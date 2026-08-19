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Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Leeds United ikat Joe Rodon! Bek Wales teken kontrak baru berdurasi empat tahun di Elland Road

J. Rodon
Leeds United
Premier League

Leeds United bergerak tegas untuk mengamankan masa depan jangka panjang Joe Rodon, dengan bek tengah itu menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun. Pemain internasional Wales tersebut telah menjadi sosok yang tak tergantikan di jantung lini belakang Leeds United sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur.

  • Komitmen terhadap proyek Elland Road

    Leeds United secara resmi mengonfirmasi bahwa Rodon telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun, yang memastikan sang bek tetap menjadi pilar utama lini pertahanan klub. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya memiliki kesepakatan yang berlaku hingga 2028, tetapi klub bergerak cepat untuk memberi penghargaan atas performa konsisten dan kepemimpinannya.

    Berbicara kepada LUTV setelah pengumuman tersebut, Rodon mengungkapkan kebanggaannya yang besar karena memperpanjang masa tinggalnya di West Yorkshire. Sang bek menyoroti dampak signifikan klub terhadap kehidupan profesional dan kesejahteraan pribadinya, dengan mengatakan: 'Saya rasa saya sudah mengatakannya sejak hari pertama, sejak saya datang ke klub ini, semua orang di klub benar-benar luar biasa terhadap saya dan saya menyukainya. Jadi, untuk memperpanjang waktu saya di sini dan semoga menghabiskan lebih banyak tahun lagi di sini, saya sangat menantikan masa depan yang sukses.'

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    Sebuah perjalanan penting dari London ke Leeds

    Perjalanan Rodon di Elland Road dimulai pada 2023, saat ia pertama kali datang dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur. Ia dengan cepat menjadi pilihan utama dan pada akhirnya mencatatkan 136 penampilan untuk tim ini dalam tiga musim yang produktif. Dalam periode tersebut, pemain Wales itu menyumbang tiga gol, tetapi kemampuan bertahannya benar-benar menjadi hal yang paling menonjol.

    Sang bek menyoroti visi klub yang jelas sebagai alasan utama di balik keputusannya untuk mengabdikan tahun-tahun terbaiknya kepada Leeds United. "Bagi saya, saya pikir arah yang kami tuju dan perjalanan yang saya jalani sejak berada di sini, ambisi dan proyek yang sedang berlangsung di sini, itu adalah keputusan yang sangat mudah. Jadi, bagi klub untuk percaya kepada saya dan memberi saya kesempatan ini, saya sangat bersyukur. Saya benar-benar senang dan tak sabar untuk memulainya. Ini adalah masa paling bahagia dalam karier saya," jelas Rodon.

  • Membangun warisan pertahanan

    Pemain internasional Wales itu merupakan bagian penting dari skuad yang memastikan promosi ke Premier League. Pada musim Championship 2024-25, Rodon menjadi starter dalam seluruh 46 pertandingan liga, sebuah pencapaian yang menopang kampanye perebutan gelar Leeds. Setelah itu, ia mencatatkan 35 penampilan di Premier League musim lalu, memainkan peran krusial saat klub menghindari degradasi dengan selisih delapan poin dan akhirnya finis di posisi ke-14.

    Kedekatan mendalam Rodon dengan para pendukung setia Elland Road juga menjadi faktor penentu lain dalam perpanjangan kontraknya. Ia menggambarkan atmosfer di klub sebagai sesuatu yang unik dalam kariernya. "Semuanya sekarang terasa seperti hal yang biasa bagi saya. Leeds sekarang seperti rumah kedua saya," tambah Rodon. "Koneksi yang saya miliki dengan para penggemar dan semua orang di klub tidak ada duanya."

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  • James Trafford-england-manchester city-202603(C)Getty Images

    Membangun untuk masa depan

    Perpanjangan kontrak untuk Rodon merupakan pernyataan terbaru dari jajaran petinggi Leeds pada bursa transfer musim panas yang sibuk. Klub itu aktif di pasar transfer, dengan mendatangkan pemain seperti James Trafford, Harry Wilson, Tarik Muharemovic, dan Nico Elvedi untuk memperkuat skuad tim utama menjelang laga pembuka Premier League tandang melawan Nottingham Forest pada 22 Agustus.

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