Leeds pecahkan rekor transfer kiper Inggris dengan kesepakatan James Trafford senilai £45 juta dari Man City

Leeds United mengirimkan pernyataan niat yang sangat besar kepada seluruh sepak bola Inggris dengan mengamankan jasa Trafford dalam kesepakatan senilai hingga £45 juta. Pemain internasional Inggris itu meninggalkan Manchester City hanya 12 bulan setelah kembali ke Stadion Etihad dalam transfer senilai £27 juta dari Burnley.

Kepindahan ke West Yorkshire itu terjadi setelah periode yang membuat frustrasi bagi Trafford di bawah Pep Guardiola. Meski menjadi bagian dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia baru-baru ini, saat ia gagal mencatatkan satu pun penampilan, kiper tersebut tetap kesulitan mendapatkan menit bermain reguler setelah kembali ke Manchester. Ia hanya mencatatkan 17 penampilan untuk City musim lalu, dengan hanya empat di antaranya terjadi di Premier League, meski ia memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka menjuarai Carabao Cup dan Piala FA.