelum pertandingan melawan Manchester City untuk menjelaskan kepada para pendukung bahwa hal ini akan terjadi. Ada kekurangan kesadaran yang jelas dari sebagian penonton yang hadir."
"Meskipun kami menampilkan pesan di layar besar di Elland Road untuk menjelaskan mengapa pertandingan dihentikan, pesan tersebut tidak terlihat oleh sekitar 25 persen penonton di stadion, termasuk tribun Selatan.
"Pada pertandingan sebelumnya melawan Manchester City di Etihad Stadium pada November 2025, pertandingan dihentikan secara kontroversial di babak kedua untuk 'taktical timeout' selama jeda cedera, dan dengan para pemain berkumpul di pinggir lapangan, para pendukung mungkin mengira hal serupa terjadi lagi (insiden serupa juga terjadi pada Selasa lalu melawan Sunderland AFC yang menyebabkan sorakan protes).
"Pada saat penghentian, mengingat intensitas di awal pertandingan, beberapa pemain bingung mengapa pertandingan dihentikan, yang dapat dilihat dengan jelas dalam siaran langsung dan mungkin juga menyebabkan kebingungan di kalangan penonton."
Farke to serve touchline ban
Manajer Leeds United, Daniel Farke, akan absen dari bangku cadangan setelah dikenai tuduhan pelanggaran dan kartu merah yang diterimanya selama pertandingan melawan Manchester City. Menanggapi insiden tersebut, Farke mengatakan: "Menurut saya, untuk berlari-lari, tidak pantas untuk dikeluarkan dari lapangan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada tuduhan, dan tidak ada bahasa yang tidak pantas sama sekali." Meskipun memiliki keluhan, manajer Leeds memilih tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut: "Saya tidak mengajukan banding, hanya karena satu alasan sederhana, karena [jika saya melakukannya] kita akan membahas topik ini selama dua minggu lagi, dan semua orang seharusnya fokus pada sepak bola, itulah mengapa saya menerima larangan ini."
