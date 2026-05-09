Leeds United tetap menjadi favorit untuk merekrut striker Juventus, Lois Openda, pada bursa transfer musim panas ini, meskipun Coventry City ikut bersaing, menurut laporan Football Insider.

Tim asal West Yorkshire ini dianggap memiliki posisi yang lebih baik untuk menyelesaikan kesepakatan yang kemungkinan akan menjadi “sangat mahal” selama jendela transfer mendatang, dengan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian saat ini menjadi pilihan utama mereka untuk membawa sang penyerang ke Liga Premier.

Juventus berencana melepas pemain berusia 26 tahun itu setelah masa-masa sulit di Italia, dan sumber-sumber menyebutkan bahwa Leeds siap melakukan komitmen finansial yang signifikan dan memberikan "gaji besar" kepada mantan pemain RB Leipzig tersebut. Openda telah tampil dalam 37 pertandingan untuk Juventus musim ini, namun hanya mencetak dua gol.