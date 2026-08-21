Pemain tim nasional Amerika Serikat itu mengungkapkan kegembiraannya karena tetap menjadi bagian integral dari ambisi jangka panjang klub di West Yorkshire, seraya mengakui bahwa pembicaraan kontrak berjalan mulus karena keinginannya untuk bertahan sudah sangat jelas.

Merefleksikan kontrak barunya, Aaronson mengatakan kepada situs resmi klub: "Bisa berada di klub ini dan menjadi bagian dari proyek ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Klub ini sangat ambisius. Ini adalah klub yang luar biasa dan saya suka berada di sini. Tidak ada keraguan sedikit pun di benak saya. Saya rasa mudah bagi saya untuk membuat keputusan ini, dan saya sangat antusias dengan apa yang akan dibawa masa depan."