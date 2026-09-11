Getty Images Sport
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Leeds United memberi petunjuk besar soal kontrak Daniel Farke saat rencana 'jangka panjang' terungkap
Negosiasi kontrak sedang berlangsung di Leeds
Direktur pelaksana Leeds, Evans, telah mengonfirmasi bahwa klub sedang aktif menegosiasikan kontrak baru dengan manajer Daniel Farke. Pelatih asal Jerman itu saat ini berada di tahun terakhir kontraknya di Elland Road.
Farke sangat mengesankan jajaran petinggi Leeds sejak kedatangannya pada 2023. Ia berhasil membawa Leeds finis di posisi ke-14 Premier League dan mencapai semifinal Piala FA musim lalu, melanjutkan kampanye promosi mereka yang diraih dengan susah payah pada 2024-25.
Dengan raihan lima poin dari tiga pertandingan pembuka liga musim ini, klub ingin mengamankan masa depan jangka panjang Farke. Evans melontarkan pujian besar kepada sang manajer, dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan "pekerjaan fantastis" sejauh ini.
- Getty Images Sport
Kedua pihak sepemahaman
Meski kontraknya saat ini akan segera berakhir, tidak ada rasa panik di balik layar di Leeds. Evans menjelaskan bahwa pembicaraan telah berjalan lancar sepanjang musim panas tanpa tenggat ketat atau gesekan apa pun.
"Soal pembicaraan kontraknya sendiri, Daniel, timnya, dan saya sudah menjalani percakapan yang sangat baik selama tiga bulan terakhir dan semuanya berada di jalur yang sama," kata Evans, seperti dikutip BBC.
Tidak perlu terburu-buru dalam negosiasi
Berbeda dengan urgensi pada hari terakhir bursa transfer atau saat penunjukan awalnya, negosiasi saat ini ditangani dengan kesabaran yang luar biasa. Dewan Leeds tetap sepenuhnya yakin bahwa visi bersama mereka pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian yang positif.
Evans berkata: "Berbeda dengan saat merekrutnya kembali pada 2023 atau melakukan semacam kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer, tekanan waktunya jauh berkurang dan karena itu kami punya waktu untuk melakukannya dengan benar sejauh menyangkut apa yang dia inginkan dan apa yang kami inginkan. Saya tidak merasa ini memakan waktu lama.
"Ini hanya berarti kami sedang melakukannya dengan benar dan kami juga punya waktu untuk melakukannya dengan benar, jadi selama kami masih bekerja bersama sebagai sebuah grup, dan kami melakukannya dengan sangat baik dalam hal itu, saya tidak khawatir. Jawaban singkatnya adalah dia sudah bekerja dengan sangat baik, kami ingin dia berada di sini untuk jangka panjang dan kami sedang mengupayakannya."
- Getty Images Sport
Mengikat Farke untuk jangka panjang
Tujuan utama Leeds adalah secara resmi mengikat manajer mereka untuk masa mendatang. Mengamankan Farke akan memastikan stabilitas vital saat klub berupaya semakin memantapkan diri sebagai tim papan atas.
Untuk saat ini, perhatian utama Farke akan tetap sepenuhnya tertuju ke lapangan. Sementara pembicaraan kontrak berlanjut diam-diam di belakang layar, ia akan fokus mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan liga mendatang.
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