Leeds United berada di posisi terdepan untuk mendatangkan striker Juventus dan akan menawarkan gaji besar
Leeds memimpin perburuan untuk mendapatkan Openda
Leeds United tetap menjadi favorit untuk merekrut striker Juventus, Lois Openda, pada bursa transfer musim panas ini, meskipun Coventry City ikut bersaing, menurut laporan Football Insider.
Tim asal West Yorkshire ini dianggap memiliki posisi yang lebih baik untuk menyelesaikan kesepakatan yang kemungkinan akan menjadi “sangat mahal” selama jendela transfer mendatang, dengan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian saat ini menjadi pilihan utama mereka untuk membawa sang penyerang ke Liga Premier.
Juventus berencana melepas pemain berusia 26 tahun itu setelah masa-masa sulit di Italia, dan sumber-sumber menyebutkan bahwa Leeds siap melakukan komitmen finansial yang signifikan dan memberikan "gaji besar" kepada mantan pemain RB Leipzig tersebut. Openda telah tampil dalam 37 pertandingan untuk Juventus musim ini, namun hanya mencetak dua gol.
Juventus siap memutus hubungan dengan penyerang asal Belgia
Openda bergabung dengan Juventus dengan harapan besar saat mereka meminjamnya dari RB Leipzig musim panas lalu, namun sejauh ini ia sama sekali belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut.
Pindah sang pemain asal Belgia ke Turin akan segera menjadi permanen sebagai bagian dari klausul yang telah disepakati sebelumnya, dengan raksasa Italia tersebut bersiap untuk mengeluarkan biaya sekitar £35 juta. Meskipun klausul permanen telah diaktifkan, jajaran petinggi klub sudah mencari strategi untuk melepas sang penyerang.
Luciano Spalletti dan rekan-rekannya telah memutuskan bahwa mereka ingin segera melepas sang penyerang menjelang musim depan. Openda jauh dari penampilan pemain yang mencetak 41 gol dan 14 assist dalam 90 penampilan selama dua tahun bersama Leipzig, dan hal itu membuat masa depannya di Juventus menjadi tidak pasti.
Penambahan pemain strategis untuk Daniel Farke
Dalam rencana transfer Leeds, pencarian striker baru telah menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka bertekad untuk memastikan transfer Openda terlaksana.
Klub ini ingin memberikan dukungan pencetak gol berkualitas tinggi bagi Dominic Calvert-Lewin di lini depan untuk memastikan mereka bisa naik lebih tinggi di klasemen musim depan. Meskipun Coventry juga menunjukkan minat yang kuat, jelas bahwa mereka berada jauh di belakang The Whites dalam urutan prioritas saat ini.
Tim perekrutan Elland Road percaya bahwa rekor Openda sebelumnya di Bundesliga membuktikan kualitas bawaannya, meskipun ia kesulitan beradaptasi dengan ketatnya taktik Serie A. Farke dilaporkan menyukai pergerakan dan keserbagunaan striker tersebut, serta percaya bahwa ia dapat menemukan kembali performa terbaiknya dalam gaya permainan yang lebih ekspansif yang digunakan di Liga Premier.
Kendala keuangan dalam upaya memperoleh pinjaman untuk membeli
Football Insider mengungkap pada bulan April lalu bahwa Leeds berharap harga Openda dapat diturunkan pada musim panas ini sebagai bagian dari rencana peminjaman dengan opsi pembelian. Juventus bersikeras untuk mencoba mengembalikan sebanyak mungkin dari pengeluaran sebesar £35 juta yang mereka keluarkan untuk striker tersebut, namun The Whites telah menegaskan bahwa mereka tidak bersedia menawar setinggi itu. Negosiasi diperkirakan akan berfokus pada penentuan nilai akhir dari klausul pembelian yang tercantum dalam kesepakatan.
Mereka juga berharap dapat menunda opsi pembelian hingga nanti, karena mereka berencana membagi anggaran mereka untuk beberapa pemain baru menjelang musim depan.