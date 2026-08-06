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Leeds pecahkan rekor transfer kiper Inggris dengan kesepakatan James Trafford senilai £45 juta dari Man City
Kesepakatan bersejarah untuk penjaga gawang Inggris
Leeds United mengirimkan pernyataan niat yang sangat besar kepada seluruh sepak bola Inggris dengan mengamankan jasa Trafford dalam kesepakatan senilai hingga £45 juta. Pemain internasional Inggris itu meninggalkan Manchester City hanya 12 bulan setelah kembali ke Stadion Etihad dalam transfer senilai £27 juta dari Burnley.
Kepindahan ke West Yorkshire itu terjadi setelah periode yang membuat frustrasi bagi Trafford di bawah Pep Guardiola. Meski menjadi bagian dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia baru-baru ini, saat ia gagal mencatatkan satu pun penampilan, kiper tersebut tetap kesulitan mendapatkan menit bermain reguler setelah kembali ke Manchester. Ia hanya mencatatkan 17 penampilan untuk City musim lalu, dengan hanya empat di antaranya terjadi di Premier League, meski ia memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka menjuarai Carabao Cup dan Piala FA.
- Getty Images Sport
Farke menemukan kiper nomor satu barunya
Farke sangat ingin memperkuat departemen penjaga gawangnya setelah kepergian Illan Meslier dan Karl Darlow pada bursa transfer saat ini. Meski Leeds masih memiliki Lucas Perri dan Alex Cairns dalam skuad, ada kebutuhan yang jelas untuk seorang starter kelas atas. Perri kehilangan tempatnya setelah kekalahan sulit 4-3 dari Newcastle pada Januari dan gagal tampil lagi di kasta tertinggi setelah itu.
Transfer ini juga mencakup beberapa klausul penting yang melindungi kepentingan Manchester City dalam jangka panjang. Dipahami bahwa klub Inggris tersebut mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 20 persen, sehingga mereka akan mendapat keuntungan dari kepindahan Trafford di masa depan. Selain itu, petinggi Etihad telah mengamankan hak penyamaan, yang berarti mereka akan memiliki hak penolakan pertama jika klub lain mengajukan tawaran untuk sang penjaga gawang pada masa mendatang.
Membangun di atas fondasi Burnley
Nilai Trafford tetap tinggi terutama berkat performa luar biasanya di bawah asuhan Scott Parker di Burnley, tempat ia memainkan peran penting dalam kampanye promosi mereka. Selama musim 2024-25 di Turf Moor, ia hanya kebobolan 16 gol dalam 45 penampilan, membukukan rasio penyelamatan luar biasa sebesar 84,47 persen dan mencatatkan 29 clean sheet.
Meski baru mencatatkan 32 penampilan di kasta tertinggi, Trafford dipandang sebagai pemain yang siap memimpin dari lini belakang untuk klub dengan ambisi seperti Leeds. Lebih dari £80 juta kini telah dihabiskan untuk sang penjaga gawang dalam total biaya transfer awal sepanjang kariernya, menegaskan betapa tingginya ia dihargai oleh departemen perekrutan di seluruh negeri.
- Getty Images Sport
Biaya rekor dan perebutan posisi No. 1 Inggris
Transfer ini mencetak rekor biaya tertinggi baru untuk seorang kiper Inggris, melampaui £30 juta yang dibayarkan Everton kepada Sunderland untuk Jordan Pickford pada 2017. Transfer ini juga menempatkan Trafford di antara kiper termahal dalam sejarah, dengan hanya Kepa Arrizabalaga (£68 juta) dan Alisson Becker (£62 juta) yang memiliki nilai transfer lebih tinggi.
Transfer bersejarah ini bisa menimbulkan dampak signifikan pada hierarki tim nasional Inggris. Dengan Pickford saat ini menempati posisi utama untuk Inggris, kepindahan Trafford ke Leeds memberinya jaminan menit bermain yang dibutuhkan untuk menantang perebutan posisi kiper nomor satu di bawah sorotan level internasional.
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