Berbeda dengan urgensi pada hari terakhir bursa transfer atau saat penunjukan awalnya, negosiasi saat ini ditangani dengan kesabaran yang luar biasa. Dewan Leeds tetap sepenuhnya yakin bahwa visi bersama mereka pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian yang positif.

Evans berkata: "Berbeda dengan saat merekrutnya kembali pada 2023 atau melakukan semacam kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer, tekanan waktunya jauh berkurang dan karena itu kami punya waktu untuk melakukannya dengan benar sejauh menyangkut apa yang dia inginkan dan apa yang kami inginkan. Saya tidak merasa ini memakan waktu lama.

"Ini hanya berarti kami sedang melakukannya dengan benar dan kami juga punya waktu untuk melakukannya dengan benar, jadi selama kami masih bekerja bersama sebagai sebuah grup, dan kami melakukannya dengan sangat baik dalam hal itu, saya tidak khawatir. Jawaban singkatnya adalah dia sudah bekerja dengan sangat baik, kami ingin dia berada di sini untuk jangka panjang dan kami sedang mengupayakannya."