Leeds United mengeluarkan pernyataan yang mendesak para pendukungnya untuk menghormati jeda pertandingan selama Ramadan dalam laga Piala FA melawan Norwich, setelah kontroversi sorakan yang merusak pertandingan melawan Manchester City

Mencoba menjelaskan mengapa sorakan penonton terjadi, Leeds menyatakan: "Ini adalah kali pertama pertandingan di Elland Road dihentikan untuk memungkinkan pemain yang sedang berpuasa Ramadan untuk berbuka puasa. Seharusnya kami lebih proaktif dalam berkomunikasi sebelum pertandingan melawan Manchester City untuk menjelaskan kepada para pendukung bahwa hal ini akan terjadi. Ada kekurangan kesadaran yang jelas dari sebagian penonton yang hadir."

"Meskipun kami menampilkan pesan di layar besar di Elland Road untuk menjelaskan mengapa pertandingan dihentikan, pesan tersebut tidak terlihat oleh sekitar 25 persen penonton di stadion, termasuk tribun Selatan.

"Pada pertandingan sebelumnya melawan Manchester City di Etihad Stadium pada November 2025, pertandingan dihentikan secara kontroversial di babak kedua untuk 'taktical timeout' selama jeda cedera, dan dengan para pemain berkumpul di pinggir lapangan, para pendukung mungkin mengira hal serupa terjadi lagi (insiden serupa juga terjadi pada Selasa lalu melawan Sunderland AFC yang menyebabkan sorakan protes).

"Pada saat penghentian, mengingat intensitas di awal pertandingan, beberapa pemain bingung mengapa pertandingan dihentikan, yang dapat dilihat dengan jelas dalam siaran langsung dan mungkin juga menyebabkan kebingungan di kalangan penonton."