Leeds United ikat Joe Rodon! Bek Wales teken kontrak baru berdurasi empat tahun di Elland Road

Leeds United secara resmi mengonfirmasi bahwa Rodon telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun, yang memastikan sang bek tetap menjadi pilar utama lini pertahanan klub. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya memiliki kesepakatan yang berlaku hingga 2028, tetapi klub bergerak cepat untuk memberi penghargaan atas performa konsisten dan kepemimpinannya.

Berbicara kepada LUTV setelah pengumuman tersebut, Rodon mengungkapkan kebanggaannya yang besar karena memperpanjang masa tinggalnya di West Yorkshire. Sang bek menyoroti dampak signifikan klub terhadap kehidupan profesional dan kesejahteraan pribadinya, dengan mengatakan: 'Saya rasa saya sudah mengatakannya sejak hari pertama, sejak saya datang ke klub ini, semua orang di klub benar-benar luar biasa terhadap saya dan saya menyukainya. Jadi, untuk memperpanjang waktu saya di sini dan semoga menghabiskan lebih banyak tahun lagi di sini, saya sangat menantikan masa depan yang sukses.'