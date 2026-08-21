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Leeds United berikan kontrak baru kepada Brenden Aaronson saat bintang USMNT itu mengikat masa depannya dengan proyek Premier League Daniel Farke
Kontrak baru mengamankan masa depan
Aaronson resmi mengikat masa depannya dengan Leeds setelah menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun saat ia memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak sebelumnya. Gelandang berusia 25 tahun itu menjadi pemain inti ketiga yang berkomitmen untuk jangka panjang di Elland Road pekan ini, setelah kesepakatan baru untuk Joe Rodon dan Jayden Bogle. Keputusan itu diambil setelah kampanye yang impresif dan konsisten di bawah Farke, yang membantu mengamankan stabilitas di kasta tertinggi musim lalu.
- Action Plus
Playmaker Amerika itu mengungkapkan kegembiraannya
Pemain tim nasional Amerika Serikat itu mengungkapkan kegembiraannya karena tetap menjadi bagian integral dari ambisi jangka panjang klub di West Yorkshire, seraya mengakui bahwa pembicaraan kontrak berjalan mulus karena keinginannya untuk bertahan sudah sangat jelas.
Merefleksikan kontrak barunya, Aaronson mengatakan kepada situs resmi klub: "Bisa berada di klub ini dan menjadi bagian dari proyek ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Klub ini sangat ambisius. Ini adalah klub yang luar biasa dan saya suka berada di sini. Tidak ada keraguan sedikit pun di benak saya. Saya rasa mudah bagi saya untuk membuat keputusan ini, dan saya sangat antusias dengan apa yang akan dibawa masa depan."
Aktivitas transfer musim panas memperkuat opsi
Aaronson telah membukukan 129 penampilan, 14 gol, dan 10 assist secara eksklusif untuk Leeds, selain masa peminjamannya di Union Berlin pada musim 2023-24. Ia tampil 42 kali di semua kompetisi pada 2025-26, mencatatkan empat gol dan lima assist, dengan hanya Anton Stach (66) yang menciptakan lebih banyak peluang (37) di antara skuad Farke. Perpanjangan kontraknya melanjutkan jendela transfer yang produktif bagi Leeds, yang sudah memperkuat skuad mereka dengan Harry Wilson, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, dan James Trafford.
- AFP
Laga pembuka menghadirkan tantangan
Leeds memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan lawatan ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest Sabtu ini. Pasukan Farke menghadapi ujian berat mengingat catatan buruk mereka, yakni 14 laga tandang di kasta tertinggi ke venue tersebut tanpa kemenangan. Namun, Leeds punya rekor solid pada laga pembuka musim, setelah hanya kalah dua kali dalam 18 pertandingan pembuka musim terakhir mereka di kasta tertinggi.
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