Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Leeds siap merekrut pemain timnas Jepang yang tampil dalam kekalahan menyakitkan di perempat final Liga Champions melawan Arsenal
Penguatan ruang mesin menjadi sasaran
Menurut Daily Mail, Leeds kembali menunjukkan minat pada Morita seiring upaya mereka untuk memperkuat lini tengah menjelang musim 2026-27. Pemain berusia 30 tahun ini dipandang sebagai kandidat ideal untuk memberikan persaingan yang berpengalaman bagi Ethan Ampadu di lini tengah. Meskipun Morita merupakan target utama The Whites musim panas lalu, ia memilih untuk menyelesaikan kontraknya di Sporting, namun kini ia dikabarkan bersedia pindah begitu Leeds memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Silsilah yang telah teruji di tingkat benua
Morita akan membawa pengalaman internasional yang signifikan ke Elland Road, setelah mencatatkan 40 penampilan dan mencetak enam gol untuk Jepang sepanjang kariernya. Keandalan taktisnya menjadi sorotan utama dalam perjalanan Sporting di Liga Champions, yang berakhir dengan tersingkirnya mereka secara menyakitkan di babak perempat final oleh Arsenal. Gelandang ini bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan tipis 1-0 pada leg pertama di Lisbon dan tampil selama 77 menit pada leg kedua yang berakhir tanpa gol di Emirates, membuktikan kemampuannya untuk bersaing melawan lawan-lawan elit Liga Premier.
Pilihan-pilihan pertahanan yang dipertimbangkan
Selain mengejar Morita, Leeds tetap aktif di bursa transfer untuk mencari tambahan pemain di lini belakang. Menurut laporan Daily Mail yang sama, The Whites masih memburu Danilho Doekhi—bek tengah Union Berlin berusia 27 tahun dan keponakan Winston Bogarde—yang tengah diminati Borussia Dortmund menjelang statusnya sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Semakin mendekati zona aman
Saat ini Leeds unggul enam poin dari zona degradasi dengan empat pertandingan tersisa, dimulai dengan laga krusial pada Jumat malam melawan Burnley yang sudah dipastikan terdegradasi. Kemenangan akan menjadi modal yang sempurna menjelang pertandingan-pertandingan penting melawan Tottenham dan West Ham yang juga sedang berjuang menghindari degradasi. Memastikan kelangsungan mereka di liga secepatnya merupakan hal yang sangat penting, karena klub berupaya menyelesaikan kesepakatan untuk Morita dan Doekhi sebelum klub-klub pesaing dapat secara resmi menyatakan minat mereka.